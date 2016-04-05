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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6021602260236024>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 07:20

І в укр. мові слово "міри" недоречне, є слово "заходи". Міри це калька з російської.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:19

Hotab

Доброе утро .
Всем Здоровья !
Хоттабыч , сразу сколько людей завыло !
Сколько знатоков и толкователей законов появилось .
А у меня надежда на то что все таки отстоим Украину !

Посмотрел видео подрыва корабля -на душе как 10 миллионов выиграл .
Вот же красиво , даже запах услышал , когда крымчане от окна убежали .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:20

  Успіх написав:
  katso написав:
  Успіх написав:[quote="5664523:katso" Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"! :D
[/quote


Как это сделать, КАК??? Закон то есть про дембель хоть какой-то? Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха" то такого в законодательстве нет ведь (почему кстати? Работала бы эмоциональная составляющая) - возьмут и тебя и того не выпустят. Не говоря уже что Вы (или Холява?) сами писали "когда терпец урвется у меня есть личный план Б как выйти оттуда". Вот считайте что и у каждого ухилянта есть "план Б" у каждого свой. А любые разговоры об остановке войны отличающиеся от телемарафона цензурируются и преследуются агрессивным меньшинством. Вот и как Вас вернуть в тыл, даже при остановке войны? Сразу же заорут "да Раша опять снова нападет, нужна еще более сильная армия, короче не на часі". А про профессиональную армию сейчас даже уже не заикаются. Петиции - им пофиг. Митинги родственников - пофиг. Короче только пережить это время остается.

Так отож!
Тому, я хоч і чекаю(трошки жевріє надія) на прийняття хоч наполовину адекватних законів про демобілізацію , але паралельно запускаю план Б, який теж має трохи тривалий час 2-3міс...


Зламати ногу, аби побути вдома подовше?
Ой не знаю...
Може таки врахувати і це:
Зображення

Тут про новий законопроект і значні штрафи почали говорити -- то ухилянтська армада схоже твердо налаштована ламати ноги собі.
Треба почекати, поспостерігати як так у них все буде...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:45

  Hotab написав:Це було очікувано.
«Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!!
Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.

В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья» :lol:

Це поки півсправи.
На папері в нас все потужно: що заходи примусу, що стимулу.
Затик завжди з реалізацією.

Он підвищили покарання за невиконання наказу, сзч і т.д. - і що? Бандерлог пише, що по 5 разів бігають; знаю випадок такого, що вже рік в сзч і тричі зупиняли тцк, а він і далі вдома.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:54

  flyman написав:Невловимий Джо.

Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.
А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.
Розтяжка...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:10

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Невловимий Джо.

Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.
А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.
Розтяжка...

Каральні органі потрібно теж годувати, без трудоднів та таборів праці кордони 91 себе не визволять.

Так в тому-то і справа!
Для диктатури головне навіть не ідея (її можна вигадати будь-яку), а хто кого буде диктатурити))) (нахиляти); зможе чи ні; чим і як (модель).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:45

  копейка написав:
  _Mykola_ написав:
  копейка написав:101 пакет санкцій проти пересічного. Кім Чен Ін нервово затягується цигаркою.

Якщо в такому вигляді приймуть, то ми дуже скоро побачимо мінуси у багатьох сферах ІТ, банках, білому бізнесі, ФОПи, волонтерці, по самим оптимістичним прогнозам в 50%, а реально в 90%. Ті хто за кордоном, перейдуть в статус біженця з тимчасового захисту, і для України будуть втрачені назавжди. Хто працював на Україну з-за кордону, тепер перестануть.
ЗИ. Офіс простих рішень.

Адекватні не залишаться навіть після закінчення всього. Очевидно, у цьому й завдання. Це вже дно навіть у проекті.

Зачем я в Польше не остался. Каждый день жалею. Нужно что то делать.

"Народні депутати України не підлягають мобілізації" потужно
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:53

  detroytred написав:Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.
А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.
Розтяжка...

Це вибір офісу простих та швидких рішень. Зараз є якийсь баланс військові/платники податків. Захід коштів на військових не дає, лише на соціалку, але і це тепер під питанням. Тож що станеться, коли з економіки витягнуть ще 200-500 тис платників податків і перетворять у військових? Їх буде потрібно нагодувати, вдягти, дати якусь зброю, забезпечити зарплатню, лікування, частина з них загибне і потрібно буде виплачувати компенсацію родині і т.д. Військових стане більше, а платників податків - менше. Відповідно економіка буде ще більше хворіти і коштів на військових стане менше. Тобто, Успіх буде отримувати зарплатню або менше, або раз у три місяці, або на клаптику паперу напишуть "Успіх, ми тобі винні" і дадуть замість зарплатні.
Бо офіс простих рішень не мав плану "Б" на випадок, якщо московіти не побіжать зажахані після звільнення Херсону і не повалять режим путіна. І через це за два роки війни не захотів наладити виробництво найпростішого, але свого: мінометів, мін до них, снарядів, патронів.
Треба ще більше мобілізованих замість снарядів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 12:05

  beee написав:Помню давно уже мне тут задвигали, что свои потери публиковать нельзя.
А зачем? Зачем гражданам читать законы перед голосованием?
В Израиле, например, потери озвучивают.

Израиль воюет с ОПГ, а не с армией.
По сути у них полицейская операция.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Однозначно країна стала на коротку криву дорогу.
Прораб
 
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