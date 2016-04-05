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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:27
Успіх написав: Vadim_ написав:
У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!
"Закон" Держави І зе , ваше мнение и желания бене по*й, во время мобилизации и ВП демобилизация не предусмотрена конституцией України...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:35
xio13 написав:
Успіх, ось до вам питання: ну от ви просите, вимагаєте, щоб вас замінили. Ну окей. Держава послухала і сказала вам НІ.
Питання: що ви зробите після того що вам держава скаже ні? Типа воюйте до перемоги? На 99% ви нічого не зробите, а будете далі воювати. І тому і держава не шевелиться, бо ви нічого не зробите і позиції не здасте, а значить все по плану.
Воно то так, але трохи і не так))
На відміну від тих всіх 450 безголових і тих всіх "воєводів", в мене є план Б!
(але це виключно мій план/для мене одного)
Але просто реально шкода всіх хлопців, які тут вже 22міс! На половину з них просто важко дивитись...
Тож, я все таки сподіваюсь, що може хоч зараз законотворцям Бог дасть розуму!
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:37
whois2010 написав: xio13 написав:
...
А ще зупинити асфальтування.
А ще зробити військовий збір 5%
А ще...
...
А хто його платити буде ? Якщо демобілізований "самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником"
А Ви читали фейсбук хто кричав за асфальтування саме більше ? жінки! Чоловіки котрих на "0", і говорили, я коляскою проїхати не можу, ями, вирви, а мій чоловік воює...
Тому тільки комплексний підхід. Без ярликів і навішувань привілей.
Повернувся, йди працюй, на державу, заради перемоги, а не самі подбаєте ...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:40
Під час повоєнної відбудови в Україні можливий дефіцит цементу, - Шуляк.
19 грудня в Києві відбувся круглий стіл від КБУ на тему "Перше галузеве дослідження будівельних матеріалів для відбудови України. Цемент: можливості та виклики для виробників і споживачів".
Захід відвідала голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
У коментарі журналістам вона розʼяснила, що під час круглого столу було піднято питання цінності цементу, як будівельного матеріалу, необхідного для післявоєнної відбудови. Шуляк зауважила: "Цемент в Україні - це наше будівельне золото", - і розповіла про імовірний дефіцит на нього.
Пан Успіх, влада вважає, що кінець вашим стражданням вже близенько. Вони бачать завершення війни. Бачте, про найголовніше розмови почалися.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:41
Успіх написав: xio13 написав:
Успіх, ось до вам питання: ну от ви просите, вимагаєте, щоб вас замінили. Ну окей. Держава послухала і сказала вам НІ.
Питання: що ви зробите після того що вам держава скаже ні? Типа воюйте до перемоги? На 99% ви нічого не зробите, а будете далі воювати. І тому і держава не шевелиться, бо ви нічого не зробите і позиції не здасте, а значить все по плану.
Воно то так, але трохи і не так))
На відміну від тих всіх 450 безголових і тих всіх "воєводів", в мене є план Б!
(але це виключно мій план/для мене одного)
Але просто реально шкода всіх хлопців, які тут вже 22міс! На половину з них просто важко дивитись...
Тож, я все таки сподіваюсь, що може хоч зараз законотворцям Бог дасть розуму
!
Ви спонукаете олігархів на совесть ?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:42
Успіх написав: Vadim_ написав:
У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!
Тил, який в більшості працює на Вас ... і поки Ви цього не зрозумієте, поки суспільство це не зрозуміє, це не закінчиться, і "0" не потрібно, самі друг друга переб'ємо
А то виходить у військових підхід - гроші отримуємо за рахунок допомоги від інших держав, зброю, одяг, щось отрмуємо щось самі купуємо, а тил, а тил в Буковелі !!!
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:43
Успіх написав: Vadim_ написав:
У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Мені нас.рати, що було у другу світову - я живу і воюю зараз!
А чому я(та і не тільки я тут один) вимагаю? Бо МИ, саме МИ вже 22 місяці охороняємо/обороняємо весь тил!
куди з фронту? Під бабську спідницю?
в тилу немає роботи. зарплати мізерні.
а у вас вже є досвід виживання та проведення бойових дій.
ви незамінні. та й зарплата нормальна.
ну, пришлють зараз на фронт необстріляних новачків, які відразу повтікають..
яка користь нам з вами від цього?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Пон 25 гру, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:48
Успіх написав:
Тож, я все таки сподіваюсь, що може хоч зараз законотворцям Бог дасть розуму!
А ви все сподіваєтеся на дива.
От скажіть, влада провалила підготовку до війни, закрила засоби масової інформації телемарафоном, провалила міжнародну роботу, за два роки активних бойових дій не створили не те що массового виробництва власних дронів, а не випустили навіть власного українського патрона, влада, яка вже десятки разів під час бойових дій була спіймана на мегакрадіжках при закупівлі озброєння та закупівлях для армії загалом, влада, яка не має плану "Б" і всіма своїми мацальцями намагається утримати узурповану владу, ця влада зараз зненацька почне робити щось з розумом та ще й на користь суспільства та армії?
Корову просто треба більше доїти
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:49
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс,
36 мес с момента принятия закона. То есть 36+22
Десь писали, що знайшли спосіб мобілізувати 100 тисяч осіб з 1 січня 2024.
Щось мені підказує, що Успіх піде на дембель лише тоді, коли дупою відчує запах смаженого, не раніше. Просто так він нізащо не відмовиться від 3+куе, які зараз отримує. Якби хотів піти зараз, то вже пішов би. Є різні способи, він чудово знає про них, а на форумі кохає всім мізки, бо йому це подобається.
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