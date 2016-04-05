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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:18
UA написав: beee написав:
Помню давно уже мне тут задвигали, что свои потери публиковать нельзя.
А зачем? Зачем гражданам читать законы перед голосованием?
В Израиле, например, потери озвучивают.
Израиль воюет с ОПГ, а не с армией.
По сути у них полицейская операция.
Вопрос терминологии.
Отличие от армии - отсутствие танков и авиации?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:24
whois2010 написав: detroytred написав:
Без прямого безпосереднього примусу суттєвого результату не буде. Ми вже не на тому етапі.
А такий примус - це вже дійсно здраствуй КНДР, совдеп тощо.
Розтяжка...
Це вибір офісу простих та швидких рішень. Зараз є якийсь баланс військові/платники податків. Захід коштів на військових не дає, лише на соціалку, але і це тепер під питанням. Тож що станеться, коли з економіки витягнуть ще 200-500 тис платників податків і перетворять у військових? Їх буде потрібно нагодувати, вдягти, дати якусь зброю, забезпечити зарплатню, лікування, частина з них загибне і потрібно буде виплачувати компенсацію родині і т.д. Військових стане більше, а платників податків - менше. Відповідно економіка буде ще більше хворіти і коштів на військових стане менше. Тобто, Успіх буде отримувати зарплатню або менше, або раз у три місяці, або на клаптику паперу напишуть "Успіх, ми тобі винні" і дадуть замість зарплатні.
Бо офіс простих рішень не мав плану "Б" на випадок, якщо московіти не побіжать зажахані після звільнення Херсону і не повалять режим путіна. І через це за два роки війни не захотів наладити виробництво найпростішого, але свого: мінометів, мін до них, снарядів, патронів.
Треба ще більше мобілізованих замість снарядів.
Ваша думка, що треба було робити без "офісу простих та швидких рішень"?Прораб
Однозначно країна стала на коротку криву дорогу.
Тот же вопрос к Вам. Что надо
делать?
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ЛАД
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:32
ЛАД написав:
Ваша думка, що треба було робити без "офісу простих та швидких рішень"?
Ми наче ходимо по колу і жуємо одну й ту саму жуйку. Я зараз напишу, що потрібно збільшувати виплати існуючим і новим військовим, налагоджувати виробництво своєї зброї, налагоджувати міжнародну роботу і відправляти в США фахівців, а не єрмаків в зелених трєніках.
Ви знов вкотре спитаєте, де взяти кошти на це.
Я знов вкотре вам відповім про скорочення кількості держлужбовців, децимацію депутатів всіх рівнів та їхньої обслуги, зупинення асфальтування та всього будівницта і "покращення" не пов'язаного з військовими потребами, військовий податок 5% і т.д. і т.п.
У вас не виникає відчуття дежавю?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:37
budivelnik написав: Bobua написав:
О... Ви там у тилах так “мило” і нами, і собою “рідними” розпоряджаєтесь...
А нас готували 2.5тижні. 57патронів. І на фронт. Передову. Неокопану! Води чистої попити перші дні не було!!
Щастя, що москвини про все те не знали...
А вам (1/10 від 500тис) треба прийти на передову вже на все готове, у готові блінжаді, на налагоджене постачання, у діючу військ.частину, на “бойове стажування” -- але ще не почавши вже починаєте собі придумувати “пів року на підготовку хочу!”, “купу коштів собі на підготовку хочу!!”
А 9/10 від 500тис навіть не будуть передовій (а половина? на активному фронті) бо там тупо нема для них місця. Будуть у селах по вже обжитих хатах.
А ви верещите або кулаками махаєте на тецека...
Ви справді дорослі? Чи ви малі діти, що вищать на касі “жвачку хочу, купи, купи, купи!!!” -- ні краплі відповідальності, лише власні непомірні бажання?
А ви?
Ви справді думаєте що ваша їжа з повітря виростає?
Ви справді думаєте що в тилу медом намазано?
НА НУЛІ - 300 000
Мобілізовано - 1 млн ..
Найменша зарплата в ЗСУ - 30000+одягають+ харчують...
Може спочатку в тилових частинах ЗСУ собі заміну пошукаєте?
В тилу -ПЯТЬОМ треба ЗАРОБИТИ 30 000, з яких по 10000 віддати у вигляді податків щоб одному в другій третій лінії ЗСУ на зарплату вистарчило.Ще ДЕСЯТЬОМ треба працювати щоб вистарчило Одному на нулі(тільки зарплата)
Потім з тих 20000 що залишиться - 5000 заплатити щоб амортизувати обладнання на якому працюєш , ще 1000-3000 ( хто скільки може) задонатити
І на тих 10000-15000 що залишиться прогодувати себе і своїх дітей....
