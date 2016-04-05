Успіх написав:[quote="5664523:katso" Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"! [/quote
Как это сделать, КАК??? Закон то есть про дембель хоть какой-то? Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха" то такого в законодательстве нет ведь (почему кстати? Работала бы эмоциональная составляющая) - возьмут и тебя и того не выпустят. Не говоря уже что Вы (или Холява?) сами писали "когда терпец урвется у меня есть личный план Б как выйти оттуда". Вот считайте что и у каждого ухилянта есть "план Б" у каждого свой. А любые разговоры об остановке войны отличающиеся от телемарафона цензурируются и преследуются агрессивным меньшинством. Вот и как Вас вернуть в тыл, даже при остановке войны? Сразу же заорут "да Раша опять снова нападет, нужна еще более сильная армия, короче не на часі". А про профессиональную армию сейчас даже уже не заикаются. Петиции - им пофиг. Митинги родственников - пофиг. Короче только пережить это время остается.
Так отож! Тому, я хоч і чекаю(трошки жевріє надія) на прийняття хоч наполовину адекватних законів про демобілізацію , але паралельно запускаю план Б, який теж має трохи тривалий час 2-3міс...
Зламати ногу, аби побути вдома подовше? Ой не знаю... Може таки врахувати і це:
Тут про новий законопроект і значні штрафи почали говорити -- то ухилянтська армада схоже твердо налаштована ламати ноги собі. Треба почекати, поспостерігати як так у них все буде...
Hotab написав:Це було очікувано. «Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!! Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.
В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья»
Це поки півсправи. На папері в нас все потужно: що заходи примусу, що стимулу. Затик завжди з реалізацією.
Он підвищили покарання за невиконання наказу, сзч і т.д. - і що? Бандерлог пише, що по 5 разів бігають; знаю випадок такого, що вже рік в сзч і тричі зупиняли тцк, а він і далі вдома.
Hotab написав:Це було очікувано. «Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!! Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.
В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья»
Це поки півсправи. На папері в нас все потужно: що заходи примусу, що стимулу. Затик завжди з реалізацією.
Он підвищили покарання за невиконання наказу, сзч і т.д. - і що? Бандерлог пише, що по 5 разів бігають; знаю випадок такого, що вже рік в сзч і тричі зупиняли тцк, а він і далі вдома.