Додано: Вів 26 гру, 2023 17:06

budivelnik написав: 2 Тепер а що треба

а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...

Найпростіший я вже озвучував

крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...

Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....

Але

- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн 2 Тепер а що требаа - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...Найпростіший я вже озвучувавкрім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....Але- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн

Финансовый ресурс ЗСУ такое решение увеличит на 0 гривен 00 копеек, т.к. те, кто может позволить без ущерба для себя заплатить такую сумму уже давно имеют бронь - кто-то уже в городской самообороне (дежурство 1 день в неделю), кто-то "официальный волонтер", у кого-то бронь по "уникальной" профессии бариста и т.д.Теперь о мобилизации (это уже для всех). Многие почему-то не понимают, что те, кто на 0, 1-й, 2-й линиях, потихоньку уходят (200-е, 300-е, по семейным обстоятельствам и т.д.), добровольцев слишком мало, чтобы восполнить выбывших. Видимо это на 23-м месяце войны наконец-то дошло и до "власть предержащих", отсюда и наконец-то появившийся Законопроект о мобилизации.А ведь при достижении критически малого числа оставшихся на 0-2-й линиях, фронт просто рухнет и орки за сутки-трое, ну пусть за неделю, дойдут до западной границы Украины, и никакая самооборона, "волонтеры", "уникальные профессионалы", их не остановят, да и не будет уже того патриотизма, как в первые недели войны. Кто-то будет мчаться на своих машинах из Украины давя на своем пути всех тех, кто мешает им быстро ехать, кто-то понадеется "договориться" с орками и продолжить свою спокойную жизнь. Не будет такого! Вас ограбят, изнасилуют и выкинут из ваших квартир и домов, т.к. проигравшая сторона не имеет права жить в условиях лучших, чем живут орки у себя в московии.