RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 60286029603060316032>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:33

  lapay написав:..........
Обидві вимоги абсолютно нереальні. Реально ввести рпв без будь-яких додаткових умов.
Саме з цією офіційною ініііативою треба виступити Зеленському. Тоді і в Успіхів з'явиться шанс демобілізуватись не через 240 місяців, і в України з'явиться шанс на розвиток.

А фюрер согласен на "рпв без будь-яких додаткових умов"?
При рпв в путинском варианте у Успіхів шанс, может, и появится, у Украины на развитие - никаких шансов.

Майже на 100% певен, що рпв буде введений у 2024 році не залежно від бажань Зеленського, як це було в Кореї. Боюсь тільки, щоб не на значно гірших умовах, ніж зараз.

В Корее рпв установлен на тех же границах, с которых и начинали.
Насчёт рпв "на значно гірших умовах, ніж зараз" - к сожалению, вполне возможно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 гру, 2023 16:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27012
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:36

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:............
Ну тоді якщо влада в теперешній час не буде еволюціонувати, а лише затягувати гайки, охороняючі власні інтереси, то це призведе до вибуху у суспільстві і громадянської війни.

Громадянська війна в условиях агрессии = конец государства.

Виходе, влада цього не розуміє. Чому влада і її дії не змінюються якісно?
"Главноє нє бухтеть, там - на вєрху, лучшє знают". Не блазні ж у нас "на вєрху"?
whois2010
 
Повідомлень: 229
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:45

  ЛАД написав:В условиях серьёзной войны все государства прибегали (в т.ч.) к "треба", примусу и силе.
чтобы что то забрать сначала надо это что-то дать, иначе будет рейдерство. Государство может забрать работу, жильё, награды у тех кому оно это дало. Много ли таких? Что может забрать государство у тех, кому оно не дало кроме гражданства? только гражданство. Если начнутся массовые репрессии, ЕС и США отреагируют снижением помощи. Очевидно до крайностей ситуацию доводить нельзя. Надеюсь хватит ума не доводить. Заблокируют счета 1000 клиентам, а деньги из страха вынесет 5 млн вкладчиков. Пэрэмога!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 16:51, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21384
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:47

  Diman написав:
  budivelnik написав:Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Скільки зараз коштує рішення ВЛК про білий квиток?

25 успихив
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:47

  budivelnik написав:
  холява написав:ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Уточнюйте думки...бо зараз вони як пропоганда (красиво але без толку)

Що таке відкупились?
Я цікавився
Якщо дати Ахметову чи Порошенко право вносити в список броні 1 особу при умові виплати донатів на 1 млн грн - це благо для України/ЗСУ чи шкода?
Якщо запбрати з цеху майстра який вміє випускати 10 дронів а на його місце відправити фронтовика який зможе випустити тільки один? - це покращить (пришвидшить) шлях до перемоги?

Тому ще раз
Фінансова складова не менш важлива ніж військова.
........

Це не фінансова складова.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27012
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:49

  yanyura написав:Очень большая бестолковая и без выводов статья о влиянии санкций на московию:
Гарний настрій, декаданс та яйця. Всередині економічної реальності Росії
25 груд 2023 р.

https://deepstateua.com/harnyy-nastriy- ... a-yaytsya/
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:51

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:тут трошки нюанс
1 Військова справа на 90% складається з поганих умов існування+важка фізична праця+ризик і тільки 10% -це кваліфікація ( не беремо спецуру...льотчиків/інженерів/мехводів/рлсників і так далі)
2 Якраз нижню частину фінансового списку представляють працівники які проходять під параметри п1
При цьому
Тупо дивитись на номер списку - треба ще й пройти профкомісію і влк при тцк
3 Що найдивніше - якраз такі дії(п2) позитивно вплинуть на доходи тих хто залишиться...тобто вирівняється рівень доходів( чим більше людей фізичної праці буде забрано - тим вище ринок буде пропонувати оплати тим хто залишиться)
как раз снизу списка нет физически крепких и не пьющих. Даже сантехник или плиточник после пту может получать 500+ долларов, что низом списка никак не является. А набирать на службу хилых и больных - напрасная трата денег. Вы бы какую уборщицу взяли здоровую и подороже, или больную за 50коп?
Мені цікаво
Ви свідомо зміщуєте акценти - чи реально не розумієте?
1 Набирати виключно з низу списку
Чи
Почати перебирати з низу списку
Як на мене це трошки різні речі.
2 Чи усвідомлюєте Ви що сам алгоритм набору , коли в першу чергу розглядають кандидатури тих хто менш потрібен в цивільній економіці(а потрібність визначається виключно через суму сплачених податків ) створить умови коли маса хитровимаханих різко збільшить розміри сплат до Держбюджету ..щоб уникнути потрапляння в список який в першу чергу розглядається для мобілізації.
3 Чи усвідомлюєте Ви що просто +1000 грн/місяць серед 6 млн зайнятих в тилу =2 млрд доларів в рік
При чому ці +2 млрд доларів - це виключно з власної ініціативи+ тим більше заплатить той хто
а - більше має
б - сильніше не хоче служити в ЗСУ

Тобто замість РЕВОЛЮЦІЙНОГО - ЗМУСИМ
отримуємо ЕВОЛЮЦІЙНИЙ - від кожного по можливості...

Виграє ЗСУ
Виграють ті хто почне більше платити ( тобто виграє економіка)
Зникне провалля між тилом і фронтом
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26905
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:53

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  холява написав:ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Уточнюйте думки...бо зараз вони як пропоганда (красиво але без толку)

Що таке відкупились?
Я цікавився
Якщо дати Ахметову чи Порошенко право вносити в список броні 1 особу при умові виплати донатів на 1 млн грн - це благо для України/ЗСУ чи шкода?
Якщо запбрати з цеху майстра який вміє випускати 10 дронів а на його місце відправити фронтовика який зможе випустити тільки один? - це покращить (пришвидшить) шлях до перемоги?

Тому ще раз
Фінансова складова не менш важлива ніж військова.
........
Це не фінансова складова.
А що це?
Як на мене - все що працює на Перемогу - повинно використовуватись
Чи Ви проти того , щоб за право не служити кожній 1000 осіб -кожен олігарх за свій список з 1000 осіб - сплатить 1 млрд грн?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26905
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:54

  budivelnik написав:и усвідомлюєте Ви що сам алгоритм набору , коли в першу чергу розглядають кандидатури тих хто менш потрібен в цивільній економіці(а потрібність визначається виключно через суму сплачених податків ) створить умови коли маса хитровимаханих різко збільшить розміри сплат до Держбюджету ..щоб
подскажу, инвалиды и особы предпенсионного возраста меньше всего нужны экономике. Продолжать? Далее идут учителя, силовики и чиновники, потому что они не производят добавленную стоимость, а паразитируют на чужих налогах. Что лучше, не заплатить чиновнику 20 тыс зарплаты из бюджета или получить от него кэшбэк 4 тыс в виде налогов?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 16:57, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21384
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:57

З Міноборони ми домовились на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов, – Залужний.

«Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».
Xenon
 
Повідомлень: 4267
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60286029603060316032>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, холява і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 146343
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 533938
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 14826
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4756)
26.12.2023 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.