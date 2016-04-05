Додано: Вів 26 гру, 2023 12:37

budivelnik написав:

Bobua написав: О... Ви там у тилах так “мило” і нами, і собою “рідними” розпоряджаєтесь...



А нас готували 2.5тижні. 57патронів. І на фронт. Передову. Неокопану! Води чистої попити перші дні не було!!

Щастя, що москвини про все те не знали...



А вам (1/10 від 500тис) треба прийти на передову вже на все готове, у готові блінжаді, на налагоджене постачання, у діючу військ.частину, на “бойове стажування” -- але ще не почавши вже починаєте собі придумувати “пів року на підготовку хочу!”, “купу коштів собі на підготовку хочу!!”

А 9/10 від 500тис навіть не будуть передовій (а половина? на активному фронті) бо там тупо нема для них місця. Будуть у селах по вже обжитих хатах.

А ви верещите або кулаками махаєте на тецека...



Ви справді дорослі? Чи ви малі діти, що вищать на касі “жвачку хочу, купи, купи, купи!!!” -- ні краплі відповідальності, лише власні непомірні бажання?

О... Ви там у тилах так “мило” і нами, і собою “рідними” розпоряджаєтесь...А нас готували 2.5тижні. 57патронів. І на фронт. Передову. Неокопану! Води чистої попити перші дні не було!!Щастя, що москвини про все те не знали...А вам (1/10 від 500тис) треба прийти на передову вже на все готове, у готові блінжаді, на налагоджене постачання, у діючу військ.частину, на “бойове стажування” -- але ще не почавши вже починаєте собі придумувати “пів року на підготовку хочу!”, “купу коштів собі на підготовку хочу!!”А 9/10 від 500тис навіть не будуть передовій (а половина? на активному фронті) бо там тупо нема для них місця. Будуть у селах по вже обжитих хатах.А ви верещите або кулаками махаєте на тецека...Ви справді дорослі? Чи ви малі діти, що вищать на касі “жвачку хочу, купи, купи, купи!!!” -- ні краплі відповідальності, лише власні непомірні бажання?



А ви?

Ви справді думаєте що ваша їжа з повітря виростає?

Ви справді думаєте що в тилу медом намазано?

НА НУЛІ - 300 000

Мобілізовано - 1 млн ..

Найменша зарплата в ЗСУ - 30000+одягають+ харчують...

Може спочатку в тилових частинах ЗСУ собі заміну пошукаєте?

В тилу -ПЯТЬОМ треба ЗАРОБИТИ 30 000, з яких по 10000 віддати у вигляді податків щоб одному в другій третій лінії ЗСУ на зарплату вистарчило.Ще ДЕСЯТЬОМ треба працювати щоб вистарчило Одному на нулі(тільки зарплата)

Потім з тих 20000 що залишиться - 5000 заплатити щоб амортизувати обладнання на якому працюєш , ще 1000-3000 ( хто скільки може) задонатити

І на тих 10000-15000 що залишиться прогодувати себе і своїх дітей....



Може хоч трошки мізок ввімкнете? А ви?Ви справді думаєте що ваша їжа з повітря виростає?Ви справді думаєте що в тилу медом намазано?НА НУЛІ - 300 000Мобілізовано - 1 млн ..Найменша зарплата в ЗСУ - 30000+одягають+ харчують...Може спочатку в тилових частинах ЗСУ собі заміну пошукаєте?В тилу -ПЯТЬОМ треба ЗАРОБИТИ 30 000, з яких по 10000 віддати у вигляді податків щоб одному в другій третій лінії ЗСУ на зарплату вистарчило.Ще ДЕСЯТЬОМ треба працювати щоб вистарчило Одному на нулі(тільки зарплата)Потім з тих 20000 що залишиться - 5000 заплатити щоб амортизувати обладнання на якому працюєш , ще 1000-3000 ( хто скільки може) задонатитиІ на тих 10000-15000 що залишиться прогодувати себе і своїх дітей....Може хоч трошки мізок ввімкнете?

У мене стійке відчуття, що Ви особисто -- якось не з того боку “лупаєте сю скалу”...Ви особисто, як я зрозумів, маєте майже цілу броню, майже без тріщин:* З військоматом домовились.* Податк.накладні маєте, ще й може із синіми печатками податкової. Для людей, основна маса яких і досі думає, мабуть, що вона податки взагалі не платить, а лише бариги-олігархи є “платниками” -- то “дуже й дуже”. Навіть ПДВ оскаржувати не будуть.* Волонтерите і “завели своїх військових”. Вони звісно можуть вважати, що “завели свого волонтера”, але то вже казуїстика.На даному етапі саме Ви, як ніхто інший, мали би бути зацікавленим у посиленні довгострокової оборони України, переведенні її на надійну основу -- задля захисту всього нажитого непосильною працею...Для чого й потрібно виловлювати ухилянтів (передусім безробітних, яких найбільше зневажаєте).Потім побачите, що вигідно наймати демобілізованих (податк.пільги, а запас паперів про сплату податків вже ж достатній є?), що все працює і нічо не впало.Крім того, якби була вибудувана надійна оборона і система мобілізацій-демобілізацій, то можна було би подумати і про реальну віддачу від своїх інвестицій. Пригодована військ.частина дала би “відношення”, мобілізувались би, побули би рік десь за парудесят км від нулів (на яких не може бути 300тис, бо всього 40 на 1.5км, або 60 якщо рахувати вихідні дні), отримали би І УБД, і якісь медалі (своєму волонтеру не пожаліють же ж), і на парадах мали би місце десь в голові колони...Тобто, до вже наявних статусів “стовп суспільства” і “сіль землі” -- додався би ще один стовп. Стовпів замало не буває...Бо так як є -- мені дивно.Слабке, виснажене військо -- це ризик для активів. Хто-хто -- а крупні власники мали би про це непокоїтись...