холява написав:Я думаю что он не олигофрен ,чтобы предлагать самому" територіальних реалій і багато іншого, " ради увольнения УСПИХА . Мне вот интересно ,как вам в голову это пришло ? Это вы сейчас из Останкино или Сколково пишите такой бред ?
Хто олігофрен - Зеленський? Ну, якщо порівняти з Порошенко... Майже на 100% певен, що рпв буде введений у 2024 році не залежно від бажань Зеленського, як це було в Кореї. Боюсь тільки, щоб не на значно гірших умовах, ніж зараз.
Мы это все скоро увидим .
Все может быть . Я могу ошибаться , вы можете быть не в курсе дел . Время нас рассудит . Пока Президент Зеленский . Думаю "там " принимают коллективные решения после соответствующих консультаций .
Xenon написав:Цікаво, Успіха відпустять у відпустку ось на концерт в Буковель зганяти (до друзів преЗЕдента ?)
Впевнений, до цих панів у гримерку прийдуть представники ТЦК у броніках з автоматами, нагримають на дівчат-адміністраторів та погонять чоловіків-акторів кабаре-95 в самих лише трусах до бусиків. Чи це я переплутав? Це ж лише у водолікарні таке могло статися з звичайними пересічними
доречі стосовно Буковеля, тиждень тому повернулися знайомі звідти, ну і спілкувалися як там БП, ТЦК і інше. два моменти,
1. якщо на БП десь у Франківській області зупинять, показуєш роздруківку що їдеш в готель в Буковелі - і ні до якого бусіка не потряпляєш 2. вже на місці в бесіді з хазяїном готелю , дізналися, що ТЦК туди не навідується взагалі , БО - всі власники готелів "оплачують сервісний збір" куди треба