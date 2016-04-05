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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6021602260236024>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 07:20

І в укр. мові слово "міри" недоречне, є слово "заходи". Міри це калька з російської.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:19

Hotab

Доброе утро .
Всем Здоровья !
Хоттабыч , сразу сколько людей завыло !
Сколько знатоков и толкователей законов появилось .
А у меня надежда на то что все таки отстоим Украину !

Посмотрел видео подрыва корабля -на душе как 10 миллионов выиграл .
Вот же красиво , даже запах услышал , когда крымчане от окна убежали .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:20

  Успіх написав:
  katso написав:
  Успіх написав:[quote="5664523:katso" Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"! :D
[/quote


Как это сделать, КАК??? Закон то есть про дембель хоть какой-то? Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха" то такого в законодательстве нет ведь (почему кстати? Работала бы эмоциональная составляющая) - возьмут и тебя и того не выпустят. Не говоря уже что Вы (или Холява?) сами писали "когда терпец урвется у меня есть личный план Б как выйти оттуда". Вот считайте что и у каждого ухилянта есть "план Б" у каждого свой. А любые разговоры об остановке войны отличающиеся от телемарафона цензурируются и преследуются агрессивным меньшинством. Вот и как Вас вернуть в тыл, даже при остановке войны? Сразу же заорут "да Раша опять снова нападет, нужна еще более сильная армия, короче не на часі". А про профессиональную армию сейчас даже уже не заикаются. Петиции - им пофиг. Митинги родственников - пофиг. Короче только пережить это время остается.

Так отож!
Тому, я хоч і чекаю(трошки жевріє надія) на прийняття хоч наполовину адекватних законів про демобілізацію , але паралельно запускаю план Б, який теж має трохи тривалий час 2-3міс...


Зламати ногу, аби побути вдома подовше?
Ой не знаю...
Може таки врахувати і це:
Зображення

Тут про новий законопроект і значні штрафи почали говорити -- то ухилянтська армада схоже твердо налаштована ламати ноги собі.
Треба почекати, поспостерігати як так у них все буде...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:36

  копейка написав:Це політичний бредовина і країновий маразм. Розсудливий таке навіть обговорювати не стане.

Це Еуропа!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:44

  Hotab написав:Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.


В М1860 відберем документи і заженем у потужний концтаб: "то буде з кого вибрати нормальних".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 гру, 2023 08:48, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:45

  Hotab написав:Це було очікувано.
«Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!!
Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.

В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья» :lol:

Це поки півсправи.
На папері в нас все потужно: що заходи примусу, що стимулу.
Затик завжди з реалізацією.

Он підвищили покарання за невиконання наказу, сзч і т.д. - і що? Бандерлог пише, що по 5 разів бігають; знаю випадок такого, що вже рік в сзч і тричі зупиняли тцк, а він і далі вдома.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:47

  detroytred написав:
  Hotab написав:Це було очікувано.
«Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!!
Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.

В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья» :lol:

Це поки півсправи.
На папері в нас все потужно: що заходи примусу, що стимулу.
Затик завжди з реалізацією.

Он підвищили покарання за невиконання наказу, сзч і т.д. - і що? Бандерлог пише, що по 5 разів бігають; знаю випадок такого, що вже рік в сзч і тричі зупиняли тцк, а він і далі вдома.

Невловимий Джо.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:54

  flyman написав:Невловимий Джо.

Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.
А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.
Розтяжка...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:06

  detroytred написав:
  flyman написав:Невловимий Джо.

Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.
А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.
Розтяжка...

Каральні органі потрібно теж годувати, без трудоднів та таборів праці кордони 91 себе не визволять.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:10

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Невловимий Джо.

Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.
А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.
Розтяжка...

Каральні органі потрібно теж годувати, без трудоднів та таборів праці кордони 91 себе не визволять.

Так в тому-то і справа!
Для диктатури головне навіть не ідея (її можна вигадати будь-яку), а хто кого буде диктатурити))) (нахиляти); зможе чи ні; чим і як (модель).
detroytred
 
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