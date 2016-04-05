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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:09
Мар'їнка
DeepState пише, що місто втрачено - бої точаться на західних околицях міста. 22 місяці штурму.
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є приказка
Здурі - можна й мягке зломати..
1 Якщо призначити всі 5-6 млн потенційно віськовозобовязаних- ухилянтами?
Щось в ЗСУ покращиться? - ні
А що погіршиться? - правильно мотивація тих хто тягнув жили але працював за себе і за Вас ( бо Ви зараз працювати не можете)
А якщо погіршиться мотивація - то у ВАС ситуація покращиться чи погіршиться? - правильно погіршиться.
То навіщо погіршувати?
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
- це трошки заткне роти тим хто ні в ЗСУ ...ні в податковій...
Далі пояснювати?
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так эти 100кгрн в год это налоги с белой зарплаты( и какие - подоходный, или другой?) или чисто донаты с непонятно каких доходов?
Стоп, понял - чисто на МО донат-индульгенция по 8.5кгрн/мес? Налоги отдельно, расходы на бизнес отдельно(я местовое плачу в отличии от папы $чика и даже выкупаю сейчас у рынка места, иначе аренду не дают), с чистого нахомячивания кэша на Буковели и Доминиканы - донат по 200евро/мес?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 26 гру, 2023 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Те що міняти - треба
Погоджуюсь
Але з іншого боку, не просто міняти а пропонувати варіанти як тим хто в тилу так і тим хто на фронті....
Якщо запропонувати фронтовикам
Хлопці Вас можна поміняти з умовою що Ви розумієте що тил це не райські кущі, а тому після заміни Ви зобовязуєтесь максимум 1 місяць побити байдики-а далі вперед платити податки в розмірі ????
То можливо виявиться що в Успіха не все так і погано і він краще посидить на фронті писарем за 70000 ніж продавцем велозапчастин в тилу з умовою сплатити 10000.
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Уточнюйте думки...бо зараз вони як пропоганда (красиво але без толку)
Що таке відкупились?
Я цікавився
Якщо дати Ахметову чи Порошенко право вносити в список броні 1 особу при умові виплати донатів на 1 млн грн - це благо для України/ЗСУ чи шкода?
Якщо запбрати з цеху майстра який вміє випускати 10 дронів а на його місце відправити фронтовика який зможе випустити тільки один? - це покращить (пришвидшить) шлях до перемоги?
Тому ще раз
Фінансова складова не менш важлива ніж військова.
Так треба ротувати (забирати в тил) тих військових які зможуть забезпечити в тилу від 20000 грн/місяць донатів податків
А на їх місце відправляти цивільних з нижньої сторони фінансового списку...
Але казати що всі 5 млн тиловиків повинні пройти через 300 000 місць на нулі - трошки маразм.
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:48
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:50
Не виникає.
1. Не верю, что повышение выплат с 3 с лишним тыс. долл. до 4-5 - (10?) даст существенный рост желающих подписать контракт. Тех, для кого деньги преодолевают страх, устроит и существующие 3 с лишним при средней по стране 450 долл., т.е. в 7 раз ниже. Я уж не говорю о безработных.
2. Перефразирую: "У меня нет для вас других фахівців". Их у нас просто нет.
Если Вы считаете фахівцем По, то это сугубо Ваши проблемы. Я хорошо помню, как тут возмущались Зе за его ответ/сарказм англичанам. И так же хорошо помню, как оправдывали/поддерживали фахівця Мельника, когда он прямо оскорблял высших лиц Германии.
Так же, как нет и многих других фахівців, не только дипломатов.
3. Экономия средств и их перенаправление на нужды обороны необходимо. Но я хорошо понимаю, что при 50% дефицита госбюджета это не спасёт. Как итог 30-летнего рас... долбайства нам сегодня нужно слишком много. И когда тут пишут о "простейшем" - миномётах, минах, снарядах, патронах, я, в отличие от пишущих, понимаю, что это для нас сегодня тоже не так "просто". Всё это надо сделать качественно, чтобы стволы миномётов не разрывало от выстрела, а снаряды не рвались в стволе.
4. Децимация это хорошо. Может предложите настоящую - как в Древнем Риме?
Может, и стоило бы. И не только среди депутатів.
5. "Відчуття дежавю" у меня появляется, когда я вижу, что все предложения (не только Ваши) направлены против других. Для себя любимого согласны разве что на "військовий податок 5%" вместо 1,5%.
При любых других предложениях вспоминают о "демократии", "правах человека" и пр., и пр.
Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит. Да и ещё многое.
Как будто мы не защищаемся от агрессора, а нанимаем армию для захвата чужих территорий. Если мы не хотим защищать страну, то, может, пора провести референдум о капитуляции?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 гру, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:51
вы сами когда-то писали что брали официанток на 7 тыс грн, должны представлять что за контингент живёт "снизу финансового списка".
Вы бы пошли лечить зуб к стоматологу с расценками 200 грн за визит? Но чтобы такие прекрасные люди вас защищали вы не против.
Когда человек не может добиться качества (в любом деле) он начинает демпинговать, предлагать свои услуги за 20 копеек. За очень мало денег можно купить много много некомпетентности. А ведь даже уборщицу хотят ответственную, а не просто подешевле. Кто хочет подешевле, в итоге сам делает всю работу. Не мотивированный работник хуже покойника. Тот по крайней мере лежит ничего не портит.
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:54
Податки - то окремо
100 000 - то з власних заощаджень....
При цьому
а - можна озвучити й іншу цифру
Я прихильник нижчої цифри + щоб більша кількість сплатила, але при цьому залишався вибір який рази в три-чотири перевищує необхідну кількість для мобілізації
Тобто є зараз в тилу - 6 млн військовозобовязаних
краще щоб 4 млн сплатили по 50 000 (за річну броню)+зобовязання платити по ???? податків в місяць(+/-10000)
ніж щоб 1 млн сплатив по 100 000
б - відразу в тих хто в тилу збільшиться мотивація+зменшаться дорікання від військових(покращується єдність нації)
Дивишся - вийдемо з війни ЄДИНОЮ НАЦІЄЮ
б - для чиновників чи силовиків також можна прийняти якусь іншу вартість індульгенції(чим вища посада - тим більша вартість)
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:58
то есть когда мне после вуза сказали: "рыночная экономика идите сами себя трудоустраивайте", это была норма. А теперь через 25 лет вспомнили про мой долг перед отечеством. Полагаю у других не лучше. Это так не работает. Ищите причины вялой мобилизации в отношении государства к своим гражданам. Соответственно, чтобы исправить ситуацию, государство должно повернутся лицом. Если не повернётся .... значит так и будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 16:02, всього редагувалось 4 разів.
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