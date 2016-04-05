flyman , твоя проактивність буде до того моменту, як на тебе натягнуть форму. Тоді ти різко зрозумієш, що ти не проактивний вже , проактивність не спрацювала, настане етап прийняття і ти почнеш діяти виходячи з ситуації яка ВЖЕ Є. Тобто станеш реактивним. Але ясно, що впиратись ти будеш до самого моменту «П» (піксель на сраці) .
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 гру, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Вибачте, може я пропустив, але мені цікаво що Ви відповіли на те що самі активно волали за "офіс простих рішень", були в когорті 73% найобдарованіших, "війна продовжується тільки з-за того що це вигідно Порошенку", а війну можна закінчити "тільки подивившись в очі ху"лу"?) Та й за рік попереджали відкритим текстом, що за рік на вас нападуть, будуйте укріплення, мінуйте, готуйтесь... замість цього "майскі шашлики". Й чи не відчуваєте Ви особисту відповідальність за цю інфантильну позицію, за яку в якійсь мірі Ви зараз справедливо несете відповідальність, особисто відчуваючи на собі "майскі шашлики" й "яка різниця по якій вулиці вас повезуть на кладовище аби вона була заасфальтована"?!
ЛАД написав:Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл. Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?
Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+
Попали в зону сотки больше года назад (+ГЗ), 14 декабря 2022 года, с тех пор с одной стороны ни одной ротации, с другой стороны идеально четкие выплаты без задержек, не могу плохого слова сказать минфину и минобороны. Более того, платят в обычно за прошлый месяц, а сейчас выплатили за ноябрь, плюс завтра выплатят наперед, с 1по 20 декабря, чего никогда не бывало. То есть по факту по 200 тысяч упадет в декабре. Но похоже январь-февраль будем на подсосе, такое предчувствие
Вибачте, може я пропустив, але мені цікаво що Ви відповіли на те що самі активно волали за "офіс простих рішень", були в когорті 73% найобдарованіших, "війна продовжується тільки з-за того що це вигідно Порошенку", а війну можна закінчити "тільки подивившись в очі ху"лу"?) Та й за рік попереджали відкритим текстом, що за рік на вас нападуть, будуйте укріплення, мінуйте, готуйтесь... замість цього "майскі шашлики". Й чи не відчуваєте Ви особисту відповідальність за цю інфантильну позицію, за яку в якійсь мірі Ви зараз справедливо несете відповідальність, особисто відчуваючи на собі "майскі шашлики" й "яка різниця по якій вулиці вас повезуть на кладовище аби вона була заасфальтована"?!
Можна, як завгодно відноситися до Арестовича, але це саме він з Арті Гріном розкладає по полицях (розжовує для доступного розуміння) те, що у Муженка прозвучало трьома словами "змінювати систему управління" (один з необхідних елементів для оборони країни): 52хв. - 1ч.12хв. https://m.youtube.com/watch?v=sSghwI3rdJc
Успіх, поки військово-політичне керівництво не вирішить вкрай важливих проблем на такому рівні, до Вашого рівня проблем воно точно не спуститься, не дійде.
До речі, в цій передачі нічого про "усьо пропало", навпаки - армія міцно тримає фронт, можливі невеликі відходи; мова про шляхи вдосконалення, підвищення ефективності, потенціал є.
З.и. цікавий момент -- Пристайко, Муженко і т.д., тільки коли покидають посади, починають більш-менш привідчиняти дверцята шаф.
"Стаття 201. Тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації
1. Військовозобов’язані та резервісти, які не виконали обов’язки визначені частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за повідомленням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді:
заборони виїзду за кордон;
заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;
обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;
відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;
призупинення отримання пільг та послуг від держави.
2. Тимчасові міри припиняються у разі виконанням військовозобов’язаним або резервістом обов’язків визначених частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» шляхом надання керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення щодо виключення військовозобов’язаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників."