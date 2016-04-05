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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:00
Xenon написав:
Про відміну консульских послуг за кордоном для тих хто поїхав це вже цікаво
Радує, що попереджують, щоб всі закрили свої справи в Україні і виїхали до вводу обмеження.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:05
Forkop написав: Успіх написав: Forkop написав:
Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦКА хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт...
Я не противник заміни, навіть підтримую
Але знаючи як це вдбувається, не дуже хочеться
Уявіть собі "компанію" на якій працюють спеціалісти, які знають свою справу, знають що як коли робити. І тут всі звільняються. Власнику, щоб не втратити бізнес, немає вибору,і він набирає нових не досвідчених. Поки вони увійдуть у стан справ, і навчаться тому що вміли звільнені, можна клієнтів, втрати, прибуток, та й фірму в цілому.
А тепер це все переведіть на сьогодення. Замінити таких як Вас, не досвідченими, не вмотивованим ... то й країни не стане
Гадаю посил зрозумілий. Це має бути комплексний підхід. Чому 2 роки сиділи і нічого для цього не робили, питання без відповіді
То все так, але...
Ще раз по виділеному(вже це писав неодноразово) - нас хтось питав
, що станеться з нашим бізнесом?(в кого був бізнес, як в мене) Що буде з нашими родичами, чи є кому дивитись/доглядати за дітьми, чи старими батьками? І т.д.
Нас ніхто не питав, а головне вже 22міс. не питає!
А на рахунок "замінити таких, як ми - не досвідченими, не вмотивованими..." - теж ще раз напишу те, що вже раніше писав: а ми що 22міс. тому їхали досвідченими? Теж новачків навчать, як і нас за 1,5міс!
А "не вмотивованими..." - а ми тут, плять, сама вмотивованість?!
Ще раз кажу(і Бобюа це теж писав) - приїдуть нам на заміну НЕ гірші, ніж тут зараз є: - "втомлені/виснажені і НЕ вмотивовані"!
Так що - все буде добре!
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:08
whois2010 написав: ЛАД написав: Успіх написав:
] Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником
, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт...
Этого, кстати, тоже могут бояться - что демобилизованные могут не пойти работать, а будут проедать созданные запасы.
Та не буде у мобілізованих ніяких запасів. Ті, що отримують 30 тис не на нулі, відправляють частину рідним "на пожіть". Решта розходиться на нову термобілизну, другий комплект взуття та однострою, генератори, мильно-рильне і т.д.Ті хто на нулі, витратили свої на ремонт і заправку авто, окуляри, скинулися на декілька дронів, той самий генератор, третій комлект взуття та однострою, щоб хоч іноді вдягати сухий одяг. А потім все це про*балося під час бою і треба купляти знов з нуля.
Уніцідіма ж вам написав, скільки раз за рік він отримав аж 100 тисяч
А де тоді Держава Україна?
Якщо купуємо за своЇ
Кого/ що воїни захищають?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:12
Schmit написав:
............
Якщо не Патріот, то може цим?
Может, и этим.
Если так, то прекрасно.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:13
Беремо калькулятор:
Гарна зп для професійного рекрута військового приблизно 3000-5000$ в міс.
Тепер: 100 000 рекрутів * 3000$ = 300 млн $ в міс.
Нагадую що єс чи сша нам дає приблизно 2 млрд в міс. Тобто виділити 300-600 млн $ на 100-200 тис вмотивованиї рекрутів жаба даве? Зате бігати за невмотивованими "ухилянтами" можна.
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xio13
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:19
Vadim_ написав:
У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:21
Успіх написав: Vadim_ написав:
У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!
Якщо тобі на це насрати - то це шлях, що будешь воюювати і надалі
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pesikot
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:23
Успіх написав: Vadim_ написав:
У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!
Успіх, ось до вам питання: ну от ви просите, вимагаєте, щоб вас замінили. Ну окей. Держава послухала і сказала вам НІ.
Питання: що ви зробите після того що вам держава скаже ні? Типа воюйте до перемоги? На 99% ви нічого не зробите, а будете далі воювати. І тому і держава не шевелиться, бо ви нічого не зробите і позиції не здасте, а значить все по плану.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:25
xio13 написав:
Беремо калькулятор:
Гарна зп для професійного рекрута військового приблизно 3000-5000$ в міс.
Тепер: 100 000 рекрутів * 3000$ = 300 млн $ в міс.
Нагадую що єс чи сша нам дає приблизно 2 млрд в міс. Тобто виділити 300-600 млн $ на 100-200 тис вмотивованиї рекрутів жаба даве? Зате бігати за невмотивованими "ухилянтами" можна.
А ще можна рахувати далі. В Україні приблизно 160.000 держслужбовців. Нехай по мінімуму зарплатня 10.000грн + 5.000 премія. Звільнити половину.
80.000*15.000грн. = 30.000.000 доларів.
А ще урізати осетра суддям/депутатам та їхнім помічникам.
А ще зупинити асфальтування.
А ще зробити військовий збір 5%
А ще земарафони, зесеріали, барабани в укриття
А ще перестати красти на військових закупівлях
А ще...
Та нє, бусіки дешевше
Востаннє редагувалось whois2010
в Пон 25 гру, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:26
detroytred написав:
сьогодні, 25 грудня Кабмін "мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових
".
Точно на наше прохання?
Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс, а 12-24міс МАКСИМУМ?!!!
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