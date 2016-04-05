На жаль буде ще гірше
Вони будуть рвати на грудях сорочки і й далі будуть розповідати що їм фаберже заважає , а тому хтось має за них все робити бо вони воювали...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 25 гру, 2023 19:52
О... Ви там у тилах так “мило” і нами, і собою “рідними” розпоряджаєтесь...
А нас готували 2.5тижні. 57патронів. І на фронт. Передову. Неокопану! Води чистої попити перші дні не було!!
Щастя, що москвини про все те не знали...
А вам (1/10 від 500тис) треба прийти на передову вже на все готове, у готові блінжаді, на налагоджене постачання, у діючу військ.частину, на “бойове стажування” -- але ще не почавши вже починаєте собі придумувати “пів року на підготовку хочу!”, “купу коштів собі на підготовку хочу!!”
А 9/10 від 500тис навіть не будуть передовій (а половина? на активному фронті) бо там тупо нема для них місця. Будуть у селах по вже обжитих хатах.
А ви верещите або кулаками махаєте на тецека...
Ви справді дорослі? Чи ви малі діти, що вищать на касі “жвачку хочу, купи, купи, купи!!!” -- ні краплі відповідальності, лише власні непомірні бажання?
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:00
За яких голосував, такі й роблять
Треба відповідальніше голосувати тобі, особисто тобі
Та ти шо, ти ж сам казав, якщо будуть платити 100К+, ти припинешь скиглити
Та ти шо, я то податки плачу та допомагаю
А ось ти, цього робити не будешь
І твоє ги-ги-кання тому підтвердження
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А ви?
Ви справді думаєте що ваша їжа з повітря виростає?
Ви справді думаєте що в тилу медом намазано?
НА НУЛІ - 300 000
Мобілізовано - 1 млн ..
Найменша зарплата в ЗСУ - 30000+одягають+ харчують...
Може спочатку в тилових частинах ЗСУ собі заміну пошукаєте?
В тилу -ПЯТЬОМ треба ЗАРОБИТИ 30 000, з яких по 10000 віддати у вигляді податків щоб одному в другій третій лінії ЗСУ на зарплату вистарчило.Ще ДЕСЯТЬОМ треба працювати щоб вистарчило Одному на нулі(тільки зарплата)
Потім з тих 20000 що залишиться - 5000 заплатити щоб амортизувати обладнання на якому працюєш , ще 1000-3000 ( хто скільки може) задонатити
І на тих 10000-15000 що залишиться прогодувати себе і своїх дітей....
Може хоч трошки мізок ввімкнете?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 25 гру, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:05
))))) (громкий смех)
Я , после того как увидел как выталкивают с маршрутки человека с УБД , нигде не решаюсь даже намекнуть что оно у меня есть . УБЬЮТ , ей Богу -убьют .
Единственное , что произошло ,так это пенсию пересчитали .
Не важно на сколько но пересчитали .
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви ж в психології розбираєтесь...
Чим більше буде долярчики будуть скиглити - тим швидше будуть виштовхувати...
Я наприклад його виштовхав з свого світу ще місяць тому.
ПС
а популізм - штука шкідклива
Коли влада видає закон про те що ХТОСЬ ЗА СВІЙ РАХУНОК повинен виконувати видані закони - без інструментів компенсацій...- то нічого дивного.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 25 гру, 2023 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Навіть малі діти вже б зрозуміли, що тільки 450-тиликий касир може дати дембельську гумку, а не форумчани чи навіть ухилянти. І що на цього касира тиснуть з усіх боків, а не тільки знизу, з окопів.
Якщо дадуть дембель до кінця війни, то це буде диво. Так що моліться, щоб було хоч 36 місяців.
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:23
Все просто!©
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:29
"Толі єщо будєт"!©)))
Оооооо, я вже чую, як десь у Львові після війни - гірко плачуть водії маршруток))
З моїм то характером "періодично загостреної справедливості" - їм ппц!))
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:35
І по якому закону можна себе, коханого, замінити на спійманого ухилянта чи добровольця? Відразу буде - ахтунг, ахтунг, охрана отмєна, ухилянт, ухилянт - не хоче служити до кордонів 91.
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