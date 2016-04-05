Додано: Пон 25 гру, 2023 18:53

У Генштабі ЗСУ заявили, що армія потребує мобілізації ще, принаймні, 400-500 тисяч осіб. Цими людьми потрібно поповнити ряди захисників, які добряче порідшали за рахунок убитих і поранених. Крім того, слід провести на фронті ротацію військовослужбовців, багато з яких воюють чи не з перших днів війни. І, звісно ж, командування ЗСУ розраховує створити з новобранців потужний резерв, яким можна посилити наступ, щоби переломити хід війни.



Як відомо, на 2024 рік український генералітет планує новий контрнаступ, який, як вважають воєначальники, може стати для ЗСУ переможним. Проте ворог має більшу кількість живої сили та непогано озброєний. Таким чином, наше командування розраховує домогтися переваги за рахунок збільшення чисельності військовослужбовців.





Тому протягом усього наступного року мобілізація не припинятиметься. На жаль, її не вдасться провести у стислий термін – наприклад, за місяць-півтора. Щоб мобілізувати таку кількість нових людей знадобиться щонайменше рік, каже Данілов. А це побічно підтверджує, що наша влада не має наміру переходити до мирного врегулювання конфлікту ще, щонайменше, цілий рік.



Крім того, щоб нагодувати, взути, одягнути та забезпечити зброєю (не кажучи вже про зарплату) так багато нових мобілізованих людей, знадобиться щонайменше ще 500 млрд гривень, поділився Данілов.



Втім, де взяти таку суму, наразі невідомо. Адже навіть зараз український бюджет ледве покриває витрати на армію.



Коли ж вони вже вгамуються...Для чого? Кому то треба? Хто то вимагає??Молодці. Не припиняйте.І бажано було би й справді почати вже...Чуваки...Я знаю де взяти всю цю “суму”!Треба звільняти солдатів що мають 24міс! І не платити їм зарплату...І, не побоюсь цієї ідеї -- забирати у них зброю!І може навіть і взуття та одяг -- для новеньких ми і цього не пожаліємо...А годівля -- то буде взагалі просто. Звільнених вже не треба годувати!!“Суму” витрат можна знизити в десятки, сотні, тисячі разів!