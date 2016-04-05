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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60126013601460156016>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Про відміну консульских послуг за кордоном для тих хто поїхав це вже цікаво
Радує, що попереджують, щоб всі закрили свої справи в Україні і виїхали до вводу обмеження.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:05

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Forkop написав:
  Успіх написав:
  Forkop написав:Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК
А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт... :mrgreen: :lol:

Я не противник заміни, навіть підтримую
Але знаючи як це вдбувається, не дуже хочеться
Уявіть собі "компанію" на якій працюють спеціалісти, які знають свою справу, знають що як коли робити. І тут всі звільняються. Власнику, щоб не втратити бізнес, немає вибору,і він набирає нових не досвідчених. Поки вони увійдуть у стан справ, і навчаться тому що вміли звільнені, можна клієнтів, втрати, прибуток, та й фірму в цілому.
А тепер це все переведіть на сьогодення. Замінити таких як Вас, не досвідченими, не вмотивованим ... то й країни не стане
Гадаю посил зрозумілий. Це має бути комплексний підхід. Чому 2 роки сиділи і нічого для цього не робили, питання без відповіді
То все так, але...
Ще раз по виділеному(вже це писав неодноразово) - нас хтось питав, що станеться з нашим бізнесом?(в кого був бізнес, як в мене) Що буде з нашими родичами, чи є кому дивитись/доглядати за дітьми, чи старими батьками? І т.д.
Нас ніхто не питав, а головне вже 22міс. не питає!

А на рахунок "замінити таких, як ми - не досвідченими, не вмотивованими..." - теж ще раз напишу те, що вже раніше писав: а ми що 22міс. тому їхали досвідченими? Теж новачків навчать, як і нас за 1,5міс!
А "не вмотивованими..." - а ми тут, плять, сама вмотивованість?! :mrgreen:

Ще раз кажу(і Бобюа це теж писав) - приїдуть нам на заміну НЕ гірші, ніж тут зараз є: - "втомлені/виснажені і НЕ вмотивовані"!

Так що - все буде добре! :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:08

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:] Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт... :mrgreen: :lol:

Этого, кстати, тоже могут бояться - что демобилизованные могут не пойти работать, а будут проедать созданные запасы.

Та не буде у мобілізованих ніяких запасів. Ті, що отримують 30 тис не на нулі, відправляють частину рідним "на пожіть". Решта розходиться на нову термобілизну, другий комплект взуття та однострою, генератори, мильно-рильне і т.д.
Ті хто на нулі, витратили свої на ремонт і заправку авто, окуляри, скинулися на декілька дронів, той самий генератор, третій комлект взуття та однострою, щоб хоч іноді вдягати сухий одяг. А потім все це про*балося під час бою і треба купляти знов з нуля.
Уніцідіма ж вам написав, скільки раз за рік він отримав аж 100 тисяч

А де тоді Держава Україна?
Якщо купуємо за своЇ
Кого/ що воїни захищають?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:12

  Schmit написав:............
Якщо не Патріот, то може цим?

Может, и этим.
Если так, то прекрасно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Беремо калькулятор:
Гарна зп для професійного рекрута військового приблизно 3000-5000$ в міс.

Тепер: 100 000 рекрутів * 3000$ = 300 млн $ в міс.
Нагадую що єс чи сша нам дає приблизно 2 млрд в міс. Тобто виділити 300-600 млн $ на 100-200 тис вмотивованиї рекрутів жаба даве? Зате бігати за невмотивованими "ухилянтами" можна.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:19

Чи таки хочете, щоб буряти постукали Вам у двері?

  Vadim_ написав:У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:21

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!

Якщо тобі на це насрати - то це шлях, що будешь воюювати і надалі
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:23

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!


Успіх, ось до вам питання: ну от ви просите, вимагаєте, щоб вас замінили. Ну окей. Держава послухала і сказала вам НІ.

Питання: що ви зробите після того що вам держава скаже ні? Типа воюйте до перемоги? На 99% ви нічого не зробите, а будете далі воювати. І тому і держава не шевелиться, бо ви нічого не зробите і позиції не здасте, а значить все по плану.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:25

  xio13 написав:Беремо калькулятор:
Гарна зп для професійного рекрута військового приблизно 3000-5000$ в міс.

Тепер: 100 000 рекрутів * 3000$ = 300 млн $ в міс.
Нагадую що єс чи сша нам дає приблизно 2 млрд в міс. Тобто виділити 300-600 млн $ на 100-200 тис вмотивованиї рекрутів жаба даве? Зате бігати за невмотивованими "ухилянтами" можна.

А ще можна рахувати далі. В Україні приблизно 160.000 держслужбовців. Нехай по мінімуму зарплатня 10.000грн + 5.000 премія. Звільнити половину.
80.000*15.000грн. = 30.000.000 доларів.
А ще урізати осетра суддям/депутатам та їхнім помічникам.
А ще зупинити асфальтування.
А ще зробити військовий збір 5%
А ще земарафони, зесеріали, барабани в укриття
А ще перестати красти на військових закупівлях
А ще...
Та нє, бусіки дешевше
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 25 гру, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:26

Гра з вогнем ;)

  detroytred написав:сьогодні, 25 грудня Кабмін "мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових".

Точно на наше прохання?
Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс, а 12-24міс МАКСИМУМ?!!!
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