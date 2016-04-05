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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 гру, 2023 23:02
flyman , твоя проактивність буде до того моменту, як на тебе натягнуть форму. Тоді ти різко зрозумієш, що ти не проактивний вже , проактивність не спрацювала, настане етап прийняття і ти почнеш діяти виходячи з ситуації яка ВЖЕ Є. Тобто станеш реактивним.
Але ясно, що впиратись ти будеш до самого моменту «П» (піксель на сраці) .
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 25 гру, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 23:18
Успіх
Вибачте, може я пропустив, але мені цікаво що Ви відповіли на те що самі активно волали за "офіс простих рішень", були в когорті 73% найобдарованіших, "війна продовжується тільки з-за того що це вигідно Порошенку", а війну можна закінчити "тільки подивившись в очі ху"лу"?)
Та й за рік попереджали відкритим текстом, що за рік на вас нападуть, будуйте укріплення, мінуйте, готуйтесь... замість цього "майскі шашлики". Й чи не відчуваєте Ви особисту відповідальність за цю інфантильну позицію, за яку в якійсь мірі Ви зараз справедливо несете відповідальність, особисто відчуваючи на собі "майскі шашлики" й "яка різниця по якій вулиці вас повезуть на кладовище аби вона була заасфальтована"?!
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pirat-d
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Додано: Пон 25 гру, 2023 23:24
unicdima написав: ЛАД написав:
Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл.
Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?
Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+
Попали в зону сотки больше года назад (+ГЗ), 14 декабря 2022 года, с тех пор с одной стороны ни одной ротации, с другой стороны идеально четкие выплаты без задержек, не могу плохого слова сказать минфину и минобороны. Более того, платят в обычно за прошлый месяц, а сейчас выплатили за ноябрь, плюс завтра выплатят наперед, с 1по 20 декабря, чего никогда не бывало. То есть по факту по 200 тысяч упадет в декабре.
Но похоже январь-февраль будем на подсосе, такое предчувствие
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Додано: Пон 25 гру, 2023 23:49
Помню давно уже мне тут задвигали, что свои потери публиковать нельзя.
А зачем? Зачем гражданам читать законы перед голосованием?
В Израиле, например, потери озвучивают.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 23:51
pirat-d написав:Успіх
Вибачте, може я пропустив, але мені цікаво що Ви відповіли на те що самі активно волали за "офіс простих рішень", були в когорті 73% найобдарованіших, "війна продовжується тільки з-за того що це вигідно Порошенку", а війну можна закінчити "тільки подивившись в очі ху"лу"?)
Та й за рік попереджали відкритим текстом, що за рік на вас нападуть, будуйте укріплення, мінуйте, готуйтесь... замість цього "майскі шашлики". Й чи не відчуваєте Ви особисту відповідальність за цю інфантильну позицію, за яку в якійсь мірі Ви зараз справедливо несете відповідальність, особисто відчуваючи на собі "майскі шашлики" й "яка різниця по якій вулиці вас повезуть на кладовище аби вона була заасфальтована"?!
Военный сидит сутками на форуме?
Такое возможно?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 23:57
beee
,
Военный сидит сутками на форуме?
Такое возможно?
Проверьте на себе. Потому что Успих на этот вопрос отвечал детально. Если не осилили - то вы можете личным примером доказать, что так не бывает!
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Hotab
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Bukka
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