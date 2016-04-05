Успіх написав:Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс,
36 мес с момента принятия закона. То есть 36+22
Десь писали, що знайшли спосіб мобілізувати 100 тисяч осіб з 1 січня 2024. Щось мені підказує, що Успіх піде на дембель лише тоді, коли дупою відчує запах смаженого, не раніше. Просто так він нізащо не відмовиться від 3+куе, які зараз отримує. Якби хотів піти зараз, то вже пішов би. Є різні способи, він чудово знає про них, а на форумі кохає всім мізки, бо йому це подобається.
Які способи? Яка ціна, які ризики? Які хабарі? А якщо нема звички давати хабарі -- як бути?
Bobua написав:Вже 22міс як не встановлені (не обмежені) строки військ.служби.
Справді - такий великий термін, а ще й досі НЕ встановлені терміни! Карл! 22 місяці!!! І, навіть, через стільки часу, якимось длбйб.ам приходить в голову/повертається язик про 36місяців?! Тобто, ще більше року іпашити, бо "комусь" 22 міс - це замало? Іпанати вони повні!
"36 міс. служби - це відверто геноцид! Змилуйтесь з наших героїв: втомлені, вимучені... Армія = рабство!"
Це не військова служба, це війна. На ліцо 100% повторення історії 100 річної давності - майже один в один з 2019 року. У 1918 вояки також дуже хотіли додому. Врешті їх відпустили. А потім були Крути... І не стало дому.
Тоді теж не могли і не вміли частинку солдатів відпускати, і таку саму набирати? Нікому було зробити розрахунки й організувати процес?
Успіх написав:Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс,
36 мес с момента принятия закона. То есть 36+22
Десь писали, що знайшли спосіб мобілізувати 100 тисяч осіб з 1 січня 2024. Щось мені підказує, що Успіх піде на дембель лише тоді, коли дупою відчує запах смаженого, не раніше. Просто так він нізащо не відмовиться від 3+куе, які зараз отримує. Якби хотів піти зараз, то вже пішов би. Є різні способи, він чудово знає про них, а на форумі кохає всім мізки, бо йому це подобається.
Ох вже ця Флер - заздрить/облизується за 3+кує, а свого чоловіка міцно тримає під спідницею Та випусти його на фронт, нехай ковтне свіжого повітря і заодно, заробить тобі на 9 (!!!) окулярів па350євро за 1 місяць!
1. Ще в лютому (тобто майже рік тому) я отримав за січень премію 98500грн - після цього і до сьогодні такої премії не було! І вже не буде, так як тепер пишуть, скільки був днів на вогневій. 2. Ті всі шляхи/варіанти - корумповані! І я до останнього терпів, щоб не бути годувальником корупції! Та бачу прийдеться...
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 25 гру, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Нині в нас об'єктивна ситуація краща, а суб'єктивне сприйняття гірше
Це тому, що кричати «люблю ЗСУ», «вірю в ЗСУ», сердечки, лайки , сльози подяки - це рівно до того моменту, поки втомлений ЗСУ-ник не повернеться обличчям і дивлячись в очі суворо скаже «Я втомився, тепер ти». З цього моменту ти гівно, бо тобі стільки лайків і слів подяки і поваги виказали, а ти не хочеш воювати все життя. Ти це кинь! Отримав лайк - іди відпрацьовуй! У Успіха на форумі всі груди в орденах/медалях. І всі за те, що захисник (не за розум же). Ну так поки не здасть на склад - хай про дембель не мріє.
То для цього ж і є влада, аби я не мусив навіть і звертатись до оцих “віруючих в ЗСУ”.
У місті я сідав лише у муніципальний траспорт (тролейбуси, автобуси). Маршрутки викреслив зі свого сприйняття. Просто не хочу навіть натикатись на якесь мурло, що буде рахувати в уяві кількість безкоштовних пасажирів, чи розповідатиме, що “воно мене не посилало” (вже 22міс як “не посилало”, падло!)
