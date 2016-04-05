katso написав:

Успіх написав: [quote="5664523:katso" Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"!

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[quote="5664523:katso" Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"![/quote

Как это сделать, КАК??? Закон то есть про дембель хоть какой-то? Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха" то такого в законодательстве нет ведь (почему кстати? Работала бы эмоциональная составляющая) - возьмут и тебя и того не выпустят. Не говоря уже что Вы (или Холява?) сами писали "когда терпец урвется у меня есть личный план Б как выйти оттуда". Вот считайте что и у каждого ухилянта есть "план Б" у каждого свой. А любые разговоры об остановке войны отличающиеся от телемарафона цензурируются и преследуются агрессивным меньшинством. Вот и как Вас вернуть в тыл, даже при остановке войны? Сразу же заорут "да Раша опять снова нападет, нужна еще более сильная армия, короче не на часі". А про профессиональную армию сейчас даже уже не заикаются.