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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:22
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Механізми примусу для цього "треба" руйнують базові ринкові принципи суспільства.
это не рыночные, а демократические. Нужен большой референдум кто за диктатуру. Всех проголосовавших "за" 1м эшелоном на фронт. Надо наконец научиться отвечать за свои слова и поступки.
Забув Вам тоді відповісти.
Демократичні принципи -- це можна сказати прямий наслідок ринку.
Ринок - вільний обмін...
Вільний і обмін.
Щоб була воля треба демократичні принципи. Щоб був обмін - треба надлишок виробництва, конкуренція виробників.
Ринок в фундаменті...
Це він вимагає демократії та надлишкового виробництва.
А не навпаки))
Демократія була і ще в греціях...
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:25
detroytred написав:
Демократичні принципи -- це можна сказати прямий наслідок ринку.
Ринок - вільний обмін...
Вільний і обмін.
Щоб була воля треба демократичні принципи. Щоб був обмін - треба надлишок виробництва, конкуренція виробників.
detroytred написав:
Демократія була і ще в греціях...
демократия как понятие шире. На рынке не выбирают вождя голосованием. Рынок без демократии мгновенно монополизируется, потому что в демократиях за договор с обществом отвечает общепризннный авторитет, а рынку не нужно ни с кем договариваться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:27
detroytred написав: холява написав:
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
Треба, Федю, треба -- то було у совдепі. Зараз просто "треба" не працює.
Механізми примусу для цього "треба" руйнують базові ринкові принципи суспільства.
Для цього сила потрібна. Непрямі методи не проканають.
Ви вірите, що оті тилові силовики та чиновники зможуть примусити в сучасних умовах (тобто самі об'єднатися між собою!!!; вже не кажучи про відмовитися від спокуси власного збагачення)?
Хз...
Військові он не можуть лад в себе навести..., а тут тиловики зможуть?
Вы знаете , надо быть твердым в своих решениях .
Посмотрим , что приймут .
ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Это должно быть засвидетельствовано в военном билете .
ВСЕ .
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:28
холява написав:
Так фюрер предлагает свои условия .
Добровольный отказ от территорий и статус какой то и еще еще еще ......
Если пойти на эти условия ,то точно потеряем все .
Только получат все и вперед опять полезут .
Потом что ,снова отдавать ?
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
Фюрер офіційно не пропонував ввести режим припинення вогню (рпв). В нього офіційно, визнанання нами територіальних реалій і багато іншого, і тільки після цього рпв. В нас, офіційно, кордони 91, репарації, а потім рпв.
Обидві вимоги абсолютно нереальні. Реально ввести рпв без будь-яких додаткових умов.
Саме з цією офіційною ініііативою треба виступити Зеленському. Тоді і в Успіхів з'явиться шанс демобілізуватись не через 240 місяців, і в Укрвїни з'явиться шанс на розвиток.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:30
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Демократичні принципи -- це можна сказати прямий наслідок ринку.
Ринок - вільний обмін...
Вільний і обмін.
Щоб була воля треба демократичні принципи. Щоб був обмін - треба надлишок виробництва, конкуренція виробників.
detroytred написав:
Демократія була і ще в греціях...
демократия как понятие шире. На рынке не выбирают вождя голосованием. Рынок без демократии мгновенно монополизируется.
Звісно ширше, але мова про інше.
Так хто кого вимагає?))
Демократія ринок?
Чи ринок демократію?
Оскільки ринок демократію, то він в основі устрою ринкового суспільства. А не демократія.
Демократія є лише необхідним компонентом-фактором для існування ринку. Ринку.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:33
lapay написав: холява написав:
Так фюрер предлагает свои условия .
Добровольный отказ от территорий и статус какой то и еще еще еще ......
Если пойти на эти условия ,то точно потеряем все .
Только получат все и вперед опять полезут .
Потом что ,снова отдавать ?
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
Фюрер офіційно не пропонував ввести режим припинення вогню (рпв). В нього офіційно, визнанання нами територіальних реалій і багато іншого, і тільки після цього рпв. В нас, офіційно, кордони 91, репарації, а потім рпв.
Обидві вимоги абсолютно нереальні. Реально ввести рпв без будь-яких додаткових умов.
Саме з цією офіційною ініііативою треба виступити Зеленському. Тоді і в Успіхів з'явиться шанс демобілізуватись не через 240 місяців, і в Укрвїни з'явиться шанс на розвиток.
Я думаю что он не олигофрен ,чтобы предлагать самому" територіальних реалій і багато іншого, " ради увольнения УСПИХА .
Мне вот интересно ,как вам в голову это пришло ?
Это вы сейчас из Останкино или Сколково пишите такой бред ?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:34
detroytred написав:
Демократія є лише необхідним компонентом-фактором для існування ринку. Ринку.
это устаревшая точка зрения эпохи ленинизма. В Китае рынок есть а демократии нет. Оказыается это разные планеты, которые могут существовать одна без другой. Рыночная экономика требует, чтобы платили достойно. Мобилизуют бойца, а по дороге на фронт его убьют, по бюрократическим причинам семья не получит выплат. Где мотивация? Демократия, требует чтобы элита показала народу пример, как надо защищать Родину. А не искала врагов народа (ухылянтов). Крч ни того ни другого. Что делать я написал выше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:35
холява написав: detroytred написав: холява написав:
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
Треба, Федю, треба -- то було у совдепі. Зараз просто "треба" не працює.
Механізми примусу для цього "треба" руйнують базові ринкові принципи суспільства.
Для цього сила потрібна. Непрямі методи не проканають.
Ви вірите, що оті тилові силовики та чиновники зможуть примусити в сучасних умовах (тобто самі об'єднатися між собою!!!; вже не кажучи про відмовитися від спокуси власного збагачення)?
Хз...
Військові он не можуть лад в себе навести..., а тут тиловики зможуть?
Вы знаете , надо быть твердым в своих решениях .
Посмотрим , что приймут .
ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Это должно быть засвидетельствовано в военном билете .
ВСЕ .
100%.
Совершенно верно. Все чиновники, депутаты, судьи, прокуроры, полиция не имеют право занимать должности, да вообще находиться на воле без засвидетельствования защиты страны.
Тут с вами абсолютно все согласны. Браво
Востаннє редагувалось beee
в Вів 26 гру, 2023 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:37
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Демократія є лише необхідним компонентом-фактором для існування ринку. Ринку.
это устаревшая точка зрения эпохи ленинизма. В Китае рынок есть а демократии нет. Оказыается это разные планеты, которые могут существовать одна без другой. Рыночная экономика требует, чтобы платили достойно. Мобилизуют бойца, а по дороге на фронт его убьют, по бюрократическим причинам семья не получит выплат. Где мотивация? Демократия, требует чтобы элита показала народу пример, как надо защищать Родину. А не искала врагов народа (ухылянтов). Крч ни того ни другого. Что делать я написал выше.
В Кітаї ринку нема. Тільки зачатки.
Тому що нема демократії.
Крапка.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 26 гру, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:39
beee написав: холява написав:
Вы знаете , надо быть твердым в своих решениях .
Посмотрим , что приймут .
ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Это должно быть засвидетельствовано в военном билете .
ВСЕ .
100%.
Совершенно верно. Все чиновники, депутаты, судьи, прокуроры, полиция не имеют право занимать должности без засвидетельствования защиты страны.
Тут с вами абсолютно все согласны. Браво
Я сделаю маленькое уточнение , вы забыли себя где то вставить .
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холява
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