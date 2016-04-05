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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:57
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
В условиях серьёзной войны все государства прибегали (в т.ч.) к "треба", примусу и силе.
чтобы что то забрать сначала надо это что-то дать, иначе будет рейдерство. Государство может забрать работу, жильё, награды у тех кому оно это дало. Много ли таких? Что может забрать государство у тех, кому оно не дало кроме гражданства? только гражданство. Если начнутся массовые репрессии, ЕС и США отреагируют снижением помощи. Очевидно до крайностей ситуацию доводить нельзя. Надеюсь хватит ума не доводить.
Заблокируют счета 1000 клиентам, а деньги из страха вынесет 5 млн вкладчиков. Пэрэмога!
На всякий случай завтра обнулю карточные счета в бумагу.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:05
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
и усвідомлюєте Ви що сам алгоритм набору , коли в першу чергу розглядають кандидатури тих хто менш потрібен в цивільній економіці(а потрібність визначається виключно через суму сплачених податків ) створить умови коли маса хитровимаханих різко збільшить розміри сплат до Держбюджету ..щоб
подскажу, инвалиды и особы предпенсионного возраста меньше всего нужны экономике. Продолжать? Далее идут учителя, силовики и чиновники, потому что они не производят добавленную стоимость, а паразитируют на чужих налогах. Что лучше, не заплатить чиновнику 20 тыс зарплаты из бюджета или получить от него кэшбэк 4 тыс в виде налогов?
1 А що інваліди є в списку придатних до мобілізації?
2 70% вчителів-лікарів це жінки , які не потрапляють в список мобілізації
+ якщо з країни виїхало 15-20% населення - то чи можна зменшити кількість вчителів
+ вчителі отримують від 15000 грн ..тобто їх сплата податків є середньою по Державі
3 Дурень якщо чогось не знає - то збреше...
Якщо людина отримала зарплату - значить вона повинна її відробити , а раз так то не грає ролі з якого джерела ця зарплата отримана ( з Бюджету чи від підприємницької діяльності)
Так на хвилинку - ЗСУ отримують з Бюджету..тобто по цьому критерію вони такі самі як і вчителі/лікарі/чиновники
4 А як визначити якому чиновнику платити а якому ні?
В нас 200 000 чиновників ( з яких 120 000 жінки) + тих 80000 мужиків які залишились може 50000 пройде як годні а може не пройде.
Тому
Мої пропозиції - це не про нагнути всіх пофіг як...
Мої пропозиції інші
Нехай той хто МОЖЕ сам подбає про себе додатково виплачуючи ЗСУ
Той хто не може (не має з чого , бо невдаха в тилу але при цьому проходить крізь критерії здоровья через ВЛК - нехай спробує довести свою потрібність на фронті..за оплату яка в 8-10+ разів вища ніж суми які він отримує в тилу за свою працю
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:06
budivelnik написав: барабашов написав:
Так эти 100кгрн в год это налоги с белой зарплаты( и какие - подоходный, или другой?) или чисто донаты с непонятно каких доходов?
Стоп, понял - чисто на МО донат-индульгенция по 8.5кгрн/мес? Налоги отдельно, расходы на бизнес отдельно(я местовое плачу в отличии от папы $чика и даже выкупаю сейчас у рынка места, иначе аренду не дают), с чистого нахомячивания кэша на Буковели и Доминиканы - донат по 200евро/мес?
Податки - то окремо
100 000 - то з власних заощаджень....
При цьому
а - можна озвучити й іншу цифру
Я прихильник нижчої цифри + щоб більша кількість сплатила, але при цьому залишався вибір який рази в три-чотири перевищує необхідну кількість для мобілізації
Тобто є зараз в тилу - 6 млн військовозобовязаних
краще щоб 4 млн сплатили по 50 000 (за річну броню)+зобовязання платити по ???? податків в місяць(+/-10000)
ніж щоб 1 млн сплатив по 100 000
б - відразу в тих хто в тилу збільшиться мотивація+зменшаться дорікання від військових(покращується єдність нації)
Дивишся - вийдемо з війни ЄДИНОЮ НАЦІЄЮ
б - для чиновників чи силовиків також можна прийняти якусь іншу вартість індульгенції(чим вища посада - тим більша вартість)
Ценная идея.Такого
не было нигде и никогда в истории.
Вот только сомневаюсь, что это "покращить єдність нації".
