И когда ты стал верующим ?
И когда это ты переметнулся в ПЦУ ? Если ты россиянин
Трындишь, как всегда, когда у тебя фактов нет, убогий
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:15
И когда ты стал верующим ?
И когда это ты переметнулся в ПЦУ ? Если ты россиянин
Трындишь, как всегда, когда у тебя фактов нет, убогий
Додано: Пон 25 гру, 2023 21:16
Надайте право вибору!(бо якось все однобоко)
Плять! Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"!
Ну чого то ХТОСЬ, замість нас, має вирішувати/розпоряджатись НАШИМ життям?
Дозвольте і нам випробувати тилові пекельні муки!
Додано: Пон 25 гру, 2023 21:16
Додано: Пон 25 гру, 2023 21:17
Гадаю, що про оті 500 тис. це максимум для паперів.
А так чисте ІПСО:
- для партнерів: підстава для надання допомоги -- одже підготовка для нового наступу;
- для своїх: підстава для підняття духу в тилу та заказуй 500т., щоб отримати хоч 100;
- для ворога: щоб приберіг резерви для відбиття контрнаступу та копав ще оборону, замість все в наступ.
На кого розрахунок - хз, бо вважати усіх настільки "короткозорими" наврядчи можна.
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