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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:00
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
А на їх місце відправляти цивільних з нижньої сторони фінансового списку...
вы сами когда-то писали что брали официанток на 7 тыс грн, должны представлять что за контингент живёт "снизу финансового списка"....
тут трошки нюанс
1 Військова справа на 90% складається з поганих умов існування+важка фізична праця+ризик і тільки 10% -це кваліфікація ( не беремо спецуру...льотчиків/інженерів/мехводів/рлсників і так далі)
2 Якраз нижню частину фінансового списку представляють працівники які проходять під параметри п1
При цьому
Тупо дивитись на номер списку - треба ще й пройти профкомісію і влк при тцк
3 Що найдивніше - якраз такі дії(п2) позитивно вплинуть на доходи тих хто залишиться...тобто вирівняється рівень доходів( чим більше людей фізичної праці буде забрано - тим вище ринок буде пропонувати оплати тим хто залишиться)
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:03
холява
lapay написав: ЛАД написав:
Что надо делать?
Вже навіть фюрер дозрів до режиму припинення вогню, а найвеличніший все ще про щось марить.
Ну як йому пояснити, хоча б на рівні індекса олів'є, що поки фюрер живий, ми вже їх не виб'ємо, хоч покладемо мільйон?
Вам уже ответил.
Добавлю только одно. Если фюрер согласен, то зачем сегодняшние попытки наступления?
Наши попытки наступления сорваны, на сегодняшних рубежах они хорошо укрепились. Могли бы не дёргаться, сидеть спокойно на месте, не терять людей и технику.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:05
budivelnik написав:
тут трошки нюанс
1 Військова справа на 90% складається з поганих умов існування+важка фізична праця+ризик і тільки 10% -це кваліфікація ( не беремо спецуру...льотчиків/інженерів/мехводів/рлсників і так далі)
2 Якраз нижню частину фінансового списку представляють працівники які проходять під параметри п1
как раз снизу списка нет физически крепких и не пьющих. Даже сантехник или плиточник после пту может получать 500+ долларов, что низом списка никак не является. А набирать на службу хилых и больных - напрасная трата денег. Вы бы какую уборщицу взяли здоровую и подороже, или больную за 50коп?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 16:12, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:06
Сегодня полностью перекрыли оболонский район в Киеве. Что меня удивило это, опять же, количество. Минимальное количество тцкшников на одном посту 5 шт. Максимум видел возле м. Минская - около 15. Такие посты сегодня на всех въездах/выездах на Оболонь. Уже начинаю верить, что службой в ТЦК тоже приторговывают. Иначе сложно объяснить зачем содержать такой человеческий ресур в ТЦК и главное сколько он обходится.
Кстати, массовые мероприятия не только Оболони. Возле моста метро видел парня убегающего от двух людей с автоматическим оружием. Не знаю чем закончилось, но когда я проезжал мимо парень этот забег явно выигрывал)
Сделал вывод, что автомат мешает в поимке ухылянтов. Снижает скорость при преследовании.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:08
detroytred написав: whois2010 написав:
...............
Я знов вкотре вам відповім про скорочення кількості держлужбовців, децимацію депутатів всіх рівнів та їхньої обслуги, зупинення асфальтування та всього будівницта і "покращення" не пов'язаного з військовими потребами, військовий податок 5% і т.д. і т.п.
У вас не виникає відчуття дежавю?
...........
Ви перелічили заходи, які треба робити; але починати-то треба з нових принципів у владі.Започаткувати які брав на себе зобов'язання ще ПАП.
Отже ключове питання: а з якого дива можновладці змінять свої принципи і почнуть діяти інакше?
Прищімляти свої власні інтереси.
Які зобов'язання?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:15
Залужний прокоментував «мобілізацію 400-500 тисяч українців»
1.Головнокомандувач в першу чергу зазначив, що військове командування не робило запиту на конкретну цифру. А ця цифра була сформована на наступний рік.
2.Чи придатний чоловік до військової служби, чи непридатний — визначає ВЛК, а не група інвалідності
3.Кого буде призивати держава – не моя компетенція, – Залужний про відтермінування від мобілізації.
«Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій».
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:19
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Тот же вопрос к Вам. Что надо делать?
вопрос не ко мне но я отвечу. Промониторить всех кто "за" затягивание гаек, и 1м же эшелоном их на фронт. Если они "за" значит готовы воевать? Или они "за" только в фейсбуках.? А если ковырнуть там у каждого 300 причин, почему воевать должны другие.
Коррупция за 30 лет создала особую модель общества, поделив людей на сорта. В результате "1й сорт" считает, что воевать должен 2й и 3й. То как 1е, 2е и 3и "сорта" "горят желанием " видно из ленты новостей.
В первом абзаце Вы так же делите людей на сорта и определяете, кто должен "1м же эшелоном на фронт".
Упираемся в то, что воевать не хочет никто. 1й сорт ищет крайних и конечно находит - ухылянты. В сми вбрасывается деза, если кинуть на фронт миллион ухылянтов - сразу победа. И никакими принудилавками это не исправить, мотивацию никто не отменял и воевать с криком "за Сталина" в 21м веке желающих нет.
Я пока не слышал, что во всём виноваты "ухылянты" и если их "кинуть на фронт", то "сразу победа".
Отсутствие желающих "воевать с криком "за Сталина" не связано с 21-м веком. Причины другие, но сейчас это к делу не относится, так что обсуждать не буду.
теперь что делать, 1м должен иди воевать зеленский, за ним Стефанчук и Безуглая, далее по списку депутаты, чиновники, силовики, бюджетники. Когда ухылянты увидят что никакого 1го сорта нет, тогда и проблем с призывом не будет.
Ни Черчилль, ни Рузвельт не шли "1м воевать". И никому даже в голову не приходило такое требовать.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:22
ложь.
ЛАД написав:
В первом абзаце Вы так же делите людей на сорта и определяете, кто должен "1м же эшелоном на фронт".
В первом абзаце я предложил самым активным активистам начать с себя, не присваивая им никаких сортов и категорий. Зацитируйте где я им присвоил какой либо сорт? Я против того, чтобы "загоном в окопы" занимались те, кто сами не в окопе.
ЛАД написав:
Я пока не слышал, что во всём виноваты "ухылянты"
когда я эту глубокую мысль снова встречу, я вам обязательно её зацитирую. Не хочу гуглить. Жалко времени.
ЛАД написав:
Причины другие, но сейчас это к делу не относится, так что обсуждать не буду.
жаль, возможно в этих причинах и ответ на все вопросы
ЛАД написав:
Ни Черчилль, ни Рузвельт не шли "1м воевать". И никому даже в голову не приходило такое требовать.
а ещё они не пользовались смартфонами и интернетом. Значит нам надо тоже отказаться. Ваше отрицание перемен в обществе удивляет. Тогда было так, сейчас иначе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 17:04, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:23
whois2010 написав:
............
Ну тоді якщо влада в теперешній час не буде еволюціонувати, а лише затягувати гайки, охороняючі власні інтереси, то це призведе до вибуху у суспільстві і громадянської війни.
Громадянська війна в условиях агрессии = конец государства.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:28
detroytred написав: холява написав:
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО !
Треба, Федю, треба -- то було у совдепі. Зараз просто "треба" не працює.
Механізми примусу для цього "треба" руйнують базові ринкові принципи суспільства.
Для цього сила потрібна. Непрямі методи не проканають.
..........
Ничего они не руйнують.
В условиях серьёзной войны все государства прибегали (в т.ч.) к "треба", примусу и силе.
Примеры типа войны в Ираке не годятся. Это была не война, а практически полицейская акция.
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