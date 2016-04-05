копейка написав:_Mykola_ написав:
Якщо в такому вигляді приймуть, то ми дуже скоро побачимо мінуси у багатьох сферах ІТ, банках, білому бізнесі, ФОПи, волонтерці, по самим оптимістичним прогнозам в 50%, а реально в 90%. Ті хто за кордоном, перейдуть в статус біженця з тимчасового захисту, і для України будуть втрачені назавжди. Хто працював на Україну з-за кордону, тепер перестануть.
ЗИ. Офіс простих рішень.
Адекватні не залишаться навіть після закінчення всього. Очевидно, у цьому й завдання. Це вже дно навіть у проекті.
Зачем я в Польше не остался. Каждый день жалею. Нужно что то делать