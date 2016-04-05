и как же он деньги зарабатывает, по приказу вождей? Си лично заключает контракты на сборку айфонов?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:39
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:46
Раби теж гроші заробляли.
КПК регулює "ринок". Який же це ринок? Тільки зачатки.
В розвинутих ринкових країнах теж є регулятор - держрегулятор.
Але між їх держрегулятором і КПК (Сі) прірва.
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:49
поэтому все ведущие корпорации мира хотят присутствовать на зачатках китайского рынка? а почему не в Северной Корее? так и запишем "капиталистическому миру не хватает чуткого руководства кпк , чтобы стать 1й экономикой мира". Финансовый форум блд
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хто олігофрен - Зеленський? Ну, якщо порівняти з Порошенко...
Майже на 100% певен, що рпв буде введений у 2024 році не залежно від бажань Зеленського, як це було в Кореї. Боюсь тільки, щоб не на значно гірших умовах, ніж зараз.
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:53
"Слуги народу" визначилися, як комунікувати закон про мобілізацію: мовчати та посилати до військових
Депутати від фракції "Слуга народу" отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Верховної Ради законопроєкту про удосконалення мобілізації і військового обліку.
Деталі: у фракції наголосили на необхідності дотримуватись однієї з президентом лінії з огляду на "чутливість питання", тому "мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить".
У фракції підкреслили, що тут необхідно проявити дисципліну і утримуватись від коментарів доти, поки військове керівництво не почне коментувати положення законопроєкту і не пояснить суспільству, чому саме такі норми пропонуються і чим вони вмотивовані.
"Фракції слід утриматися від коментарів з цього приводу в ЗМІ, на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню", - наголосили у "Слузі народу".
зацініть красу гри - знову зробили усіх
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:56
и полезла ложь наружу
Додано: Вів 26 гру, 2023 14:10
Поки зачатки китринку дають змогу західкорпораціям отримувати прибуток, вони там присутні.
Якби капсвіту була змога ще десь отримувати прибутки, то в Китай би не полізли.
Точно так само, як якщо б КПК змогла прокормити свій китнарід сама або ще десь (наприклад, за рахунок совдепу), окрім допуску до себе Заходу, то вона б це зробила.
Якщо б в Китаї був ринок (дійсно ринок, а не зачатки), то на порядки більш конкурентноздатний розвинутий ринок Заходу проковтнув би його з погрохами, поглотив.
Але не проковтне... Бо КПК, Сі.
Фінфорум, блд.
Додано: Вів 26 гру, 2023 14:13
по той же причине, по которой такие ведущие корпорации открывались и в рАшке - они жадные но наивные подслеповатые дятлы.
Таких жизнь наказывает.
Додано: Вів 26 гру, 2023 14:14
это ваше "пока" длится уже 20 лет. Еще можете загуглить какая экономика в мире 1я.
вы чё-то напутали, пока что жизнь наказывает нас, хоть мы на рф не лезли. Вообще речь шла о китае. Каким боком вы притянули сюда рф? это 2 разные ситуации. Китай не сидит на экспорте нефти, поэтому будучи богатым, не может себе позволить щемить ходарковского и др. Потому что остальные разбегутся. рф кстати не щимит инокомпании, ашан работает и даже в топе. Щимят своих.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 14:22, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Вів 26 гру, 2023 14:15
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