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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60256026602760286029>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:28

  detroytred написав:Економіка Китаю відноситься до країн, ринків, що розвиваються))
1я экономика в мире принадлежит развивающемуся рынку) самому не смешно?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:29

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Економіка Китаю відноситься до країн, ринків, що розвиваються))
1я экономика в мире принадлежит развивающемуся рынку) самому не смешно?

Смішно. На фінфорумі таке чути.

Перша за чим? За розміром.
Кажуть, розмір не має значення))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:31

  detroytred написав:Кажуть, розмір не має значення))
верняк, важно чьё-то мнение о нём.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:34

  lapay написав:
  холява написав:Я думаю что он не олигофрен ,чтобы предлагать самому" територіальних реалій і багато іншого, " ради увольнения УСПИХА .
Мне вот интересно ,как вам в голову это пришло ?
Это вы сейчас из Останкино или Сколково пишите такой бред ?

Хто олігофрен - Зеленський? Ну, якщо порівняти з Порошенко...
Майже на 100% певен, що рпв буде введений у 2024 році не залежно від бажань Зеленського, як це було в Кореї. Боюсь тільки, щоб не на значно гірших умовах, ніж зараз.


Мы это все скоро увидим .

Все может быть . Я могу ошибаться , вы можете быть не в курсе дел .
Время нас рассудит .
Пока Президент Зеленский . Думаю "там " принимают коллективные решения после соответствующих консультаций .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:45

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт... :mrgreen: :lol:

Этого, кстати, тоже могут бояться - что демобилизованные могут не пойти работать, а будут проедать созданные запасы.


что бы он не говорил как он готов ходить на работу только смените его - но за 10К он работать не будет имея на руках лимон денег.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:55

  Goodman написав:Ах ..., оставьте ненужние спори...
Вивчайте документ :

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43451

Полный текст Законопроекта (на 72 стр.) - https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2138733 для желающих прочитать предлагаемые изменения своими глазами. Но не стоит забывать, что Закон может отличаться от Законопроекта почти на 180 градусов.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:57

Очень большая статья о влиянии санкций на московию:
Гарний настрій, декаданс та яйця. Всередині економічної реальності Росії
25 груд 2023 р.

https://deepstateua.com/harnyy-nastriy- ... a-yaytsya/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:58

Цікаво, Успіха відпустять у відпустку ось на концерт в Буковель зганяти (до друзів преЗЕдента ?)

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:02

  Xenon написав:Цікаво, Успіха відпустять у відпустку ось на концерт в Буковель зганяти (до друзів преЗЕдента ?)

Зображення

Впевнений, до цих панів у гримерку прийдуть представники ТЦК у броніках з автоматами, нагримають на дівчат-адміністраторів та погонять чоловіків-акторів кабаре-95 в самих лише трусах до бусиків.
Чи це я переплутав? Це ж лише у водолікарні таке могло статися з звичайними пересічними
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:07

доречі стосовно Буковеля, тиждень тому повернулися знайомі звідти, ну і спілкувалися як там БП, ТЦК і інше.
два моменти,

1. якщо на БП десь у Франківській області зупинять, показуєш роздруківку що їдеш в готель в Буковелі - і ні до якого бусіка не потряпляєш
2. вже на місці в бесіді з хазяїном готелю , дізналися, що ТЦК туди не навідується взагалі , БО - всі власники готелів "оплачують сервісний збір" куди треба
Xenon
 
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