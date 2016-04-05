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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60176018601960206021>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:38

Прохожий

))) Вы знаете , я уже и боюсь что то писать .
Каждый воспринимает по своему .
Вот УСПИХ , ну ругается время от времени , но я его понимаю , сам наглотался ....

Когда пишут молодые люди про "почему я должен " я уже стараюсь не комментировать действия .
Сейчас вы будете смеяться , у меня старый ноут доставшийся от дочки , когда училась в Китае .
Так я на нем не вижу что выставляет Виталий и другие ,только ссылки .
Так же не открываются некоторые ссылки на УКРНЕТе .

Мне не хочется затевать переписку и скандалы , это злит модераторов .

...... я сейчас правду напишу ..... многие удивятся

Почему то к Ветику и Флаю я отношусь нормально , несмотря на лютую любовь к ним Хоттабыча .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:42

  Успіх написав:
  холява написав:Я , после того как увидел как выталкивают с маршрутки человека с УБД , нигде не решаюсь даже намекнуть что оно у меня есть . УБЬЮТ , ей Богу -убьют
Оооооо, я вже чую, як десь у Львові після війни - гірко плачуть водії маршруток))
З моїм то характером "періодично загостреної справедливості" - їм ппц!))


Это пока вы не встретите такого же как вы , только водителя .
Он вам скажет , мне государство не компенсирует , бензин , соляру , запчасти и пошлет вас на муниципальный транспорт.
Вам еще очень повезет , что не выбьют зубы .
Дорогие сейчас стоматологи .
Не накручивайте себя .
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Дорогие сейчас стоматологи
Я подумаю...😁😁😁
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:00

  Bobua написав:Я лише дивуюсь -- чому взагалі не працюють закони проти них... Вся потуга держ.машини.


Потому что внезапно вся эта держмашина существует исключительно за их счет. И на них, на простых тыловых людях, Вами принебрежительно называемых ухилянтами, голову вверх от станка не подымающих, пасется. Не ну есть еще западная помощь но там говорят расход денег контролируют. Поэтому эти нововведения типа "закрыть банковский счет", "запретить получение прав" или что там, не направлены на мотивацию людей воевать - так и вижу что человек выползет с чердака и пойдет воевать чтоб ему банковский счет открыли или права выдали - а направлено только на то чтоб было на чем человека доить, чай не всем будут закрывать как сейчас не все рестораны проверяют почему-то.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:16

Надайте право вибору!(бо якось все однобоко)

  katso написав:на них, на простых тыловых людях, Вами принебрежительно называемых ухилянтами, голову вверх от станка не подымающих
Плять! Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"! :D
Ну чого то ХТОСЬ, замість нас, має вирішувати/розпоряджатись НАШИМ життям?

Дозвольте і нам випробувати тилові пекельні муки! :D
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:17

Гадаю, що про оті 500 тис. це максимум для паперів. Тобто план та бажання таке є, але реалізація буде кульгати.
Але позитив є, як чисте ІПСО:
- для партнерів: підстава для надання допомоги -- одже підготовка для нового наступу;
- для своїх: підстава для підняття духу в тилу та заказуй 500т., щоб отримати хоч 100;
- для ворога: щоб приберіг резерви для відбиття контрнаступу та копав ще оборону, замість все в наступ.

На кого розрахунок - хз, бо вважати усіх настільки "короткозорими" наврядчи можна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:46

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:А як Ви на ротації без одягу та ложки?
Яка нах ротація?
Ми тут ДЕмобілізацію/заміну нас обговорюємо!

Ми кажемо, що НЕ треба багато зайвих коштів - ми все-все передамо новеньким, як колись м'яч передавали на естафеті в школі))

п.с.
(одяг є в багатьох і цивільний/в сумці/- та й купити можна, якщо щось)

Жодних, жодних проблем з цим))

Чим більше я читаю Долярчика та Bobua, тим більше думка в мені, що вони все це сприймають, як фінансову піраміду - зайшли, отримали кошти, а зараз хочуть вийти, хочуть вийти без втрат

Їм обом до сраки, що підготовувати їм заміну - це купа коштів і що це робити тре було півроку тому назад.
У них все просто - кружку віддам і він вже молодець

Вони не бажають бачити нічого, окрім грошей для себе коханих
Якщо воні демобілізуються, вони так само не будуть платити податки, не будуть донатити на ЗСУ

долярчик заходив коли давали 100К просто за участь,
а тепер пише хоче вийти, як з В2В джувелірі, хоча би "при своїх",
і про рефералку не подумав: "за одного битого двох небитих дають"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 22:04

Теж би видумував 100500 причин "надважливості"!)))

  flyman написав:долярчик заходив коли давали 100К просто за участь,
а тепер пише хоче вийти, як з В2В джувелірі, хоча би "при своїх",
Знав би я тоді, що "безтерміново/без дати" - то писав би я зараз з тилу, який я супер-важливий в тилу!))
Спеціально влаштувався б на хлібзавод і кричав би тут - "Ну як люди будуть без хліба, якщо мене заберуть?" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 22:06

  Успіх написав:
  flyman написав:долярчик заходив коли давали 100К просто за участь,
а тепер пише хоче вийти, як з В2В джувелірі, хоча би "при своїх",
Знав би я тоді, що "безтерміново/без дати" - то писав би я зараз з тилу, який я супер-важливий в тилу!))
Спеціально влаштувався б на хлібзавод і кричав би тут - "Ну як люди будуть без хліба, якщо мене заберуть?" :mrgreen:

але ти ж не звертав уваги, коли тобі вказували про твоє вискакування з трусів "за зе", і про В2В піраміду, але в тебе свій шлях обійти всі граблі, і ти цим гордишся
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 22:09

  Успіх написав:Спеціально влаштувався б на хлібзавод і кричав би тут - "Ну як люди будуть без хліба, якщо мене заберуть?"
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 гру, 2023 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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