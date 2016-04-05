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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 02:58
Goodman
Муж с женой, 50+ лет. Сами из Мариуполя, квартира уничтожена, выезжали через Россию и Грузию.
Паспорта действительны до лета.
Люди в шоке. Спрашивают, куда нахрен возвращаться? Говорят, будут ждать вступления закона о мобилизации в силу и подаваться с 24 статьи на политическое убежище.
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antey1969
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:00
копейка написав:
101 пакет санкцій проти пересічного. Кім Чен Ін нервово затягується цигаркою.
Якщо в такому вигляді приймуть, то ми дуже скоро побачимо мінуси у багатьох сферах ІТ, банках, білому бізнесі, ФОПи, волонтерці, по самим оптимістичним прогнозам в 50%, а реально в 90%. Ті хто за кордоном, перейдуть в статус біженця з тимчасового захисту, і для України будуть втрачені назавжди. Хто працював на Україну з-за кордону, тепер перестануть.
ЗИ. Офіс простих рішень.
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_Mykola_
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:12
_Mykola_ написав: копейка написав:
101 пакет санкцій проти пересічного. Кім Чен Ін нервово затягується цигаркою.
Якщо в такому вигляді приймуть, то ми дуже скоро побачимо мінуси у багатьох сферах ІТ, банках, білому бізнесі, ФОПи, волонтерці, по самим оптимістичним прогнозам в 50%, а реально в 90%. Ті хто за кордоном, перейдуть в статус біженця з тимчасового захисту, і для України будуть втрачені назавжди. Хто працював на Україну з-за кордону, тепер перестануть.
ЗИ. Офіс простих рішень.
Адекватні не залишаться навіть після закінчення всього. Очевидно, у цьому й завдання. Це вже дно навіть у проекті.
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копейка
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:12
Штрафи та кримінальна відповідальність:
— коли продовжать мобілізацію, громадяни мають 20 днів на оновлення даних.
Інакше штраф 34 000 – 51 000 грн.
- необхідно постійно носити з собою військовий квиток, і у разі потреби показувати його співробітнику ТЦК. Штраф 34 000 – 51 000 грн.
- Кримінальна відповідальність за відмову від ВЛК (від 3 до 5).
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om77
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:19
Це політичний бредовина і країновий маразм. Розсудливий таке навіть обговорювати не стане.
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копейка
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Додано: Вів 26 гру, 2023 03:42
om77 написав:
Штрафи та кримінальна відповідальність:
— коли продовжать мобілізацію, громадяни мають 20 днів на оновлення даних.
Інакше штраф 34 000 – 51 000 грн.
- необхідно постійно носити з собою військовий квиток, і у разі потреби показувати його співробітнику ТЦК. Штраф 34 000 – 51 000 грн.
- Кримінальна відповідальність за відмову від ВЛК (від 3 до 5).
У них слабая правоведческая экспертиза, они не понимают простой вещи - повышая наказания за мелкие преступления вы мотивируете делать тяжкие, ну чего ж их не делать то если за них тоже самое что и за мелкие. На эти грабли было уже наступили талибы в Афгане когда за кражу стали по шариату рубить руки и краж стало меньше но каждый вор стал носить нож и стало больше убийств. Вот и у нас не пойти на медкомиссию теперь будет "стоить" столько же как и избить кого-то, результат думаю мы увидим
1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
...
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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katso
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Додано: Вів 26 гру, 2023 04:25
Це було очікувано.
«Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!!
Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.
В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья»
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Hotab
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Додано: Вів 26 гру, 2023 05:38
beee написав: pirat-d написав:Успіх
Вибачте, може я пропустив, але мені цікаво що Ви відповіли на те що самі активно волали за "офіс простих рішень", були в когорті 73% найобдарованіших, "війна продовжується тільки з-за того що це вигідно Порошенку", а війну можна закінчити "тільки подивившись в очі ху"лу"?)
Та й за рік попереджали відкритим текстом, що за рік на вас нападуть, будуйте укріплення, мінуйте, готуйтесь... замість цього "майскі шашлики". Й чи не відчуваєте Ви особисту відповідальність за цю інфантильну позицію, за яку в якійсь мірі Ви зараз справедливо несете відповідальність, особисто відчуваючи на собі "майскі шашлики" й "яка різниця по якій вулиці вас повезуть на кладовище аби вона була заасфальтована"?!
Военный сидит сутками на форуме?
Такое возможно?
Он водила на КрАЗе/МАЗе-лаптёжнике(С+Е кат.,чего в самом начале и подмели) или чем там Д20/30 тягают и чушки подвозят, занят только пока баранку крутит.
Ну не мехвод же он Гвоздики/Гиацинта, там занятость при постоянной смене локаций и маскировке побольше, реально 24/7
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барабашов
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Додано: Вів 26 гру, 2023 05:41
antey1969 написав:Goodman
Муж с женой, 50+ лет. Сами из Мариуполя, квартира уничтожена, выезжали через Россию и Грузию.
Паспорта действительны до лета.
Люди в шоке. Спрашивают, куда нахрен возвращаться? Говорят, будут ждать вступления закона о мобилизации в силу и подаваться с 24 статьи на политическое убежище.
Это к чему? Дети тех мариупольчан кстати где? И почему прямо сейчас или ранее муж не продлил себе за 70(или 35?) евро паспорт в Берлине?
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барабашов
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