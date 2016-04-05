Додано: Пон 25 гру, 2023 17:37

whois2010 написав: xio13 написав: ...

А ще зупинити асфальтування.

А ще зробити військовий збір 5%

А ще...

... ...А ще зупинити асфальтування.А ще зробити військовий збір 5%А ще......

"самі про себе подбаємо!

Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником"

А хто його платити буде ? Якщо демобілізованийА Ви читали фейсбук хто кричав за асфальтування саме більше ? жінки! Чоловіки котрих на "0", і говорили, я коляскою проїхати не можу, ями, вирви, а мій чоловік воює...Тому тільки комплексний підхід. Без ярликів і навішувань привілей.Повернувся, йди працюй, на державу, заради перемоги, а не самі подбаєте ...