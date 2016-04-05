А ви? Ви справді думаєте що ваша їжа з повітря виростає? Ви справді думаєте що в тилу медом намазано? НА НУЛІ - 300 000 Мобілізовано - 1 млн .. Найменша зарплата в ЗСУ - 30000+одягають+ харчують... Може спочатку в тилових частинах ЗСУ собі заміну пошукаєте? В тилу -ПЯТЬОМ треба ЗАРОБИТИ 30 000, з яких по 10000 віддати у вигляді податків щоб одному в другій третій лінії ЗСУ на зарплату вистарчило.Ще ДЕСЯТЬОМ треба працювати щоб вистарчило Одному на нулі(тільки зарплата) Потім з тих 20000 що залишиться - 5000 заплатити щоб амортизувати обладнання на якому працюєш , ще 1000-3000 ( хто скільки може) задонатити І на тих 10000-15000 що залишиться прогодувати себе і своїх дітей....
Може хоч трошки мізок ввімкнете?
https://dou.ua/forums/topic/46796/#2750558 Інститут демографії опублікував чергові результати своїх досліджень: — нині в Україні живе 29 млн. — за 2 роки середня тривалість чоловіків скоротилася з 65 до 57 — кожен рік повномасштабної війни — це 10-15% виїхавших, які не повернуться в Україну — деякі райони вже знедюніли
katso написав: Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"!
Как это сделать, КАК??? Закон то есть про дембель хоть какой-то? Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха" то такого в законодательстве нет ведь (почему кстати? Работала бы эмоциональная составляющая) - возьмут и тебя и того не выпустят. Не говоря уже что Вы (или Холява?) сами писали "когда терпец урвется у меня есть личный план Б как выйти оттуда". Вот считайте что и у каждого ухилянта есть "план Б" у каждого свой. А любые разговоры об остановке войны отличающиеся от телемарафона цензурируются и преследуются агрессивным меньшинством. Вот и как Вас вернуть в тыл, даже при остановке войны? Сразу же заорут "да Раша опять снова нападет, нужна еще более сильная армия, короче не на часі". А про профессиональную армию сейчас даже уже не заикаются. Петиции - им пофиг. Митинги родственников - пофиг. Короче только пережить это время остается.
flyman написав:— кожен рік повномасштабної війни — це 10-15% виїхавших, які не повернуться в Україну
Ну якщо мається на увазі +10-15 % із тих 29 млн., які ще не виїхали, то можна повірити. Ну а якщо говорити про 10 вже поїхавших, то кожен рік зменшує кількість бажачих повернутись вдвічі: в 22 хотіли повернутись всі, в 23 - хотіла половина, в 24 - можуть повернутись 1/4, а от в 25 - тільки 1/8...
flyman написав:Інститут демографії опублікував чергові результати своїх досліджень
І де ж ці результати саме від інституту, а не з чийогось комента? Я от глипнув https://idss.org.ua/index і там багато про те якби повернути біженок. Чисто математично, щоб так скоротилась тривалість життя до 57, то потрібно ще додатково 100 тис. 30-річних положити.
Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха"
Це саме так іспрацює. Успіха відпустять коли буде достатньо ким замінити. Ви зараз як вітальон «навіть якщо я заплачу 100к податків, ми не переможемо», тому приховує і платить 200 грн.
Щодо статистик.. нема і не може бути зараз статистики по тривалості життя навіть з точністю +-20% . Про мільйони в окупації ніхто не знає нічого (їх не бачить зараз держстат), також мільйони виїхали. То вкид.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 гру, 2023 22:36, всього редагувалось 1 раз.
katso написав: Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"!
Как это сделать, КАК??? Закон то есть про дембель хоть какой-то? Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха" то такого в законодательстве нет ведь (почему кстати? Работала бы эмоциональная составляющая) - возьмут и тебя и того не выпустят. Не говоря уже что Вы (или Холява?) сами писали "когда терпец урвется у меня есть личный план Б как выйти оттуда". Вот считайте что и у каждого ухилянта есть "план Б" у каждого свой. А любые разговоры об остановке войны отличающиеся от телемарафона цензурируются и преследуются агрессивным меньшинством. Вот и как Вас вернуть в тыл, даже при остановке войны? Сразу же заорут "да Раша опять снова нападет, нужна еще более сильная армия, короче не на часі". А про профессиональную армию сейчас даже уже не заикаются. Петиции - им пофиг. Митинги родственников - пофиг. Короче только пережить это время остается.
Так отож! Тому, я хоч і чекаю(трошки жевріє надія) на прийняття хоч наполовину адекватних законів про демобілізацію , але паралельно запускаю план Б, який теж має трохи тривалий час 2-3міс...
Тому, я хоч і чекаю(трошки жевріє надія) на прийняття хоч наполовину адекватних законів про демобілізацію
Ти серед тих людей, які думають що хліб росте на полицях магазинів. Тебе ніхто не демобілізує по закону (ніхто не втілить такий закон), поки не буде ким тебе замінити. Ти не розумієш причин і наслідків. Школу треба було закінчувати!!
Успіх А Ви оптиміст. План Б добре якщо через рік спрацює, а то приймуть закон про 36 місяців*, а на ділі буде довічне *лише за умови, якщо командир дасть наказ, а він його не дасть поки не буде повного штату.
Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха"
Це саме так іспрацює. Успіха відпустять коли буде достатньо ким замінити. Ви зараз як вітальон «навіть якщо я заплачу 100к податків, ми не переможемо», тому приховує і платить 200 грн.
Щодо статистик.. нема і не може бути зараз статистики по тривалості життя навіть з точністю +-20% . Про мільйони в окупації ніхто не знає нічого (їх не бачить зараз держстат), також мільйони виїхали. То вкид.
задачка із зірочкою* (із теорії ігор із від"ємною сумою)
якщо умовний успіх достатньо успішно справляється із умовним миттям снарядів, має умовне злагодження із умовними напів втомленими напів аватарами в підрозділи, який хотаб-командер ризикне набрати умовних маломотивованих частково придатних вітаольєно-флайменів з очікуваним вихлопом меншим чим від умовного долярчика із імовірністю 95%, і на це ще потрібно 500 ярдів, які ні від партнерів ні від мобілізіованих уже не буде