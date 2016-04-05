Успіх написав:[quote="5664523:katso" Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"! [/quote
Как это сделать, КАК??? Закон то есть про дембель хоть какой-то? Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха" то такого в законодательстве нет ведь (почему кстати? Работала бы эмоциональная составляющая) - возьмут и тебя и того не выпустят. Не говоря уже что Вы (или Холява?) сами писали "когда терпец урвется у меня есть личный план Б как выйти оттуда". Вот считайте что и у каждого ухилянта есть "план Б" у каждого свой. А любые разговоры об остановке войны отличающиеся от телемарафона цензурируются и преследуются агрессивным меньшинством. Вот и как Вас вернуть в тыл, даже при остановке войны? Сразу же заорут "да Раша опять снова нападет, нужна еще более сильная армия, короче не на часі". А про профессиональную армию сейчас даже уже не заикаются. Петиции - им пофиг. Митинги родственников - пофиг. Короче только пережить это время остается.
Так отож! Тому, я хоч і чекаю(трошки жевріє надія) на прийняття хоч наполовину адекватних законів про демобілізацію , але паралельно запускаю план Б, який теж має трохи тривалий час 2-3міс...
Зламати ногу, аби побути вдома подовше? Ой не знаю... Може таки врахувати і це:
Тут про новий законопроект і значні штрафи почали говорити -- то ухилянтська армада схоже твердо налаштована ламати ноги собі. Треба почекати, поспостерігати як так у них все буде...
Hotab написав:Це було очікувано. «Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!! Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.
В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья»
Це поки півсправи. На папері в нас все потужно: що заходи примусу, що стимулу. Затик завжди з реалізацією.
Он підвищили покарання за невиконання наказу, сзч і т.д. - і що? Бандерлог пише, що по 5 разів бігають; знаю випадок такого, що вже рік в сзч і тричі зупиняли тцк, а він і далі вдома.
копейка написав:101 пакет санкцій проти пересічного. Кім Чен Ін нервово затягується цигаркою.
Якщо в такому вигляді приймуть, то ми дуже скоро побачимо мінуси у багатьох сферах ІТ, банках, білому бізнесі, ФОПи, волонтерці, по самим оптимістичним прогнозам в 50%, а реально в 90%. Ті хто за кордоном, перейдуть в статус біженця з тимчасового захисту, і для України будуть втрачені назавжди. Хто працював на Україну з-за кордону, тепер перестануть. ЗИ. Офіс простих рішень.
Адекватні не залишаться навіть після закінчення всього. Очевидно, у цьому й завдання. Це вже дно навіть у проекті.
Зачем я в Польше не остался. Каждый день жалею. Нужно что то делать.
"Народні депутати України не підлягають мобілізації" потужно
Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии, заявил командующий Воздушных сил страны генерал-лейтенант Николай Олещук.
«На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва" следует большой десантный корабль "Новочеркасск"», — написал (https://t.me/MykolaOleshchuk/172) в своем телеграм-канале Олещук.
Он не уточнил, каким образом был нанесен удар, но поблагодарил пилотов Воздушных сил и «всех причастных» за «филигранную работу».
Взрывы в районе Феодосии в оккупированном Крыму прогремели около 3 часов ночи. Это подтвердил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов. «Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — сообщил (https://t.me/Aksenov82/3782) Аксенов.
По данным (https://t.me/Crimeanwind/50782) телеграм-канала «Крымский ветер», «Новочеркасск» мог привезти в Крым партию иранских беспилотников или другие боеприпасы. При этом груз он перевозил из Новороссийска, поскольку через Босфор он пройти не мог в соответствии с конвенцией Монтрё. Именно детонацией боеприпасов объясняются продолжительные серии взрывов.