Успіх написав:[quote="5664523:katso" Та дайте вже нарешті нам повернутись в тил і "голови вверх не піднімати від станка"! [/quote
Как это сделать, КАК??? Закон то есть про дембель хоть какой-то? Даже если идти на самопожертвование явившись в ТЦК "вот он я берите меня и отпустите Успеха" то такого в законодательстве нет ведь (почему кстати? Работала бы эмоциональная составляющая) - возьмут и тебя и того не выпустят. Не говоря уже что Вы (или Холява?) сами писали "когда терпец урвется у меня есть личный план Б как выйти оттуда". Вот считайте что и у каждого ухилянта есть "план Б" у каждого свой. А любые разговоры об остановке войны отличающиеся от телемарафона цензурируются и преследуются агрессивным меньшинством. Вот и как Вас вернуть в тыл, даже при остановке войны? Сразу же заорут "да Раша опять снова нападет, нужна еще более сильная армия, короче не на часі". А про профессиональную армию сейчас даже уже не заикаются. Петиции - им пофиг. Митинги родственников - пофиг. Короче только пережить это время остается.
Так отож! Тому, я хоч і чекаю(трошки жевріє надія) на прийняття хоч наполовину адекватних законів про демобілізацію , але паралельно запускаю план Б, який теж має трохи тривалий час 2-3міс...
Зламати ногу, аби побути вдома подовше? Ой не знаю... Може таки врахувати і це:
Тут про новий законопроект і значні штрафи почали говорити -- то ухилянтська армада схоже твердо налаштована ламати ноги собі. Треба почекати, поспостерігати як так у них все буде...
Hotab написав:Це було очікувано. «Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!! Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.
В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья»
Це поки півсправи. На папері в нас все потужно: що заходи примусу, що стимулу. Затик завжди з реалізацією.
Он підвищили покарання за невиконання наказу, сзч і т.д. - і що? Бандерлог пише, що по 5 разів бігають; знаю випадок такого, що вже рік в сзч і тричі зупиняли тцк, а він і далі вдома.
копейка написав:101 пакет санкцій проти пересічного. Кім Чен Ін нервово затягується цигаркою.
Якщо в такому вигляді приймуть, то ми дуже скоро побачимо мінуси у багатьох сферах ІТ, банках, білому бізнесі, ФОПи, волонтерці, по самим оптимістичним прогнозам в 50%, а реально в 90%. Ті хто за кордоном, перейдуть в статус біженця з тимчасового захисту, і для України будуть втрачені назавжди. Хто працював на Україну з-за кордону, тепер перестануть. ЗИ. Офіс простих рішень.
Адекватні не залишаться навіть після закінчення всього. Очевидно, у цьому й завдання. Це вже дно навіть у проекті.
Зачем я в Польше не остался. Каждый день жалею. Нужно что то делать.
"Народні депутати України не підлягають мобілізації" потужно
detroytred написав:Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі. А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо. Розтяжка...
Це вибір офісу простих та швидких рішень. Зараз є якийсь баланс військові/платники податків. Захід коштів на військових не дає, лише на соціалку, але і це тепер під питанням. Тож що станеться, коли з економіки витягнуть ще 200-500 тис платників податків і перетворять у військових? Їх буде потрібно нагодувати, вдягти, дати якусь зброю, забезпечити зарплатню, лікування, частина з них загибне і потрібно буде виплачувати компенсацію родині і т.д. Військових стане більше, а платників податків - менше. Відповідно економіка буде ще більше хворіти і коштів на військових стане менше. Тобто, Успіх буде отримувати зарплатню або менше, або раз у три місяці, або на клаптику паперу напишуть "Успіх, ми тобі винні" і дадуть замість зарплатні. Бо офіс простих рішень не мав плану "Б" на випадок, якщо московіти не побіжать зажахані після звільнення Херсону і не повалять режим путіна. І через це за два роки війни не захотів наладити виробництво найпростішого, але свого: мінометів, мін до них, снарядів, патронів. Треба ще більше мобілізованих замість снарядів.