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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:32
ЛАД написав:
Ваша думка, що треба було робити без "офісу простих та швидких рішень"?
Ми наче ходимо по колу і жуємо одну й ту саму жуйку. Я зараз напишу, що потрібно збільшувати виплати існуючим і новим військовим, налагоджувати виробництво своєї зброї, налагоджувати міжнародну роботу і відправляти в США фахівців, а не єрмаків в зелених трєніках.
Ви знов вкотре спитаєте, де взяти кошти на це.
Я знов вкотре вам відповім про скорочення кількості держлужбовців, децимацію депутатів всіх рівнів та їхньої обслуги, зупинення асфальтування та всього будівницта і "покращення" не пов'язаного з військовими потребами, військовий податок 5% і т.д. і т.п.
У вас не виникає відчуття дежавю?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:37
budivelnik написав: Bobua написав:
О... Ви там у тилах так “мило” і нами, і собою “рідними” розпоряджаєтесь...
А нас готували 2.5тижні. 57патронів. І на фронт. Передову. Неокопану! Води чистої попити перші дні не було!!
Щастя, що москвини про все те не знали...
А вам (1/10 від 500тис) треба прийти на передову вже на все готове, у готові блінжаді, на налагоджене постачання, у діючу військ.частину, на “бойове стажування” -- але ще не почавши вже починаєте собі придумувати “пів року на підготовку хочу!”, “купу коштів собі на підготовку хочу!!”
А 9/10 від 500тис навіть не будуть передовій (а половина? на активному фронті) бо там тупо нема для них місця. Будуть у селах по вже обжитих хатах.
А ви верещите або кулаками махаєте на тецека...
Ви справді дорослі? Чи ви малі діти, що вищать на касі “жвачку хочу, купи, купи, купи!!!” -- ні краплі відповідальності, лише власні непомірні бажання?
А ви?
Ви справді думаєте що ваша їжа з повітря виростає?
Ви справді думаєте що в тилу медом намазано?
НА НУЛІ - 300 000
Мобілізовано - 1 млн ..
Найменша зарплата в ЗСУ - 30000+одягають+ харчують...
Може спочатку в тилових частинах ЗСУ собі заміну пошукаєте?
В тилу -ПЯТЬОМ треба ЗАРОБИТИ 30 000, з яких по 10000 віддати у вигляді податків щоб одному в другій третій лінії ЗСУ на зарплату вистарчило.Ще ДЕСЯТЬОМ треба працювати щоб вистарчило Одному на нулі(тільки зарплата)
Потім з тих 20000 що залишиться - 5000 заплатити щоб амортизувати обладнання на якому працюєш , ще 1000-3000 ( хто скільки може) задонатити
І на тих 10000-15000 що залишиться прогодувати себе і своїх дітей....
Може хоч трошки мізок ввімкнете?
У мене стійке відчуття, що Ви особисто -- якось не з того боку “лупаєте сю скалу”...
Ви особисто, як я зрозумів, маєте майже цілу броню, майже без тріщин:
* З військоматом домовились.
* Податк.накладні маєте, ще й може із синіми печатками податкової. Для людей, основна маса яких і досі думає, мабуть, що вона податки взагалі не платить, а лише бариги-олігархи є “платниками” -- то “дуже й дуже”. Навіть ПДВ оскаржувати не будуть.
* Волонтерите і “завели своїх військових”
. Вони звісно можуть вважати, що “завели свого волонтера”, але то вже казуїстика.
На даному етапі саме Ви, як ніхто інший, мали би бути зацікавленим у посиленні довгострокової оборони України, переведенні її на надійну основу -- задля захисту всього нажитого непосильною працею...
Для чого й потрібно виловлювати ухилянтів (передусім безробітних, яких найбільше зневажаєте).
Потім побачите, що вигідно наймати демобілізованих (податк.пільги, а запас паперів про сплату податків вже ж достатній є?), що все працює і нічо не впало.
Крім того, якби була вибудувана надійна оборона і система мобілізацій-демобілізацій, то можна було би подумати і про реальну віддачу від своїх інвестицій. Пригодована військ.частина дала би “відношення”, мобілізувались би, побули би рік десь за парудесят км від нулів (на яких не може бути 300тис, бо всього 40 на 1.5км, або 60 якщо рахувати вихідні дні), отримали би І УБД, і якісь медалі (своєму волонтеру не пожаліють же ж), і на парадах мали би місце десь в голові колони...
Тобто, до вже наявних статусів “стовп суспільства” і “сіль землі” -- додався би ще один стовп. Стовпів замало не буває...
Бо так як є -- мені дивно.
Слабке, виснажене військо -- це ризик для активів. Хто-хто -- а крупні власники мали би про це непокоїтись...
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:41
ЛАД написав:
Что надо делать?
Вже навіть фюрер дозрів до режиму припинення вогню, а найвеличніший все ще про щось марить.
Ну як йому пояснити, хоча б на рівні індекса олів'є, що поки фюрер живий, ми вже їх не виб'ємо, хоч покладемо мільйон?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:49
lapay написав: ЛАД написав:
Что надо делать?
Вже навіть фюрер дозрів до режиму припинення вогню, а найвеличніший все ще про щось марить.
Ну як йому пояснити, хоча б на рівні індекса олів'є, що поки фюрер живий, ми вже їх не виб'ємо, хоч покладемо мільйон?
