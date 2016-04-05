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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:21
Успіх написав: detroytred написав:
А як Ви на ротації без одягу та ложки?
Яка нах пртація?
Ми тут ДЕмобілізацію/заміну нас обговорюємо!
Ми кажемо, що НЕ треба багато зайвих коштів - ми все-все передамо новеньким, як колись м'яч передавали на естафеті в школі))
В цитаті від Бобуа про обговорення ГШ ротації та резервів. Про демобілізацію ні слова))
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:26
холява написав:
Успих , вы опять про одно и то же .
Теперь к вашему постоянному зудению еще добавились угрозы СЗЧ , хищение оружия .....
Ви - НЕ уважні!
Не тільки я!
Тут Бобюа на медаль заслуговує, а Ви лише мене і тільки мене бачите)))
холява написав:
А про бизнес забудьте , прийдется начинать с нуля , если вообще будет тема .Так что уже сейчас начинайте читать мысли по бизнесу и задавать свой любимый вопрос , кто и каким бизнесом живет
👍😁😁😁 жарт/підколку - зацінив
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:27
Banderlog написав: Shaman написав:
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...
А мені щось підказує що зменшення зарплат ентузіазізму не добавляє. А зарплати зменшуються. І намагаються ще зменшити. Нам зі 100 доплати зробили 50. І замість 130 отримую 80. Обрадувався я ? Не дуже. Нє понятно що ви зара скажете шо тим шо на передку надо. Но тим не добавили а наоборот зменшили, жорсткіше рахують час перебування на бойових позиціях. І так охочих не особо лізти до чорта на роги. Чи гроші були лиш як замануха? Раз вона перестала працювати то перейдуть до інших методів поповнення? А з підводної лодки нікуди не дінуться? Так я вас огорчу, це не підводна лодка. Штрафбатів нема. Всп на постах диряве. В містах кошмарить тіки людей в формі . Сзч не щитається втратою, но цифри порівняні з втратами. Більшість повертаються . Є такі що бігають туди сюди по 5 кругу.
Говорять є командири які не приймають назад сзчшників... щось не чути про масові посадки ні сзч ні одказників ні ухилянтів.
Це не друга світова з листами конвертиками ,які приходили раз в місяць і які перечитувала цензура. В тилу знають, шо діється тут, не розуміють правда, бо багато речей щоб зрозуміти треба відчути своєю шкірою.
І тут знають як там ...з фотографіями, відео.
Зараз ж все на показ .
дезертири умудряються викласти фотки з весіль чи як зарізали з кумом кабанчика
.
Хоч якісь санкції ще є?
Хоч премію знімають за час сзч?? Тоді хоч якась вигода буде державі (бо чітко 1го піти в сзч і чітко 31го повернутись в штат -- це, мабуть, непросто...
).
Але трясця -- що ж це коїться...? “На господарстві” у владі взагалі не лишилось “дорослих”? Повна втрата держуправління??
___
А нас на блокпості перевірили.
Зброї не було.
Востаннє редагувалось Bobua
в Пон 25 гру, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:31
pesikot написав: Успіх написав:
[quote="56Чуваки...
Я знаю де взяти всю цю “суму”!
Треба звільняти солдатів що мають 24міс! І не платити їм зарплату...
І, не побоюсь цієї ідеї -- забирати у них зброю!
І може навіть і взуття та одяг -- для новеньких ми і цього не пожаліємо...
А годівля -- то буде взагалі просто. Звільнених вже не треба годувати!!
“Суму” витрат можна знизити в десятки, сотні, тисячі разів!
Люто, люто плюсую!!!👍👍👍👍👍
Нам нічого для новеньких не шкода!
Навіть свою металеву ложку і горнятко - передамо з рук в руки!
[/quote]
----
Bib'а и Bob'а - два ...
Офіс простих рішень ...
Щоб вам потом так назначали льготы, как вы тут пишите ...
Чтобы вам помазали чем-то по губам и чтобы вы, наконец-то услышали "а мы вас туда не посылали"
Вы это должны познать до самого дна собственной ущербности, чтобы то, чего вы желаете другим, вы получили сами ... много, везде и безальтентативно ...[/quote]
-----
Ого, я ще навіть, НЕ повернувся з фронту, а тут вже така подяка за захист!
