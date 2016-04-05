Додано: Пон 25 гру, 2023 20:38

Прохожий



))) Вы знаете , я уже и боюсь что то писать .

Каждый воспринимает по своему .

Вот УСПИХ , ну ругается время от времени , но я его понимаю , сам наглотался ....



Когда пишут молодые люди про "почему я должен " я уже стараюсь не комментировать действия .

Сейчас вы будете смеяться , у меня старый ноут доставшийся от дочки , когда училась в Китае .

Так я на нем не вижу что выставляет Виталий и другие ,только ссылки .

Так же не открываются некоторые ссылки на УКРНЕТе .



Мне не хочется затевать переписку и скандалы , это злит модераторов .



...... я сейчас правду напишу ..... многие удивятся



Почему то к Ветику и Флаю я отношусь нормально , несмотря на лютую любовь к ним Хоттабыча .