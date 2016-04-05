))) Вы знаете , я уже и боюсь что то писать . Каждый воспринимает по своему . Вот УСПИХ , ну ругается время от времени , но я его понимаю , сам наглотался ....
Когда пишут молодые люди про "почему я должен " я уже стараюсь не комментировать действия . Сейчас вы будете смеяться , у меня старый ноут доставшийся от дочки , когда училась в Китае . Так я на нем не вижу что выставляет Виталий и другие ,только ссылки . Так же не открываются некоторые ссылки на УКРНЕТе .
Мне не хочется затевать переписку и скандалы , это злит модераторов .
...... я сейчас правду напишу ..... многие удивятся
Почему то к Ветику и Флаю я отношусь нормально , несмотря на лютую любовь к ним Хоттабыча .
холява написав:Я , после того как увидел как выталкивают с маршрутки человека с УБД , нигде не решаюсь даже намекнуть что оно у меня есть . УБЬЮТ , ей Богу -убьют
Оооооо, я вже чую, як десь у Львові після війни - гірко плачуть водії маршруток)) З моїм то характером "періодично загостреної справедливості" - їм ппц!))
Это пока вы не встретите такого же как вы , только водителя . Он вам скажет , мне государство не компенсирует , бензин , соляру , запчасти и пошлет вас на муниципальный транспорт. Вам еще очень повезет , что не выбьют зубы . Дорогие сейчас стоматологи . Не накручивайте себя .
Bobua написав:Я лише дивуюсь -- чому взагалі не працюють закони проти них... Вся потуга держ.машини.
Потому что внезапно вся эта держмашина существует исключительно за их счет. И на них, на простых тыловых людях, Вами принебрежительно называемых ухилянтами, голову вверх от станка не подымающих, пасется. Не ну есть еще западная помощь но там говорят расход денег контролируют. Поэтому эти нововведения типа "закрыть банковский счет", "запретить получение прав" или что там, не направлены на мотивацию людей воевать - так и вижу что человек выползет с чердака и пойдет воевать чтоб ему банковский счет открыли или права выдали - а направлено только на то чтоб было на чем человека доить, чай не всем будут закрывать как сейчас не все рестораны проверяют почему-то.
Гадаю, що про оті 500 тис. це максимум для паперів. Тобто план та бажання таке є, але реалізація буде кульгати. Але позитив є, як чисте ІПСО: - для партнерів: підстава для надання допомоги -- одже підготовка для нового наступу; - для своїх: підстава для підняття духу в тилу та заказуй 500т., щоб отримати хоч 100; - для ворога: щоб приберіг резерви для відбиття контрнаступу та копав ще оборону, замість все в наступ.
На кого розрахунок - хз, бо вважати усіх настільки "короткозорими" наврядчи можна.
flyman написав:долярчик заходив коли давали 100К просто за участь, а тепер пише хоче вийти, як з В2В джувелірі, хоча би "при своїх",
Знав би я тоді, що "безтерміново/без дати" - то писав би я зараз з тилу, який я супер-важливий в тилу!)) Спеціально влаштувався б на хлібзавод і кричав би тут - "Ну як люди будуть без хліба, якщо мене заберуть?"
flyman написав:долярчик заходив коли давали 100К просто за участь, а тепер пише хоче вийти, як з В2В джувелірі, хоча би "при своїх",
Знав би я тоді, що "безтерміново/без дати" - то писав би я зараз з тилу, який я супер-важливий в тилу!)) Спеціально влаштувався б на хлібзавод і кричав би тут - "Ну як люди будуть без хліба, якщо мене заберуть?"
але ти ж не звертав уваги, коли тобі вказували про твоє вискакування з трусів "за зе", і про В2В піраміду, але в тебе свій шлях обійти всі граблі, і ти цим гордишся