Так фюрер предлагает свои условия .
Добровольный отказ от территорий и статус какой то и еще еще еще ......
Если пойти на эти условия ,то точно потеряем все .
Только получат все и вперед опять полезут .
Потом что ,снова отдавать ?
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:55
whois2010 написав: ЛАД написав:
Ваша думка, що треба було робити без "офісу простих та швидких рішень"?
Ми наче ходимо по колу і жуємо одну й ту саму жуйку. Я зараз напишу, що потрібно збільшувати виплати існуючим і новим військовим, налагоджувати виробництво своєї зброї, налагоджувати міжнародну роботу і відправляти в США фахівців, а не єрмаків в зелених трєніках.
Ви знов вкотре спитаєте, де взяти кошти на це.
Я знов вкотре вам відповім про скорочення кількості держлужбовців, децимацію депутатів всіх рівнів та їхньої обслуги, зупинення асфальтування та всього будівницта і "покращення" не пов'язаного з військовими потребами, військовий податок 5% і т.д. і т.п.
У вас не виникає відчуття дежавю?
Начебто замкнуте коло: влада очікує, що пересічні стануть суперсвідомими (тобто почнуть діяти, як патріоти, герої); пересічні очікують, що можновладці самі отак почнуть перші.
І це абсолютно нормальний природний стан речей.
Розривається він тільки змінами в стані самих можновладців. Бо їх суттєво менше, вони більш згуртовані по кланах, групах, інтересах і т.д.; вони мають більші обов'язки, бо на посадах; вони біля важелів керування та впливу; в них влада.
Відповідальність і на пересічних, але вона розпорошена (по гривні в сотні замість ста в одного).
Ви перелічили заходи, які треба робити; але починати-то треба з нових принципів у владі.
Започаткувати які брав на себе зобов'язання ще ПАП.
Отже ключове питання: а з якого дива можновладці змінять свої принципи і почнуть діяти інакше?
Прищімляти свої власні інтереси.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:03
ЛАД написав:
Тот же вопрос к Вам. Что надо делать?
вопрос не ко мне но я отвечу. Промониторить всех кто "за" затягивание гаек, и 1м же эшелоном их на фронт. Если они "за" значит готовы воевать? Или они "за" только в фейсбуках.? А если ковырнуть там у каждого 300 причин, почему воевать должны другие.
Коррупция за 30 лет создала особую модель общества, поделив людей на сорта. В результате "1й сорт" считает, что воевать должен 2й и 3й. То как 1е, 2е и 3и "сорта" "горят желанием " видно из ленты новостей.
Упираемся в то, что воевать не хочет никто. 1й сорт ищет крайних и конечно находит - ухылянты. В сми вбрасывается деза, если кинуть на фронт миллион ухылянтов - сразу победа. И никакими принудилавками это не исправить, мотивацию никто не отменял и воевать с криком "за Сталина" в 21м веке желающих нет.теперь что делать
, 1м должен иди воевать зеленский, за ним Стефанчук и Безуглая, далее по списку депутаты, чиновники, силовики, бюджетники. Когда ухылянты увидят что никакого 1го сорта нет, тогда и проблем с призывом не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 13:29, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:05
барабашов написав: antey1969 написав:Goodman
Муж с женой, 50+ лет. Сами из Мариуполя, квартира уничтожена, выезжали через Россию и Грузию.
Паспорта действительны до лета.
Люди в шоке. Спрашивают, куда нахрен возвращаться? Говорят, будут ждать вступления закона о мобилизации в силу и подаваться с 24 статьи на политическое убежище.
Это к чему? Дети тех мариупольчан кстати где? И почему прямо сейчас или ранее муж не продлил себе за 70(или 35?) евро паспорт в Берлине?
Завтыкали, думали еще успеют.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:06
detroytred написав:
Ви перелічили заходи, які треба робити; але починати-то треба з нових принципів у владі.
Започаткувати які брав на себе зобов'язання ще ПАП.
Отже ключове питання: а з якого дива можновладці змінять свої принципи і почнуть діяти інакше?
Прищімляти свої власні інтереси.
Ну тоді якщо влада в теперешній час не буде еволюціонувати, а лише затягувати гайки, охороняючі власні інтереси, то це призведе до вибуху у суспільстві і громадянської війни.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:12
холява написав:
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
Треба, Федю, треба -- то було у совдепі. Зараз просто "треба" не працює.
Механізми примусу для цього "треба" руйнують базові ринкові принципи суспільства.
Для цього сила потрібна. Непрямі методи не проканають.
Ви вірите, що оті тилові силовики та чиновники зможуть примусити в сучасних умовах (тобто самі об'єднатися між собою!!!; вже не кажучи про відмовитися від спокуси власного збагачення)?
Хз...
Військові он не можуть лад в себе навести..., а тут тиловики зможуть?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:17
detroytred написав:
Механізми примусу для цього "треба" руйнують базові ринкові принципи суспільства.
это не рыночные, а демократические, до которых со своей коррупцией, мы пока ещё не доросли.. Нужен большой референдум кто за диктатуру и границы 1991. Всех проголосовавших "за" - 1м эшелоном на фронт. Пора наконец научаться отвечать за свои слова и поступки и выбирать тех, кто это делает. Попов гапонов развелось как блох, желающих воевать чужими руками.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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