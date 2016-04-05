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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6026602760286029>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:09

Мар'їнка

DeepState пише, що місто втрачено - бої точаться на західних околицях міста. 22 місяці штурму.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:У мене стійке відчуття, що Ви особисто -- якось не з того боку “лупаєте сю скалу”...

Ви особисто, як я зрозумів, маєте майже цілу броню, майже без тріщин:
* З військоматом домовились.
* Податк.накладні маєте, ще й може із синіми печатками податкової. Для людей, основна маса яких і досі думає, мабуть, що вона податки взагалі не платить, а лише бариги-олігархи є “платниками” -- то “дуже й дуже”. Навіть ПДВ оскаржувати не будуть. :)
* Волонтерите і “завели своїх військових” :). Вони звісно можуть вважати, що “завели свого волонтера”, але то вже казуїстика.

На даному етапі саме Ви, як ніхто інший, мали би бути зацікавленим у посиленні довгострокової оборони України, переведенні її на надійну основу -- задля захисту всього нажитого непосильною працею...
Для чого й потрібно виловлювати ухилянтів (передусім безробітних, яких найбільше зневажаєте).
Потім побачите, що вигідно наймати демобілізованих (податк.пільги, а запас паперів про сплату податків вже ж достатній є?), що все працює і нічо не впало.
Крім того, якби була вибудувана надійна оборона і система мобілізацій-демобілізацій, то можна було би подумати і про реальну віддачу від своїх інвестицій. Пригодована військ.частина дала би “відношення”, мобілізувались би, побули би рік десь за парудесят км від нулів (на яких не може бути 300тис, бо всього 40 на 1.5км, або 60 якщо рахувати вихідні дні), отримали би І УБД, і якісь медалі (своєму волонтеру не пожаліють же ж), і на парадах мали би місце десь в голові колони...
Тобто, до вже наявних статусів “стовп суспільства” і “сіль землі” -- додався би ще один стовп. Стовпів замало не буває... :)

Бо так як є -- мені дивно.
Слабке, виснажене військо -- це ризик для активів. Хто-хто -- а крупні власники мали би про це непокоїтись...
Є приказка
Здурі - можна й мягке зломати..
1 Якщо призначити всі 5-6 млн потенційно віськовозобовязаних- ухилянтами?
Щось в ЗСУ покращиться? - ні
А що погіршиться? - правильно мотивація тих хто тягнув жили але працював за себе і за Вас ( бо Ви зараз працювати не можете)
А якщо погіршиться мотивація - то у ВАС ситуація покращиться чи погіршиться? - правильно погіршиться.
То навіщо погіршувати?
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
- це трошки заткне роти тим хто ні в ЗСУ ...ні в податковій...

Далі пояснювати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так эти 100кгрн в год это налоги с белой зарплаты( и какие - подоходный, или другой?) или чисто донаты с непонятно каких доходов?
Стоп, понял - чисто на МО донат-индульгенция по 8.5кгрн/мес? Налоги отдельно, расходы на бизнес отдельно(я местовое плачу в отличии от папы $чика и даже выкупаю сейчас у рынка места, иначе аренду не дают), с чистого нахомячивания кэша на Буковели и Доминиканы - донат по 200евро/мес?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 26 гру, 2023 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
Те що міняти - треба
Погоджуюсь
Але з іншого боку, не просто міняти а пропонувати варіанти як тим хто в тилу так і тим хто на фронті....

Якщо запропонувати фронтовикам
Хлопці Вас можна поміняти з умовою що Ви розумієте що тил це не райські кущі, а тому після заміни Ви зобовязуєтесь максимум 1 місяць побити байдики-а далі вперед платити податки в розмірі ????

То можливо виявиться що в Успіха не все так і погано і він краще посидить на фронті писарем за 70000 ніж продавцем велозапчастин в тилу з умовою сплатити 10000.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Уточнюйте думки...бо зараз вони як пропоганда (красиво але без толку)

Що таке відкупились?
Я цікавився
Якщо дати Ахметову чи Порошенко право вносити в список броні 1 особу при умові виплати донатів на 1 млн грн - це благо для України/ЗСУ чи шкода?
Якщо запбрати з цеху майстра який вміє випускати 10 дронів а на його місце відправити фронтовика який зможе випустити тільки один? - це покращить (пришвидшить) шлях до перемоги?

Тому ще раз
Фінансова складова не менш важлива ніж військова.
Так треба ротувати (забирати в тил) тих військових які зможуть забезпечити в тилу від 20000 грн/місяць донатів податків
А на їх місце відправляти цивільних з нижньої сторони фінансового списку...

Але казати що всі 5 млн тиловиків повинні пройти через 300 000 місць на нулі - трошки маразм.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:48

  budivelnik написав:Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Скільки зараз коштує рішення ВЛК про білий квиток?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:50

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Ваша думка, що треба було робити без "офісу простих та швидких рішень"?