Може хоч трошки мізок ввімкнете?
У мене стійке відчуття, що Ви особисто -- якось не з того боку “лупаєте сю скалу”...
Ви особисто, як я зрозумів, маєте майже цілу броню, майже без тріщин:
* З військоматом домовились.
* Податк.накладні маєте, ще й може із синіми печатками податкової. Для людей, основна маса яких і досі думає, мабуть, що вона податки взагалі не платить, а лише бариги-олігархи є “платниками” -- то “дуже й дуже”. Навіть ПДВ оскаржувати не будуть.
* Волонтерите і “завели своїх військових”
. Вони звісно можуть вважати, що “завели свого волонтера”, але то вже казуїстика.
На даному етапі саме Ви, як ніхто інший, мали би бути зацікавленим у посиленні довгострокової оборони України, переведенні її на надійну основу -- задля захисту всього нажитого непосильною працею...
Для чого й потрібно виловлювати ухилянтів (передусім безробітних, яких найбільше зневажаєте).
Потім побачите, що вигідно наймати демобілізованих (податк.пільги, а запас паперів про сплату податків вже ж достатній є?), що все працює і нічо не впало.
Крім того, якби була вибудувана надійна оборона і система мобілізацій-демобілізацій, то можна було би подумати і про реальну віддачу від своїх інвестицій. Пригодована військ.частина дала би “відношення”, мобілізувались би, побули би рік десь за парудесят км від нулів (на яких не може бути 300тис, бо всього 40 на 1.5км, або 60 якщо рахувати вихідні дні), отримали би І УБД, і якісь медалі (своєму волонтеру не пожаліють же ж), і на парадах мали би місце десь в голові колони...
Тобто, до вже наявних статусів “стовп суспільства” і “сіль землі” -- додався би ще один стовп. Стовпів замало не буває...
Бо так як є -- мені дивно.
Слабке, виснажене військо -- це ризик для активів. Хто-хто -- а крупні власники мали би про це непокоїтись...
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:41
ЛАД написав:
Что надо делать?
Вже навіть фюрер дозрів до режиму припинення вогню, а найвеличніший все ще про щось марить.
Ну як йому пояснити, хоча б на рівні індекса олів'є, що поки фюрер живий, ми вже їх не виб'ємо, хоч покладемо мільйон?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:49
lapay написав: ЛАД написав:
Что надо делать?
Вже навіть фюрер дозрів до режиму припинення вогню, а найвеличніший все ще про щось марить.
Ну як йому пояснити, хоча б на рівні індекса олів'є, що поки фюрер живий, ми вже їх не виб'ємо, хоч покладемо мільйон?
Так фюрер предлагает свои условия .
Добровольный отказ от территорий и статус какой то и еще еще еще ......
Если пойти на эти условия ,то точно потеряем все .
Только получат все и вперед опять полезут .
Потом что ,снова отдавать ?
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:55
whois2010 написав: ЛАД написав:
Ваша думка, що треба було робити без "офісу простих та швидких рішень"?
Ми наче ходимо по колу і жуємо одну й ту саму жуйку. Я зараз напишу, що потрібно збільшувати виплати існуючим і новим військовим, налагоджувати виробництво своєї зброї, налагоджувати міжнародну роботу і відправляти в США фахівців, а не єрмаків в зелених трєніках.
Ви знов вкотре спитаєте, де взяти кошти на це.
Я знов вкотре вам відповім про скорочення кількості держлужбовців, децимацію депутатів всіх рівнів та їхньої обслуги, зупинення асфальтування та всього будівницта і "покращення" не пов'язаного з військовими потребами, військовий податок 5% і т.д. і т.п.
У вас не виникає відчуття дежавю?
Начебто замкнуте коло: влада очікує, що пересічні стануть суперсвідомими (тобто почнуть діяти, як патріоти, герої); пересічні очікують, що можновладці самі отак почнуть перші.
І це абсолютно нормальний природний стан речей.
Розривається він тільки змінами в стані самих можновладців. Бо їх суттєво менше, вони більш згуртовані по кланах, групах, інтересах і т.д.; вони мають більші обов'язки, бо на посадах; вони біля важелів керування та впливу; в них влада.
Відповідальність і на пересічних, але вона розпорошена (по гривні в сотні замість ста в одного).
Ви перелічили заходи, які треба робити; але починати-то треба з нових принципів у владі.
Започаткувати які брав на себе зобов'язання ще ПАП.
Отже ключове питання: а з якого дива можновладці змінять свої принципи і почнуть діяти інакше?
Прищімляти свої власні інтереси.
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