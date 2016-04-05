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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 гру, 2023 18:55
Успіх написав:
Але ж решту хлопцям може дах і накуй знести!
Що ж тоді буде робитися в тилу?
Знаю, знаю - більшість хлопців почне з газових контор, бо вже реально підзаіпали
А далі підуть по списку... ))
Тобто, із захисників хочуть за грати.
Їх вибір
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Додано: Пон 25 гру, 2023 18:58
Bobua написав:
У Генштабі ЗСУ заявили, що армія потребує мобілізації ще, принаймні, 400-500 тисяч осіб. Цими людьми потрібно поповнити ряди захисників, які добряче порідшали за рахунок убитих і поранених. Крім того, слід провести на фронті ротацію військовослужбовців, багато з яких воюють чи не з перших днів війни. І, звісно ж, командування ЗСУ розраховує створити з новобранців потужний резерв, яким можна посилити наступ, щоби переломити хід війни.
Як відомо, на 2024 рік український генералітет планує новий контрнаступ, який, як вважають воєначальники, може стати для ЗСУ переможним. Проте ворог має більшу кількість живої сили та непогано озброєний. Таким чином, наше командування розраховує домогтися переваги за рахунок збільшення чисельності військовослужбовців.
Дежавю.
Це ж вже було.
Знов "фронт буде стікати кров'ю" (с), щоб "накопичити резерви для контрнаступу" (с).
Ноу коментс...
Це п...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:02
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:04
Bobua написав:
Чуваки...
Крім того, щоб нагодувати, взути, одягнути та забезпечити зброєю (не кажучи вже про зарплату) так багато нових мобілізованих людей, знадобиться щонайменше ще 500 млрд гривень, поділився Данілов.
Втім, де взяти таку суму, наразі невідомо. Адже навіть зараз український бюджет ледве покриває витрати на армію.
Я знаю де взяти всю цю “суму”!
Треба звільняти солдатів що мають 24міс! І не платити їм зарплату...
І, не побоюсь цієї ідеї -- забирати у них зброю!
І може навіть і взуття та одяг -- для новеньких ми і цього не пожаліємо...
А годівля -- то буде взагалі просто. Звільнених вже не треба годувати!!
“Суму” витрат можна знизити в десятки, сотні, тисячі разів!
Люто, люто плюсую!!!👍👍👍👍👍
Нам нічого для новеньких не шкода!
Навіть свою металеву ложку і горнятко - передамо з рук в руки!
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:08
pesikot написав:
Тобто, із захисників хочуть за грати.
Їх вибір
Ну, якщо натуплять з демобілізацією, то вибір між "за ґратами і з чітким терміном"(а може і "умовний термін" буде), проти "за ґратами, але БЕЗ чіткого терміну" - я думаю вибір очевидний
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:08
Успіх написав: Bobua написав:
Крім того, щоб нагодувати, взути, одягнути та забезпечити зброєю (не кажучи вже про зарплату) так багато нових мобілізованих людей, знадобиться щонайменше ще 500 млрд гривень, поділився Данілов.
Втім, де взяти
таку суму, наразі невідомо. Адже навіть зараз український бюджет ледве покриває витрати на армію.
[b]Чуваки...
Я знаю де взяти всю цю “суму”!
Треба звільняти солдатів що мають 24міс! І не платити їм зарплату...
І, не побоюсь цієї ідеї -- забирати у них зброю!
І може навіть і взуття та одяг -- для новеньких ми і цього не пожаліємо...
А годівля -- то буде взагалі просто. Звільнених вже не треба годувати!!
“Суму” витрат можна знизити в десятки, сотні, тисячі разів![/b
Люто, люто плюсую!!!👍👍👍👍👍
Нам нічого для новеньких не шкода!
Навіть свою металеву ложку і горнятко - передамо з рук в руки!
В сенсі?))
А як Ви на ротації без одягу та ложки?
Це якщо повезе з ротацією, бо новенькі - то резерв для контрнаступу.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:12
Успіх написав: Bobua написав:
Чуваки...
Я знаю де взяти всю цю “суму”!
Треба звільняти солдатів що мають 24міс! І не платити їм зарплату...
І, не побоюсь цієї ідеї -- забирати у них зброю!
І може навіть і взуття та одяг -- для новеньких ми і цього не пожаліємо...
А годівля -- то буде взагалі просто. Звільнених вже не треба годувати!!
“Суму” витрат можна знизити в десятки, сотні, тисячі разів!
Люто, люто плюсую!!!👍👍👍👍👍
Нам нічого для новеньких не шкода!
Навіть свою металеву ложку і горнятко - передамо з рук в руки!
Bib'а и Bob'а - два ...
Офіс простих рішень ...
Щоб вам потом так назначали льготы, как вы тут пишите ...
Чтобы вам помазали чем-то по губам и чтобы вы, наконец-то услышали "а мы вас туда не посылали"
Вы это должны познать до самого дна собственной ущербности, чтобы то, чего вы желаете другим, вы получили сами ... много, везде и безальтентативно ...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:18
Ukrainian написав:
Вперше з 1917 року в Україні відзначають Різдво 25 грудня замість 7 січня, як у Росії.
Перенесення свята відображає ще один культурний відхід України від Росії.
Хоча і Росія, і Захід використовують григоріанський календар, Росія все ще дотримується юліанського календаря для деяких релігійних дат. Перехід Києва до нового календаря є ще одним кроком до зближення з Європою.
Нарешті Україна почала святкувати Різдво як весь цивілізований світ.
Розсудливій людині не спаде на думку, що формація старої Європи, якимось боком потребує нових країн слов'янської приналежності, навіть країни східної Європи йдуть окремим подкастом для зазначеної вище формації. Так, для власного розвитку Євросоюз за рахунок нових вливань може розглянути приєднання певних країн, але це не наш варіант.
Але варіант зливу і ослаблення - шикарний, і початок - ідіологія.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:19
detroytred написав:
А як Ви на ротації без одягу та ложки?
Яка нах ротація?
Ми тут ДЕмобілізацію/заміну нас обговорюємо!
Ми кажемо, що НЕ треба багато зайвих коштів - ми все-все передамо новеньким, як колись м'яч передавали на естафеті в школі))
п.с.
(одяг є в багатьох і цивільний/в сумці/- та й купити можна, якщо щось)
Жодних, жодних проблем з цим))
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 25 гру, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:21
Успіх
Успих , вы опять про одно и то же .
Теперь к вашему постоянному зудению еще добавились угрозы СЗЧ , хищение оружия .....
Вы сами себя накручиваете .
Я думаю , что заменят вас и других ребят .
Или хотя бы проведут ротацию .
А про бизнес забудьте , прийдется начинать с нуля , если вообще будет тема .
Так что уже сейчас начинайте читать мысли по бизнесу и задавать свой любимый вопрос , кто и каким бизнесом живет .
Работу очень тяжело найти .
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