Ми наче ходимо по колу і жуємо одну й ту саму жуйку. Я зараз напишу, що потрібно збільшувати виплати існуючим і новим військовим, налагоджувати виробництво своєї зброї, налагоджувати міжнародну роботу і відправляти в США фахівців, а не єрмаків в зелених трєніках.
Ви знов вкотре спитаєте, де взяти кошти на це.
Я знов вкотре вам відповім про скорочення кількості держлужбовців, децимацію депутатів всіх рівнів та їхньої обслуги, зупинення асфальтування та всього будівницта і "покращення" не пов'язаного з військовими потребами, військовий податок 5% і т.д. і т.п.
У вас не виникає відчуття дежавю?

Не виникає.
1. Не верю, что повышение выплат с 3 с лишним тыс. долл. до 4-5 - (10?) даст существенный рост желающих подписать контракт. Тех, для кого деньги преодолевают страх, устроит и существующие 3 с лишним при средней по стране 450 долл., т.е. в 7 раз ниже. Я уж не говорю о безработных.
2. Перефразирую: "У меня нет для вас других фахівців". Их у нас просто нет.
Если Вы считаете фахівцем По, то это сугубо Ваши проблемы. Я хорошо помню, как тут возмущались Зе за его ответ/сарказм англичанам. И так же хорошо помню, как оправдывали/поддерживали фахівця Мельника, когда он прямо оскорблял высших лиц Германии.
Так же, как нет и многих других фахівців, не только дипломатов.
3. Экономия средств и их перенаправление на нужды обороны необходимо. Но я хорошо понимаю, что при 50% дефицита госбюджета это не спасёт. Как итог 30-летнего рас... долбайства нам сегодня нужно слишком много. И когда тут пишут о "простейшем" - миномётах, минах, снарядах, патронах, я, в отличие от пишущих, понимаю, что это для нас сегодня тоже не так "просто". Всё это надо сделать качественно, чтобы стволы миномётов не разрывало от выстрела, а снаряды не рвались в стволе.
4. Децимация это хорошо. Может предложите настоящую - как в Древнем Риме?
Может, и стоило бы. И не только среди депутатів.
5. "Відчуття дежавю" у меня появляется, когда я вижу, что все предложения (не только Ваши) направлены против других. Для себя любимого согласны разве что на "військовий податок 5%" вместо 1,5%. :)
При любых других предложениях вспоминают о "демократии", "правах человека" и пр., и пр.

Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит. Да и ещё многое.
Как будто мы не защищаемся от агрессора, а нанимаем армию для захвата чужих территорий. Если мы не хотим защищать страну, то, может, пора провести референдум о капитуляции?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 гру, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:51

  budivelnik написав:А на їх місце відправляти цивільних з нижньої сторони фінансового списку...
вы сами когда-то писали что брали официанток на 7 тыс грн, должны представлять что за контингент живёт "снизу финансового списка".

Вы бы пошли лечить зуб к стоматологу с расценками 200 грн за визит? Но чтобы такие прекрасные люди вас защищали вы не против.

Когда человек не может добиться качества (в любом деле) он начинает демпинговать, предлагать свои услуги за 20 копеек. За очень мало денег можно купить много много некомпетентности. А ведь даже уборщицу хотят ответственную, а не просто подешевле. Кто хочет подешевле, в итоге сам делает всю работу. Не мотивированный работник хуже покойника. Тот по крайней мере лежит ничего не портит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:54

  барабашов написав:Так эти 100кгрн в год это налоги с белой зарплаты( и какие - подоходный, или другой?) или чисто донаты с непонятно каких доходов?
Стоп, понял - чисто на МО донат-индульгенция по 8.5кгрн/мес? Налоги отдельно, расходы на бизнес отдельно(я местовое плачу в отличии от папы $чика и даже выкупаю сейчас у рынка места, иначе аренду не дают), с чистого нахомячивания кэша на Буковели и Доминиканы - донат по 200евро/мес?
Податки - то окремо
100 000 - то з власних заощаджень....

При цьому
а - можна озвучити й іншу цифру
Я прихильник нижчої цифри + щоб більша кількість сплатила, але при цьому залишався вибір який рази в три-чотири перевищує необхідну кількість для мобілізації
Тобто є зараз в тилу - 6 млн військовозобовязаних
краще щоб 4 млн сплатили по 50 000 (за річну броню)+зобовязання платити по ???? податків в місяць(+/-10000)
ніж щоб 1 млн сплатив по 100 000
б - відразу в тих хто в тилу збільшиться мотивація+зменшаться дорікання від військових(покращується єдність нації)
Дивишся - вийдемо з війни ЄДИНОЮ НАЦІЄЮ
б - для чиновників чи силовиків також можна прийняти якусь іншу вартість індульгенції(чим вища посада - тим більша вартість)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:58

  ЛАД написав:Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит. Да и ещё многое.
Как будто мы не защищаемся от агрессора, а нанимаем армию для захвата чужих территорий. Если мы не хотим защищать страну, то, может, пора провести референдум о капитуляции?
то есть когда мне после вуза сказали: "рыночная экономика идите сами себя трудоустраивайте", это была норма. А теперь через 25 лет вспомнили про мой долг перед отечеством. Полагаю у других не лучше. Это так не работает. Ищите причины вялой мобилизации в отношении государства к своим гражданам. Соответственно, чтобы исправить ситуацию, впервые за 30 лет государство должно повернутся к людям лицом. Если не повернётся .... значит так и будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 16:03, всього редагувалось 5 разів.
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