Мне почему-то кажется, что найдётся мало желающих воевать за государство, которое принимает такие
решения. Разве что именно в качестве наёмников
за реально очень
высокие зарплаты. И никакой мобилизации
.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:06
budivelnik написав:
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
Финансовый ресурс ЗСУ такое решение увеличит на 0 гривен 00 копеек, т.к. те, кто может позволить без ущерба для себя заплатить такую сумму уже давно имеют бронь - кто-то уже в городской самообороне (дежурство 1 день в неделю), кто-то "официальный волонтер", у кого-то бронь по "уникальной" профессии бариста и т.д.
Теперь о мобилизации (это уже для всех). Многие почему-то не понимают, что те, кто на 0, 1-й, 2-й линиях, потихоньку уходят (200-е, 300-е, по семейным обстоятельствам и т.д.), добровольцев слишком мало, чтобы восполнить выбывших. Видимо это на 23-м месяце войны наконец-то дошло и до "власть предержащих", отсюда и наконец-то появившийся Законопроект о мобилизации.
А ведь при достижении критически малого числа оставшихся на 0-2-й линиях, фронт просто рухнет и орки за сутки-трое, ну пусть за неделю, дойдут до западной границы Украины, и никакая самооборона, "волонтеры", "уникальные профессионалы", их не остановят, да и не будет уже того патриотизма, как в первые недели войны. Кто-то будет мчаться на своих машинах из Украины давя на своем пути всех тех, кто мешает им быстро ехать, кто-то понадеется "договориться" с орками и продолжить свою спокойную жизнь. Не будет такого! Вас ограбят, изнасилуют и выкинут из ваших квартир и домов, т.к. проигравшая сторона не имеет права жить в условиях лучших, чем живут орки у себя в московии.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:09
vitaliiangel написав:
............
Соответственно, чтобы исправить ситуацию, впервые за 30 лет государство должно повернутся к людям лицом. Если не повернётся .... значит так и будет.
Каким образом "государство должно повернуться к людям лицом"?
Что Вы под этим понимаете?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:14
yanyura написав: budivelnik написав:
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
Финансовый ресурс ЗСУ такое решение увеличит на 0 гривен 00 копеек, т.к. те, кто может позволить без ущерба для себя заплатить такую сумму уже давно имеют бронь - кто-то уже в городской самообороне (дежурство 1 день в неделю), кто-то "официальный волонтер", у кого-то бронь по "уникальной" профессии бариста и т.д.
Теперь о мобилизации (это уже для всех). Многие почему-то не понимают, что те, кто на 0, 1-й, 2-й линиях, потихоньку уходят (200-е, 300-е, по семейным обстоятельствам и т.д.), добровольцев слишком мало, чтобы восполнить выбывших. Видимо это на 23-м месяце войны наконец-то дошло и до "власть предержащих", отсюда и наконец-то появившийся Законопроект о мобилизации.
А ведь при достижении критически малого числа оставшихся на 0-2-й линиях, фронт просто рухнет и орки за сутки-трое, ну пусть за неделю, дойдут до западной границы Украины, и никакая самооборона, "волонтеры", "уникальные профессионалы", их не остановят, да и не будет уже того патриотизма, как в первые недели войны. Кто-то будет мчаться на своих машинах из Украины давя на своем пути всех тех, кто мешает им быстро ехать, кто-то понадеется "договориться" с орками и продолжить свою спокойную жизнь. Не будет такого! Вас ограбят, изнасилуют и выкинут из ваших квартир и домов, т.к. проигравшая сторона не имеет права жить в условиях лучших, чем живут орки у себя в московии.
А може поступово і котлети окремо мухи окремо?
1 Мені пофіг хто порішав...
Мені пофіг що законодавство прописане таким чином щоб можна було порішать...
Мої пропозиції
Доходи які отримують рішали за незаконні рішення ( які роблять як самих рішал так і тих хто користується послугами рішал - ЗЛОЧИНЦЯМИ)
Замінити на такі рішення, які ДОЗВОЛЯТЬ
а - викинути з рівняння рішал
б - частину тих кого сьогодні зазивають ухилянтами - перевести в нормальний статус
в - переведення в нормальний статус буде супроводжуватись додатковими доходами Держави
2 А що сьогоднішня ситуація якось наповнює ЗСУ?
Моя пропозиція не заперечує мобілізацію..
Просто вона створює УМОВИ по якимТі хто менш потрібні в тилу ( бо нічого не роблять , або крадуть і не платять податки , або сильно недоплачують) - в тих ВИЩІ шанси бути мобілізованими.
