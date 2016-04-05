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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 02:58
Goodman
Муж с женой, 50+ лет. Сами из Мариуполя, квартира уничтожена, выезжали через Россию и Грузию.
Паспорта действительны до лета.
Люди в шоке. Спрашивают, куда нахрен возвращаться? Говорят, будут ждать вступления закона о мобилизации в силу и подаваться с 24 статьи на политическое убежище.
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antey1969
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:00
копейка написав:
101 пакет санкцій проти пересічного. Кім Чен Ін нервово затягується цигаркою.
Якщо в такому вигляді приймуть, то ми дуже скоро побачимо мінуси у багатьох сферах ІТ, банках, білому бізнесі, ФОПи, волонтерці, по самим оптимістичним прогнозам в 50%, а реально в 90%. Ті хто за кордоном, перейдуть в статус біженця з тимчасового захисту, і для України будуть втрачені назавжди. Хто працював на Україну з-за кордону, тепер перестануть.
ЗИ. Офіс простих рішень.
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_Mykola_
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:12
_Mykola_ написав: копейка написав:
101 пакет санкцій проти пересічного. Кім Чен Ін нервово затягується цигаркою.
Якщо в такому вигляді приймуть, то ми дуже скоро побачимо мінуси у багатьох сферах ІТ, банках, білому бізнесі, ФОПи, волонтерці, по самим оптимістичним прогнозам в 50%, а реально в 90%. Ті хто за кордоном, перейдуть в статус біженця з тимчасового захисту, і для України будуть втрачені назавжди. Хто працював на Україну з-за кордону, тепер перестануть.
ЗИ. Офіс простих рішень.
Адекватні не залишаться навіть після закінчення всього. Очевидно, у цьому й завдання. Це вже дно навіть у проекті.
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копейка
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:12
Штрафи та кримінальна відповідальність:
— коли продовжать мобілізацію, громадяни мають 20 днів на оновлення даних.
Інакше штраф 34 000 – 51 000 грн.
- необхідно постійно носити з собою військовий квиток, і у разі потреби показувати його співробітнику ТЦК. Штраф 34 000 – 51 000 грн.
- Кримінальна відповідальність за відмову від ВЛК (від 3 до 5).
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om77
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:19
Це політичний бредовина і країновий маразм. Розсудливий таке навіть обговорювати не стане.
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копейка
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Bukka
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