RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6018601960206021
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:02

flyman , твоя проактивність буде до того моменту, як на тебе натягнуть форму. Тоді ти різко зрозумієш, що ти не проактивний вже , проактивність не спрацювала, настане етап прийняття і ти почнеш діяти виходячи з ситуації яка ВЖЕ Є. Тобто станеш реактивним.
Але ясно, що впиратись ти будеш до самого моменту «П» (піксель на сраці) .
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 гру, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10449
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:18

Успіх

Вибачте, може я пропустив, але мені цікаво що Ви відповіли на те що самі активно волали за "офіс простих рішень", були в когорті 73% найобдарованіших, "війна продовжується тільки з-за того що це вигідно Порошенку", а війну можна закінчити "тільки подивившись в очі ху"лу"?)
Та й за рік попереджали відкритим текстом, що за рік на вас нападуть, будуйте укріплення, мінуйте, готуйтесь... замість цього "майскі шашлики". Й чи не відчуваєте Ви особисту відповідальність за цю інфантильну позицію, за яку в якійсь мірі Ви зараз справедливо несете відповідальність, особисто відчуваючи на собі "майскі шашлики" й "яка різниця по якій вулиці вас повезуть на кладовище аби вона була заасфальтована"?!
pirat-d
 
Повідомлень: 282
З нами з: 06.07.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

unicdima написав:
  ЛАД написав:Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл.
Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?

Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+


Попали в зону сотки больше года назад (+ГЗ), 14 декабря 2022 года, с тех пор с одной стороны ни одной ротации, с другой стороны идеально четкие выплаты без задержек, не могу плохого слова сказать минфину и минобороны. Более того, платят в обычно за прошлый месяц, а сейчас выплатили за ноябрь, плюс завтра выплатят наперед, с 1по 20 декабря, чего никогда не бывало. То есть по факту по 200 тысяч упадет в декабре.
Но похоже январь-февраль будем на подсосе, такое предчувствие
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20410
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Помню давно уже мне тут задвигали, что свои потери публиковать нельзя.
А зачем? Зачем гражданам читать законы перед голосованием?
В Израиле, например, потери озвучивают.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:51

  pirat-d написав:Успіх

Вибачте, може я пропустив, але мені цікаво що Ви відповіли на те що самі активно волали за "офіс простих рішень", були в когорті 73% найобдарованіших, "війна продовжується тільки з-за того що це вигідно Порошенку", а війну можна закінчити "тільки подивившись в очі ху"лу"?)
Та й за рік попереджали відкритим текстом, що за рік на вас нападуть, будуйте укріплення, мінуйте, готуйтесь... замість цього "майскі шашлики". Й чи не відчуваєте Ви особисту відповідальність за цю інфантильну позицію, за яку в якійсь мірі Ви зараз справедливо несете відповідальність, особисто відчуваючи на собі "майскі шашлики" й "яка різниця по якій вулиці вас повезуть на кладовище аби вона була заасфальтована"?!

Военный сидит сутками на форуме?
Такое возможно?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:57

beee ,
Военный сидит сутками на форуме?
Такое возможно?


Проверьте на себе. Потому что Успих на этот вопрос отвечал детально. Если не осилили - то вы можете личным примером доказать, что так не бывает!
Hotab
 
Повідомлень: 10449
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6018601960206021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 145936
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 533420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 14662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4749)
25.12.2023 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.