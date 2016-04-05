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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 гру, 2023 20:38
Прохожий
))) Вы знаете , я уже и боюсь что то писать .
Каждый воспринимает по своему .
Вот УСПИХ , ну ругается время от времени , но я его понимаю , сам наглотался ....
Когда пишут молодые люди про "почему я должен " я уже стараюсь не комментировать действия .
Сейчас вы будете смеяться , у меня старый ноут доставшийся от дочки , когда училась в Китае .
Так я на нем не вижу что выставляет Виталий и другие ,только ссылки .
Так же не открываются некоторые ссылки на УКРНЕТе .
Мне не хочется затевать переписку и скандалы , это злит модераторов .
...... я сейчас правду напишу ..... многие удивятся
Почему то к Ветику и Флаю я отношусь нормально , несмотря на лютую любовь к ним Хоттабыча .
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холява
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Додано: Пон 25 гру, 2023 20:42
Успіх написав: холява написав:
Я , после того как увидел как выталкивают с маршрутки человека с УБД , нигде не решаюсь даже намекнуть что оно у меня есть . УБЬЮТ , ей Богу -убьют
Оооооо, я вже чую, як десь у Львові після війни - гірко плачуть водії маршруток))
З моїм то характером "періодично загостреної справедливості" - їм ппц!))
Это пока вы не встретите такого же как вы , только водителя .
Он вам скажет , мне государство не компенсирует , бензин , соляру , запчасти и пошлет вас на муниципальный транспорт.
Вам еще очень повезет , что не выбьют зубы .
Дорогие сейчас стоматологи .
Не накручивайте себя .
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холява
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Додано: Пон 25 гру, 2023 20:45
холява написав:
Дорогие сейчас стоматологи
Я подумаю...😁😁😁
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Додано: Пон 25 гру, 2023 20:53
холява написав:
Почему то к Ветику и Флаю я отношусь нормально , несмотря на лютую любовь к ним Хоттабыча
Ну що з них взяти?))
Може якраз саме вони, після війни, будуть щиро вдячні фронтовикам!
А не от як песікоти, чи будівельники...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:00
Bobua написав:
Я лише дивуюсь -- чому взагалі не працюють закони проти них... Вся потуга держ.машини.
Потому что внезапно вся эта держмашина существует исключительно за их счет. И на них, на простых тыловых людях, Вами принебрежительно называемых ухилянтами, голову вверх от станка не подымающих, пасется. Не ну есть еще западная помощь но там говорят расход денег контролируют. Поэтому эти нововведения типа "закрыть банковский счет", "запретить получение прав" или что там, не направлены на мотивацию людей воевать - так и вижу что человек выползет с чердака и пойдет воевать чтоб ему банковский счет открыли или права выдали - а направлено только на то чтоб было на чем человека доить, чай не всем будут закрывать как сейчас не все рестораны проверяют почему-то.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:01
Успіх написав: холява написав:
Почему то к Ветику и Флаю я отношусь нормально , несмотря на лютую любовь к ним Хоттабыча
Ну що з них взяти?))
Може якраз саме вони, після війни, будуть щиро вдячні фронтовикам!
А не от як песікоти, чи будівельники...
Да шоб тобі була тільки "велика подяка", замість грошей, все твоє життя )
Я подивлюсь на це ) і подивлюсь, як ти будешь битись в істериці )
А я тебе буду відправляти до Вітальки за подякою )
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pesikot
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:03
pesikot написав:
Да шоб тобі була тільки "велика подяка", замість грошей, все твоє життя )
Я подивлюсь на це ) і подивлюсь, як ти будешь битись в істериці )
А я тебе буду відправляти до Вітальки за подякою )
пора бы уже понять, что не всё измеряется деньгами.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:06
vitaliiangel написав: pesikot написав:
Да шоб тобі була тільки "велика подяка", замість грошей, все твоє життя )
Я подивлюсь на це ) і подивлюсь, як ти будешь битись в істериці )
А я тебе буду відправляти до Вітальки за подякою )
пора бы уже понять, что не всё измеряется деньгами.
Дискотеку 3-ю уже продал и деньги на ЗСУ отправил ?
Ты же за 200 гривен удавишься.
Так что, проходи мимо
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:10
pesikot написав:
Так что, проходи мимо
знаешь почему тебя до сих пор одноклассники бьют? потому что ты не вежливый и в Бога не веришь. Верующие всегда бьют неверующих, а вежливые невежливых.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:13
vitaliiangel написав:
не всё измеряется деньгами.
Именно это сообщение витальон отправляет через Приват24 как комментарий к ежемесячному налоговому платежу в размере 200 грн. Его же, отправляя 1 гривну доната на ЗСУ раз в квартал.
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Hotab
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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