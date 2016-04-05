Додано: Вів 26 гру, 2023 11:53

detroytred написав: Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.

А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.

Розтяжка... Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.Розтяжка...

Це вибір офісу простих та швидких рішень. Зараз є якийсь баланс військові/платники податків. Захід коштів на військових не дає, лише на соціалку, але і це тепер під питанням. Тож що станеться, коли з економіки витягнуть ще 200-500 тис платників податків і перетворять у військових? Їх буде потрібно нагодувати, вдягти, дати якусь зброю, забезпечити зарплатню, лікування, частина з них загибне і потрібно буде виплачувати компенсацію родині і т.д. Військових стане більше, а платників податків - менше. Відповідно економіка буде ще більше хворіти і коштів на військових стане менше. Тобто, Успіх буде отримувати зарплатню або менше, або раз у три місяці, або на клаптику паперу напишуть "Успіх, ми тобі винні" і дадуть замість зарплатні.Бо офіс простих рішень не мав плану "Б" на випадок, якщо московіти не побіжать зажахані після звільнення Херсону і не повалять режим путіна. І через це за два роки війни не захотів наладити виробництво найпростішого, але свого: мінометів, мін до них, снарядів, патронів.Треба ще більше мобілізованих замість снарядів.