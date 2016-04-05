Додано: Пон 25 гру, 2023 17:58

Стаття в УкрТижні.



“

радіус радара та ракети на таких винищувачах у розпорядженні ПКС – на кшталт Су-35С та МіГ-31БМ – суттєво переважають показники систем F-16AM, які наразі стають на озброєння у ПС ЗСУ.



На хлопський розум: будь-який український F-16AM, спробувавши наблизитися до російського Су-35С чи МіГ-31БМ, з дуже високою імовірністю буде виявлений, після чого по ньому випустять ворожі Р-37М – ракети великої дальності класу «повітря–повітря». І станеться це задовго до того, як він зможе випустити свою основну ракету «великої дальності» (а насправді середньої) – АІМ-120С AMRAAM.



…і це мало б бути очевидним, якщо навіть просто взяти до уваги той факт, що «AMRAAM» — абревіатура для «Advanced Medium Range Air-to-Air Missile» – тобто «Передова ракета класу “повітря–повітря” середньої дальності», а не «великої дальності»… або «збільшеної дальності»… чи що там ще, а саме середньої дальності…



Звісно, всі, хто більш-менш знається на сучасній повітряній війні, скажуть мені: «Агов, не всі ж повітряні бої ведуться за ідеальних умов», – коли двоє суперників наближаються один до одного лоб у лоб, ніби два середньовічні лицарі зі списами на конях – а сенсори на літаках забезпечуватимуть пілотам чудову ситуаційну обізнаність.



І я вмить із вами погоджуся.



… хоча це так само миттєво наштовхне мене на інші роздуми… про які я збираюся написати у Другій частині цього матеріалу. 😉



(…далі буде…)



Оригінальний допис опубліковано 19 грудня близько 9:00 за Києвом

Переклад: Ярослав Кляшторний, Антон Шигімага, Антоніна Ящук

Редакція: Антоніна Ящук

Оригінал



Автор:

ТОМ КУПЕР

”