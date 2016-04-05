“ радіус радара та ракети на таких винищувачах у розпорядженні ПКС – на кшталт Су-35С та МіГ-31БМ – суттєво переважають показники систем F-16AM, які наразі стають на озброєння у ПС ЗСУ.
На хлопський розум: будь-який український F-16AM, спробувавши наблизитися до російського Су-35С чи МіГ-31БМ, з дуже високою імовірністю буде виявлений, після чого по ньому випустять ворожі Р-37М – ракети великої дальності класу «повітря–повітря». І станеться це задовго до того, як він зможе випустити свою основну ракету «великої дальності» (а насправді середньої) – АІМ-120С AMRAAM.
…і це мало б бути очевидним, якщо навіть просто взяти до уваги той факт, що «AMRAAM» — абревіатура для «Advanced Medium Range Air-to-Air Missile» – тобто «Передова ракета класу “повітря–повітря” середньої дальності», а не «великої дальності»… або «збільшеної дальності»… чи що там ще, а саме середньої дальності…
Звісно, всі, хто більш-менш знається на сучасній повітряній війні, скажуть мені: «Агов, не всі ж повітряні бої ведуться за ідеальних умов», – коли двоє суперників наближаються один до одного лоб у лоб, ніби два середньовічні лицарі зі списами на конях – а сенсори на літаках забезпечуватимуть пілотам чудову ситуаційну обізнаність.
І я вмить із вами погоджуся.
… хоча це так само миттєво наштовхне мене на інші роздуми… про які я збираюся написати у Другій частині цього матеріалу. 😉
(…далі буде…)
Оригінальний допис опубліковано 19 грудня близько 9:00 за Києвом Переклад: Ярослав Кляшторний, Антон Шигімага, Антоніна Ящук Редакція: Антоніна Ящук Оригінал
Успіх написав: Тож, я все таки сподіваюсь, що може хоч зараз законотворцям Бог дасть розуму!
А ви все сподіваєтеся на дива. От скажіть, влада провалила підготовку до війни, закрила засоби масової інформації телемарафоном, провалила міжнародну роботу, за два роки активних бойових дій не створили не те що массового виробництва власних дронів, а не випустили навіть власного українського патрона, влада, яка вже десятки разів під час бойових дій була спіймана на мегакрадіжках при закупівлі озброєння та закупівлях для армії загалом, влада, яка не має плану "Б" і всіма своїми мацальцями намагається утримати узурповану владу, ця влада зараз зненацька почне робити щось з розумом та ще й на користь суспільства та армії? Корову просто треба більше доїти
А Ви вважаєте що влада повинна розповідати що, в якій кількості виготовила ? Вже про контрнаступ говорили, куча експертів було, де коли і як почнеться Результат всім відомий
Успіх написав:Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс,
36 мес с момента принятия закона. То есть 36+22
Десь писали, що знайшли спосіб мобілізувати 100 тисяч осіб з 1 січня 2024. Щось мені підказує, що Успіх піде на дембель лише тоді, коли дупою відчує запах смаженого, не раніше. Просто так він нізащо не відмовиться від 3+куе, які зараз отримує. Якби хотів піти зараз, то вже пішов би. Є різні способи, він чудово знає про них, а на форумі кохає всім мізки, бо йому це подобається.
Які способи? Яка ціна, які ризики? Які хабарі? А якщо нема звички давати хабарі -- як бути?
Bobua написав:Вже 22міс як не встановлені (не обмежені) строки військ.служби.
Справді - такий великий термін, а ще й досі НЕ встановлені терміни! Карл! 22 місяці!!! І, навіть, через стільки часу, якимось длбйб.ам приходить в голову/повертається язик про 36місяців?! Тобто, ще більше року іпашити, бо "комусь" 22 міс - це замало? Іпанати вони повні!
"36 міс. служби - це відверто геноцид! Змилуйтесь з наших героїв: втомлені, вимучені... Армія = рабство!"
Це не військова служба, це війна. На ліцо 100% повторення історії 100 річної давності - майже один в один з 2019 року. У 1918 вояки також дуже хотіли додому. Врешті їх відпустили. А потім були Крути... І не стало дому.
Тоді теж не могли і не вміли частинку солдатів відпускати, і таку саму набирати? Нікому було зробити розрахунки й організувати процес?
Успіх написав:Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс,
36 мес с момента принятия закона. То есть 36+22
Десь писали, що знайшли спосіб мобілізувати 100 тисяч осіб з 1 січня 2024. Щось мені підказує, що Успіх піде на дембель лише тоді, коли дупою відчує запах смаженого, не раніше. Просто так він нізащо не відмовиться від 3+куе, які зараз отримує. Якби хотів піти зараз, то вже пішов би. Є різні способи, він чудово знає про них, а на форумі кохає всім мізки, бо йому це подобається.
Ох вже ця Флер - заздрить/облизується за 3+кує, а свого чоловіка міцно тримає під спідницею Та випусти його на фронт, нехай ковтне свіжого повітря і заодно, заробить тобі на 9 (!!!) окулярів па350євро за 1 місяць!
1. Ще в лютому (тобто майже рік тому) я отримав за січень премію 98500грн - після цього і до сьогодні такої премії не було! І вже не буде, так як тепер пишуть, скільки був днів на вогневій. 2. Ті всі шляхи/варіанти - корумповані! І я до останнього терпів, щоб не бути годувальником корупції! Та бачу прийдеться...
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 25 гру, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Нині в нас об'єктивна ситуація краща, а суб'єктивне сприйняття гірше
Це тому, що кричати «люблю ЗСУ», «вірю в ЗСУ», сердечки, лайки , сльози подяки - це рівно до того моменту, поки втомлений ЗСУ-ник не повернеться обличчям і дивлячись в очі суворо скаже «Я втомився, тепер ти». З цього моменту ти гівно, бо тобі стільки лайків і слів подяки і поваги виказали, а ти не хочеш воювати все життя. Ти це кинь! Отримав лайк - іди відпрацьовуй! У Успіха на форумі всі груди в орденах/медалях. І всі за те, що захисник (не за розум же). Ну так поки не здасть на склад - хай про дембель не мріє.
То для цього ж і є влада, аби я не мусив навіть і звертатись до оцих “віруючих в ЗСУ”.
У місті я сідав лише у муніципальний траспорт (тролейбуси, автобуси). Маршрутки викреслив зі свого сприйняття. Просто не хочу навіть натикатись на якесь мурло, що буде рахувати в уяві кількість безкоштовних пасажирів, чи розповідатиме, що “воно мене не посилало” (вже 22міс як “не посилало”, падло!)
Так само і у питаннях мобілізацій-демобілізацій. Я не звертаюсь особисто до ухилянтів. Я лише дивуюсь -- чому взагалі не працюють закони проти них... Вся потуга держ.машини. Каток. Як може відбуватись у воюючій країні таке явне, нахабне, і навіть образливе “перешкоджання діяльності органів держ.влади”. Держава взагалі ще існує, вона ще чогось важить? Чи після 24міс у війську треба і мені на неї плюнути і йти в СЗЧ? І вона так само і мені ніц не зробить, як не здатна зробити 39мільйонам тиловиків?