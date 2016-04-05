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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:33
lapay написав:
..........
Обидві вимоги абсолютно нереальні. Реально ввести рпв без будь-яких додаткових умов.
Саме з цією офіційною ініііативою треба виступити Зеленському. Тоді і в Успіхів з'явиться шанс демобілізуватись не через 240 місяців, і в України з'явиться шанс на розвиток.
А фюрер согласен на "рпв без будь-яких додаткових умов"?
При рпв в путинском варианте у Успіхів шанс, может, и появится, у Украины на развитие - никаких шансов.
Майже на 100% певен, що рпв буде введений у 2024 році не залежно від бажань Зеленського, як це було в Кореї. Боюсь тільки, щоб не на значно гірших умовах, ніж зараз.
В Корее рпв установлен на тех же границах, с которых и начинали.
Насчёт рпв "на значно гірших умовах, ніж зараз" - к сожалению, вполне возможно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 26 гру, 2023 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:36
ЛАД написав: whois2010 написав:
............
Ну тоді якщо влада в теперешній час не буде еволюціонувати, а лише затягувати гайки, охороняючі власні інтереси, то це призведе до вибуху у суспільстві і громадянської війни.
Громадянська війна в условиях агрессии = конец государства.
Виходе, влада цього не розуміє. Чому влада і її дії не змінюються якісно?"Главноє нє бухтеть, там - на вєрху, лучшє знают".
Не блазні ж у нас "на вєрху"?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:45
ЛАД написав:
В условиях серьёзной войны все государства прибегали (в т.ч.) к "треба", примусу и силе.
чтобы что то забрать сначала надо это что-то дать, иначе будет рейдерство. Государство может забрать работу, жильё, награды у тех кому оно это дало. Много ли таких? Что может забрать государство у тех, кому оно не дало кроме гражданства? только гражданство. Если начнутся массовые репрессии, ЕС и США отреагируют снижением помощи. Очевидно до крайностей ситуацию доводить нельзя. Надеюсь хватит ума не доводить. Заблокируют счета 1000 клиентам, а деньги из страха вынесет 5 млн вкладчиков. Пэрэмога!
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 16:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:47
Diman написав: budivelnik написав:
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Скільки зараз коштує рішення ВЛК про білий квиток?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:47
budivelnik написав: холява написав:
ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Уточнюйте думки...бо зараз вони як пропоганда (красиво але без толку)
Що таке відкупились?
Я цікавився
Якщо дати Ахметову чи Порошенко право вносити в список броні 1 особу при умові виплати донатів на 1 млн грн - це благо для України/ЗСУ чи шкода?Якщо запбрати з цеху майстра який вміє випускати 10 дронів а на його місце відправити фронтовика який зможе випустити тільки один?
- це покращить (пришвидшить) шлях до перемоги?
Тому ще раз
Фінансова складова не менш важлива ніж військова.
........
Це не фінансова складова.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:49
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:51
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
тут трошки нюанс
1 Військова справа на 90% складається з поганих умов існування+важка фізична праця+ризик і тільки 10% -це кваліфікація ( не беремо спецуру...льотчиків/інженерів/мехводів/рлсників і так далі)
2 Якраз нижню частину фінансового списку представляють працівники які проходять під параметри п1
При цьому
Тупо дивитись на номер списку - треба ще й пройти профкомісію і влк при тцк
3 Що найдивніше - якраз такі дії(п2) позитивно вплинуть на доходи тих хто залишиться...тобто вирівняється рівень доходів( чим більше людей фізичної праці буде забрано - тим вище ринок буде пропонувати оплати тим хто залишиться)
как раз снизу списка нет физически крепких и не пьющих. Даже сантехник или плиточник после пту может получать 500+ долларов, что низом списка никак не является. А набирать на службу хилых и больных - напрасная трата денег. Вы бы какую уборщицу взяли здоровую и подороже, или больную за 50коп?
Мені цікаво
Ви свідомо зміщуєте акценти - чи реально не розумієте?
1 Набирати виключно з низу списку
Чи
Почати перебирати з низу списку
Як на мене це трошки різні речі.
2 Чи усвідомлюєте Ви що сам алгоритм набору , коли в першу чергу розглядають кандидатури тих хто менш потрібен в цивільній економіці(а потрібність визначається виключно через суму сплачених податків ) створить умови коли маса хитровимаханих різко збільшить розміри сплат до Держбюджету ..щоб уникнути потрапляння в список який в першу чергу розглядається для мобілізації.
3 Чи усвідомлюєте Ви що просто +1000 грн/місяць серед 6 млн зайнятих в тилу =2 млрд доларів в рік
При чому ці +2 млрд доларів - це виключно з власної ініціативи+ тим більше заплатить той хто
а - більше має
б - сильніше не хоче служити в ЗСУ
Тобто замість РЕВОЛЮЦІЙНОГО - ЗМУСИМ
отримуємо ЕВОЛЮЦІЙНИЙ - від кожного по можливості...
Виграє ЗСУ
Виграють ті хто почне більше платити ( тобто виграє економіка)
Зникне провалля між тилом і фронтом
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:53
ЛАД написав: budivelnik написав: холява написав:
ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Уточнюйте думки...бо зараз вони як пропоганда (красиво але без толку)
Що таке відкупились?
Я цікавився
Якщо дати Ахметову чи Порошенко право вносити в список броні 1 особу при умові виплати донатів на 1 млн грн - це благо для України/ЗСУ чи шкода?Якщо запбрати з цеху майстра який вміє випускати 10 дронів а на його місце відправити фронтовика який зможе випустити тільки один?
- це покращить (пришвидшить) шлях до перемоги?
Тому ще раз
Фінансова складова не менш важлива ніж військова.
........
Це не фінансова складова.
А що це?
Як на мене - все що працює на Перемогу - повинно використовуватись
Чи Ви проти того , щоб за право не служити кожній 1000 осіб -кожен олігарх за свій список з 1000 осіб - сплатить 1 млрд грн?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:54
budivelnik написав:
и усвідомлюєте Ви що сам алгоритм набору , коли в першу чергу розглядають кандидатури тих хто менш потрібен в цивільній економіці(а потрібність визначається виключно через суму сплачених податків ) створить умови коли маса хитровимаханих різко збільшить розміри сплат до Держбюджету ..щоб
подскажу, инвалиды и особы предпенсионного возраста меньше всего нужны экономике. Продолжать? Далее идут учителя, силовики и чиновники, потому что они не производят добавленную стоимость, а паразитируют на чужих налогах. Что лучше, не заплатить чиновнику 20 тыс зарплаты из бюджета или получить от него кэшбэк 4 тыс в виде налогов?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 16:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:57
З Міноборони ми домовились на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов, – Залужний.
«Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».
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