Так само і у питаннях мобілізацій-демобілізацій. Я не звертаюсь особисто до ухилянтів. Я лише дивуюсь -- чому взагалі не працюють закони проти них... Вся потуга держ.машини. Каток. Як може відбуватись у воюючій країні таке явне, нахабне, і навіть образливе “перешкоджання діяльності органів держ.влади”. Держава взагалі ще існує, вона ще чогось важить? Чи після 24міс у війську треба і мені на неї плюнути і йти в СЗЧ? І вона так само і мені ніц не зробить, як не здатна зробити 39мільйонам тиловиків?
Bobua написав:Я лише дивуюсь -- чому взагалі не працюють закони проти них... Вся потуга держ.машини. Каток.
Так *вся потуга держмашини" не працює і для військового порядку у війську. Замість Статутів (начальник-підлеглий) треба домовлятися)) Тому тим паче нічого дивного нема, що замість Законів принцип *треба домовлятися* переважає і на цивільці.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 25 гру, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
У Генштабі ЗСУ заявили, що армія потребує мобілізації ще, принаймні, 400-500 тисяч осіб. Цими людьми потрібно поповнити ряди захисників, які добряче порідшали за рахунок убитих і поранених. Крім того, слід провести на фронті ротацію військовослужбовців, багато з яких воюють чи не з перших днів війни. І, звісно ж, командування ЗСУ розраховує створити з новобранців потужний резерв, яким можна посилити наступ, щоби переломити хід війни.
Як відомо, на 2024 рік український генералітет планує новий контрнаступ, який, як вважають воєначальники, може стати для ЗСУ переможним. Проте ворог має більшу кількість живої сили та непогано озброєний. Таким чином, наше командування розраховує домогтися переваги за рахунок збільшення чисельності військовослужбовців.
Коли ж вони вже вгамуються... Для чого? Кому то треба? Хто то вимагає??
Тому протягом усього наступного року мобілізація не припинятиметься. На жаль, її не вдасться провести у стислий термін – наприклад, за місяць-півтора. Щоб мобілізувати таку кількість нових людей знадобиться щонайменше рік, каже Данілов. А це побічно підтверджує, що наша влада не має наміру переходити до мирного врегулювання конфлікту ще, щонайменше, цілий рік.
Молодці. Не припиняйте. І бажано було би й справді почати вже...
Крім того, щоб нагодувати, взути, одягнути та забезпечити зброєю (не кажучи вже про зарплату) так багато нових мобілізованих людей, знадобиться щонайменше ще 500 млрд гривень, поділився Данілов.
Втім, де взяти таку суму, наразі невідомо. Адже навіть зараз український бюджет ледве покриває витрати на армію.
Чуваки... Я знаю де взяти всю цю “суму”! Треба звільняти солдатів що мають 24міс! І не платити їм зарплату... І, не побоюсь цієї ідеї -- забирати у них зброю! І може навіть і взуття та одяг -- для новеньких ми і цього не пожаліємо... А годівля -- то буде взагалі просто. Звільнених вже не треба годувати!! “Суму” витрат можна знизити в десятки, сотні, тисячі разів!
Успіх написав:Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс,
36 мес с момента принятия закона. То есть 36+22
👍 я теж так люблю жартувати
А уявіть, якщо такі "накручені/задоволені" Успіхи підуть масово в СЗЧ і ще з собою прихоплять трофейну зброю?
Он їздив у відпустку, то провідник лише глянув військовий квиток(1секунду), а назад - взагалі, ніхто документи не глянув!(лише скріншот квитка на смартфоні перед входом у вагон) І мій рюкзак, чи велику піксельну сумку - теж ніхто ніколи не перевіряв, коли я їздив у/з відпустки!
Тож, добре що я ще отакий добряк, хоч вже кукуха і поку-кує
Але ж решту хлопцям може дах і накуй знести! Що ж тоді буде робитися в тилу?
Знаю, знаю - більшість хлопців почне з газових контор, бо вже реально підзаіпали А далі підуть по списку... ))
Гіпотетично уявимо такий варіант.
От тоді може репу почнуть чухати ваші (ваші - перейду до узагальнення) командири... Що їм робити: стримувати вас або очолити. Щоб стримати вас, їм треба буде зробити свою командирську систему. Це нелегко. Щоб очолити вас, їм треба ... Це ще складніше))
Вибір. Правда є ще третій -- нічого не робити. Найлегший. Він скоріш за все і буде, якщо ви на отой сценарій підете. Але скоріш за все його не буде.