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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6017601860196020
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:15

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Так что, проходи мимо
знаешь почему тебя до сих пор одноклассники бьют? потому что ты не вежливый и в Бога не веришь. Верующие всегда бьют неверующих, а вежливые невежливых.

И когда ты стал верующим ?
И когда это ты переметнулся в ПЦУ ? Если ты россиянин :)

Трындишь, как всегда, когда у тебя фактов нет, убогий
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:16

Надайте право вибору!(бо якось все однобоко)

  katso написав:на них, на простых тыловых людях, Вами принебрежительно называемых ухилянтами, голову вверх от станка не подымающих
Плять! Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"! :D
Ну чого то ХТОСЬ, замість нас, має вирішувати/розпоряджатись НАШИМ життям?

Дозвольте і нам випробувати тилові пекельні муки! :D
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:16

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Так что, проходи мимо
знаешь почему тебя до сих пор одноклассники бьют? потому что ты не вежливый и в Бога не веришь. Верующие всегда бьют неверующих, а вежливые невежливых.

Ти Різдво святкуєш сьогодні з усім цивілізованим світом ?
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:17

Гадаю, що про оті 500 тис. це максимум для паперів.
А так чисте ІПСО:
- для партнерів: підстава для надання допомоги -- одже підготовка для нового наступу;
- для своїх: підстава для підняття духу в тилу та заказуй 500т., щоб отримати хоч 100;
- для ворога: щоб приберіг резерви для відбиття контрнаступу та копав ще оборону, замість все в наступ.

На кого розрахунок - хз, бо вважати усіх настільки "короткозорими" наврядчи можна.
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