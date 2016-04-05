Bobua написав:

У мене стійке відчуття, що Ви особисто -- якось не з того боку “лупаєте сю скалу”...Ви особисто, як я зрозумів, маєте майже цілу броню, майже без тріщин:* З військоматом домовились.* Податк.накладні маєте, ще й може із синіми печатками податкової. Для людей, основна маса яких і досі думає, мабуть, що вона податки взагалі не платить, а лише бариги-олігархи є “платниками” -- то “дуже й дуже”. Навіть ПДВ оскаржувати не будуть.* Волонтерите і “завели своїх військових”. Вони звісно можуть вважати, що “завели свого волонтера”, але то вже казуїстика.На даному етапі саме Ви, як ніхто інший, мали би бути зацікавленим у посиленні довгострокової оборони України, переведенні її на надійну основу -- задля захисту всього нажитого непосильною працею...Для чого й потрібно виловлювати ухилянтів (передусім безробітних, яких найбільше зневажаєте).Потім побачите, що вигідно наймати демобілізованих (податк.пільги, а запас паперів про сплату податків вже ж достатній є?), що все працює і нічо не впало.Крім того, якби була вибудувана надійна оборона і система мобілізацій-демобілізацій, то можна було би подумати і про реальну віддачу від своїх інвестицій. Пригодована військ.частина дала би “відношення”, мобілізувались би, побули би рік десь за парудесят км від нулів (на яких не може бути 300тис, бо всього 40 на 1.5км, або 60 якщо рахувати вихідні дні), отримали би І УБД, і якісь медалі (своєму волонтеру не пожаліють же ж), і на парадах мали би місце десь в голові колони...Тобто, до вже наявних статусів “стовп суспільства” і “сіль землі” -- додався би ще один стовп. Стовпів замало не буває...Бо так як є -- мені дивно.Слабке, виснажене військо -- це ризик для активів. Хто-хто -- а крупні власники мали би про це непокоїтись...