Чим ця пропозиція гірша від сьогоднішніх реалій?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:26
Я тут немного почитал законопроект о мобилизации ... "ну ужасс, но не ужасс-ужасс-ужасс"
Что меня смущает
1) 3 группа инвалидности исключена из всех перечней
2) Какой-то там электронный кабинет, в котором обязательно нужно регистрироваться.
Нет, чё ? серьёзно ? Это чтобы рашистам не нужно было далеко ходить за списками военнообязанных
Потому как, в информационную безопасность таких данных я не верю ни разу
3) Какое-то постоянное дрочиво с обновлением данных в ТЦК
4) Руководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должников
Чего блядь ? в реестр должников ?
Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочее
А тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должников
По факту, полный юридический нигилизм и фактический рассадник коррупции
5) Выписывание повесток опять не прописано, только бла-бла-бла-бла
Итого
Руководство страны, в лице всей зелёной шоблы, фактически расписалось в том, что они не способны провести мобилизацию
Поэтому, решили закрутить гайки в надежде на что-то ... на что ?
Офис, ..лядь, простых решений
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:30
yanyura написав: budivelnik написав:
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
Финансовый ресурс ЗСУ такое решение увеличит на 0 гривен 00 копеек, т.к. те, кто может позволить без ущерба для себя заплатить такую сумму уже давно имеют бронь - кто-то уже в городской самообороне (дежурство 1 день в неделю), кто-то "официальный волонтер", у кого-то бронь по "уникальной" профессии бариста и т.д.
Теперь о мобилизации (это уже для всех). Многие почему-то не понимают, что те, кто на 0, 1-й, 2-й линиях, потихоньку уходят (200-е, 300-е, по семейным обстоятельствам и т.д.), добровольцев слишком мало, чтобы восполнить выбывших. Видимо это на 23-м месяце войны наконец-то дошло и до "власть предержащих", отсюда и наконец-то появившийся Законопроект о мобилизации.
А ведь при достижении критически малого числа оставшихся на 0-2-й линиях, фронт просто рухнет и орки за сутки-трое, ну пусть за неделю, дойдут до западной границы Украины, и никакая самооборона, "волонтеры", "уникальные профессионалы", их не остановят, да и не будет уже того патриотизма, как в первые недели войны. Кто-то будет мчаться на своих машинах из Украины давя на своем пути всех тех, кто мешает им быстро ехать, кто-то понадеется "договориться" с орками и продолжить свою спокойную жизнь. Не будет такого! Вас ограбят, изнасилуют и выкинут из ваших квартир и домов, т.к. проигравшая сторона не имеет права жить в условиях лучших, чем живут орки у себя в московии.
ПОДДЕРЖАЛ !
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:31
vitaliiangel написав:
ложь.
ЛАД написав:
В первом абзаце Вы так же делите людей на сорта и определяете, кто должен "1м же эшелоном на фронт".
В первом абзаце я предложил самым активным активистам начать с себя, не присваивая им никаких сортов и категорий. Зацитируйте где я им присвоил какой либо сорт? Я против того, чтобы "загоном в окопы" занимались те, кто сами не в окопе.
Это тоже деление на сорта. Правда, по другому принципу.
ЛАД написав:
Я пока не слышал, что во всём виноваты "ухылянты"
когда я эту глубокую мысль снова встречу, я вам обязательно её зацитирую. Не хочу гуглить. Жалко времени.
Только я не имел ввиду такое мнение на форуме или у каких-то блогеров. Говорил о более-менее официальной.
ЛАД написав:
Причины другие, но сейчас это к делу не относится, так что обсуждать не буду.
жаль, возможно в этих причинах и ответ на все вопросы
Возможно. Но сегодня об этом говорить поздно. "Не на часі".
Это обсуждение уже ничего не изменит. Прошлое менять пока не научились.
ЛАД написав:
Ни Черчилль, ни Рузвельт не шли "1м воевать". И никому даже в голову не приходило такое требовать.
а ещё они не пользовались смартфонами и интернетом. Значит нам надо тоже отказаться. Ваше отрицание перемен в обществе удивляет. Тогда было так, сейчас иначе.
Некоторые вещи не меняются тысячи лет. Глупо требовать от главы государства вместо руководства страной взять в руки автомат и пойти на 0.
Можно послать Залужного в окоп. Но на его место всё равно кто-то нужен будет.
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