Тут вже і хліб, і сіль
Круто, майже неочікувано
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 25 гру, 2023 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:32
Успіх написав: detroytred написав:
А як Ви на ротації без одягу та ложки?
Яка нах ротація?
Ми тут ДЕмобілізацію/заміну нас обговорюємо!
Ми кажемо, що НЕ треба багато зайвих коштів - ми все-все передамо новеньким, як колись м'яч передавали на естафеті в школі))
п.с.
(одяг є в багатьох і цивільний/в сумці/- та й купити можна, якщо щось)
Жодних, жодних проблем з цим))
Чим більше я читаю Долярчика та Bobua, тим більше думка в мені, що вони все це сприймають, як фінансову піраміду - зайшли, отримали кошти, а зараз хочуть вийти, хочуть вийти без втрат
Їм обом до сраки, що підготовувати їм заміну - це купа коштів і що це робити тре було півроку тому назад.
У них все просто - кружку віддам і він вже молодець
Вони не бажають бачити нічого, окрім грошей для себе коханих
Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:47
pesikot написав:
Чим більше я читаю Долярчика та Bobua, тим більше думка в мені, що вони все це сприймають, як фінансову піраміду
- зайшли, отримали кошти, а зараз хочуть вийти, хочуть вийти без втрат
Цікаво... Щось і Віталіан писав про піраміду...))
pesikot написав:
це робити тре було півроку тому назад
Це робити треба було більше року тому!
Чому є-панати тільки тепер зачухались і почали вовтузитись зі складанням законів - хз.
pesikot написав:
Вони не бажають бачити нічого, окрім грошей для себе коханих
Якби хотіли грошей, то б хотіли залишитись і вимагали б лише підвищення зарплати і премії!
pesikot написав:
Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ
Не треба судити по собі
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:52
pesikot написав:
Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ
На жаль буде ще гірше
Вони будуть рвати на грудях сорочки і й далі будуть розповідати що їм фаберже заважає , а тому хтось має за них все робити бо вони воювали...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:52
pesikot написав: Успіх написав: detroytred написав:
А як Ви на ротації без одягу та ложки?
Яка нах ротація?
Ми тут ДЕмобілізацію/заміну нас обговорюємо!
Ми кажемо, що НЕ треба багато зайвих коштів - ми все-все передамо новеньким, як колись м'яч передавали на естафеті в школі))
п.с.
(одяг є в багатьох і цивільний/в сумці/- та й купити можна, якщо щось)
Жодних, жодних проблем з цим))
Чим більше я читаю Долярчика та Bobua, тим більше думка в мені, що вони все це сприймають, як фінансову піраміду - зайшли, отримали кошти, а зараз хочуть вийти, хочуть вийти без втрат
Їм обом до сраки, що підготовувати їм заміну - це купа коштів і що це робити тре було півроку тому назад.
У них все просто - кружку віддам і він вже молодець
Вони не бажають бачити нічого, окрім грошей для себе коханих
Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ
О... Ви там у тилах так “мило” і нами, і собою “рідними” розпоряджаєтесь...
А нас готували 2.5тижні. 57патронів. І на фронт. Передову. Неокопану! Води чистої попити перші дні не було!!
Щастя, що москвини про все те не знали...
А вам (1/10 від 500тис) треба прийти на передову вже на все готове, у готові блінжаді, на налагоджене постачання, у діючу військ.частину, на “бойове стажування” -- але ще не почавши вже починаєте собі придумувати “пів року на підготовку хочу!”, “купу коштів собі на підготовку хочу!!”
А 9/10 від 500тис навіть не будуть передовій (а половина? на активному фронті) бо там тупо нема для них місця. Будуть у селах по вже обжитих хатах.
А ви верещите або кулаками махаєте на тецека...
Ви справді дорослі? Чи ви малі діти, що вищать на касі “жвачку хочу, купи, купи, купи!!!” -- ні краплі відповідальності, лише власні непомірні бажання?
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