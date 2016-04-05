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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60166017601860196020>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ
На жаль буде ще гірше
Вони будуть рвати на грудях сорочки і й далі будуть розповідати що їм фаберже заважає , а тому хтось має за них все робити бо вони воювали...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:52

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:А як Ви на ротації без одягу та ложки?
Яка нах ротація?
Ми тут ДЕмобілізацію/заміну нас обговорюємо!

Ми кажемо, що НЕ треба багато зайвих коштів - ми все-все передамо новеньким, як колись м'яч передавали на естафеті в школі))

п.с.
(одяг є в багатьох і цивільний/в сумці/- та й купити можна, якщо щось)

Жодних, жодних проблем з цим))

Чим більше я читаю Долярчика та Bobua, тим більше думка в мені, що вони все це сприймають, як фінансову піраміду - зайшли, отримали кошти, а зараз хочуть вийти, хочуть вийти без втрат

Їм обом до сраки, що підготовувати їм заміну - це купа коштів і що це робити тре було півроку тому назад.
У них все просто - кружку віддам і він вже молодець

Вони не бажають бачити нічого, окрім грошей для себе коханих
Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ



О... Ви там у тилах так “мило” і нами, і собою “рідними” розпоряджаєтесь...

А нас готували 2.5тижні. 57патронів. І на фронт. Передову. Неокопану! Води чистої попити перші дні не було!!
Щастя, що москвини про все те не знали...

А вам (1/10 від 500тис) треба прийти на передову вже на все готове, у готові блінжаді, на налагоджене постачання, у діючу військ.частину, на “бойове стажування” -- але ще не почавши вже починаєте собі придумувати “пів року на підготовку хочу!”, “купу коштів собі на підготовку хочу!!”
А 9/10 від 500тис навіть не будуть передовій (а половина? на активному фронті) бо там тупо нема для них місця. Будуть у селах по вже обжитих хатах.
А ви верещите або кулаками махаєте на тецека...

Ви справді дорослі? Чи ви малі діти, що вищать на касі “жвачку хочу, купи, купи, купи!!!” -- ні краплі відповідальності, лише власні непомірні бажання?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:00

  Успіх написав:
  pesikot написав:Чим більше я читаю Долярчика та Bobua, тим більше думка в мені, що вони все це сприймають, як фінансову піраміду - зайшли, отримали кошти, а зараз хочуть вийти, хочуть вийти без втрат
Цікаво... Щось і Віталіан писав про піраміду...))

  Успіх написав:
  pesikot написав:це робити тре було півроку тому назад
Це робити треба було більше року тому!
Чому є-панати тільки тепер зачухались і почали вовтузитись зі складанням законів - хз.

За яких голосував, такі й роблять
Треба відповідальніше голосувати тобі, особисто тобі
  Успіх написав:
  pesikot написав:Вони не бажають бачити нічого, окрім грошей для себе коханих
Якби хотіли грошей, то б хотіли залишитись і вимагали б лише підвищення зарплати і премії!

Та ти шо, ти ж сам казав, якщо будуть платити 100К+, ти припинешь скиглити
  Успіх написав:
  pesikot написав:Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ
Не треба судити по собі :lol:

Та ти шо, я то податки плачу та допомагаю
А ось ти, цього робити не будешь

І твоє ги-ги-кання тому підтвердження
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Ви справді дорослі?
А ви?
Ви справді думаєте що ваша їжа з повітря виростає?
Ви справді думаєте що в тилу медом намазано?
НА НУЛІ - 300 000
Мобілізовано - 1 млн ..
Найменша зарплата в ЗСУ - 30000+одягають+ харчують...
Може спочатку в тилових частинах ЗСУ собі заміну пошукаєте?
В тилу -ПЯТЬОМ треба ЗАРОБИТИ 30 000, з яких по 10000 віддати у вигляді податків щоб одному в другій третій лінії ЗСУ на зарплату вистарчило.Ще ДЕСЯТЬОМ треба працювати щоб вистарчило Одному на нулі(тільки зарплата)
Потім з тих 20000 що залишиться - 5000 заплатити щоб амортизувати обладнання на якому працюєш , ще 1000-3000 ( хто скільки може) задонатити
І на тих 10000-15000 що залишиться прогодувати себе і своїх дітей....

Може хоч трошки мізок ввімкнете?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 25 гру, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:05

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ
На жаль буде ще гірше
Вони будуть рвати на грудях сорочки і й далі будуть розповідати що їм фаберже заважає , а тому хтось має за них все робити бо вони воювали...



))))) (громкий смех)
Я , после того как увидел как выталкивают с маршрутки человека с УБД , нигде не решаюсь даже намекнуть что оно у меня есть . УБЬЮТ , ей Богу -убьют .
Единственное , что произошло ,так это пенсию пересчитали .
Не важно на сколько но пересчитали .
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Я , после того как увидел как выталкивают с маршрутки человека с УБД
Ви ж в психології розбираєтесь...
Чим більше буде долярчики будуть скиглити - тим швидше будуть виштовхувати...
Я наприклад його виштовхав з свого світу ще місяць тому.

ПС
а популізм - штука шкідклива
Коли влада видає закон про те що ХТОСЬ ЗА СВІЙ РАХУНОК повинен виконувати видані закони - без інструментів компенсацій...- то нічого дивного.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 25 гру, 2023 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Ви справді дорослі? Чи ви малі діти, що вищать на касі “жвачку хочу, купи, купи, купи!!!” -- ні краплі відповідальності, лише власні непомірні бажання?

Навіть малі діти вже б зрозуміли, що тільки 450-тиликий касир може дати дембельську гумку, а не форумчани чи навіть ухилянти. І що на цього касира тиснуть з усіх боків, а не тільки знизу, з окопів.
Якщо дадуть дембель до кінця війни, то це буде диво. Так що моліться, щоб було хоч 36 місяців.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:23

Все просто!©

  lapay написав:Якщо дадуть дембель до кінця війни, то це буде диво. Так що моліться, щоб було хоч 36 місяців
А давайте так - ви спочатку нас замінюєте найближчі 3місяці, а тоді собі моліться скільки завгодно))
Ок? :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:29

"Толі єщо будєт"!©)))

  холява написав:Я , после того как увидел как выталкивают с маршрутки человека с УБД , нигде не решаюсь даже намекнуть что оно у меня есть . УБЬЮТ , ей Богу -убьют
Оооооо, я вже чую, як десь у Львові після війни - гірко плачуть водії маршруток))
З моїм то характером "періодично загостреної справедливості" - їм ппц!))
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:35

  Успіх написав:
  lapay написав:Якщо дадуть дембель до кінця війни, то це буде диво. Так що моліться, щоб було хоч 36 місяців
А давайте так - ви спочатку нас замінюєте найближчі 3місяці, а тоді собі моліться скільки завгодно))
Ок? :)

І по якому закону можна себе, коханого, замінити на спійманого ухилянта чи добровольця? Відразу буде - ахтунг, ахтунг, охрана отмєна, ухилянт, ухилянт - не хоче служити до кордонів 91.
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