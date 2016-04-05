Хтось пояснить: навіщо оця морока з електронним кабінетом, якщо по суті таку ж роль виконує елементарне --- не прийшов уточнити (*протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження*) , то керівник ТЦК вніс до реєстру боржників. Або не відповів на тлф дзвінок на номер, який сам подав (загубив тлф, то сам зобов'язаний надати новий).
budivelnik написав:невдаха в тилу але при цьому проходить крізь критерії здоровья через ВЛК - нехай спробує
что значит спробує . Это же не парашютный спорт. От него даже на фронте польза должна быть. А если он в тылу бесполезен, с чего это вдруг на фронте он станет полезным? В вашей схеме всё хорошо, кроме мотивации. Наверное в вашей молодости было не принято спрашивать чего человек хочет. А сейчас это 1й вопрос в любой ситуации. Без мотивации даже лыжи не едут.
hume написав:Сегодня полностью перекрыли оболонский район в Киеве. Что меня удивило это, опять же, количество. Минимальное количество тцкшников на одном посту 5 шт. Максимум видел возле м. Минская - около 15. Такие посты сегодня на всех въездах/выездах на Оболонь. Уже начинаю верить, что службой в ТЦК тоже приторговывают. Иначе сложно объяснить зачем содержать такой человеческий ресур в ТЦК и главное сколько он обходится.
Кстати, массовые мероприятия не только Оболони. Возле моста метро видел парня убегающего от двух людей с автоматическим оружием. Не знаю чем закончилось, но когда я проезжал мимо парень этот забег явно выигрывал)
Сделал вывод, что автомат мешает в поимке ухылянтов. Снижает скорость при преследовании.
pesikot написав:Я тут немного почитал законопроект о мобилизации ... "ну ужасс, но не ужасс-ужасс-ужасс"
Что меня смущает
1) 3 группа инвалидности исключена из всех перечней
2) Какой-то там электронный кабинет, в котором обязательно нужно регистрироваться. Нет, чё ? серьёзно ? Это чтобы рашистам не нужно было далеко ходить за списками военнообязанных Потому как, в информационную безопасность таких данных я не верю ни разу
3) Какое-то постоянное дрочиво с обновлением данных в ТЦК
4) Руководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должников Чего блядь ? в реестр должников ? Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочее
А тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должников По факту, полный юридический нигилизм и фактический рассадник коррупции
5) Выписывание повесток опять не прописано, только бла-бла-бла-бла
Итого Руководство страны, в лице всей зелёной шоблы, фактически расписалось в том, что они не способны провести мобилизацию Поэтому, решили закрутить гайки в надежде на что-то ... на что ?
ЛАД написав:Некоторые вещи не меняются тысячи лет. Глупо требовать от главы государства вместо руководства страной взять в руки автомат и пойти на 0. Можно послать Залужного в окоп. Но на его место всё равно кто-то нужен будет
с этого и начинается коррупция. Глупо задействовать тыловых военных, полицию, нацгвардию, державну охорону, местных депутатов, их детей. Кто же их бедняжек заменит. А ухылянт со зрением -7 самое оно, тот кто нужен фронту.
vitaliiangel написав:подскажу, инвалиды и особы предпенсионного возраста меньше всего нужны экономике. Продолжать? Далее идут учителя, силовики и чиновники, потому что они не производят добавленную стоимость, а паразитируют на чужих налогах. Что лучше, не заплатить чиновнику 20 тыс зарплаты из бюджета или получить от него кэшбэк 4 тыс в виде налогов?
pesikot написав:Я тут немного почитал законопроект о мобилизации ... "ну ужасс, но не ужасс-ужасс-ужасс"
Что меня смущает
1) 3 группа инвалидности исключена из всех перечней
2) Какой-то там электронный кабинет, в котором обязательно нужно регистрироваться. Нет, чё ? серьёзно ? Это чтобы рашистам не нужно было далеко ходить за списками военнообязанных Потому как, в информационную безопасность таких данных я не верю ни разу
3) Какое-то постоянное дрочиво с обновлением данных в ТЦК
4) Руководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должников Чего блядь ? в реестр должников ? Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочее
А тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должников По факту, полный юридический нигилизм и фактический рассадник коррупции
5) Выписывание повесток опять не прописано, только бла-бла-бла-бла
Итого Руководство страны, в лице всей зелёной шоблы, фактически расписалось в том, что они не способны провести мобилизацию Поэтому, решили закрутить гайки в надежде на что-то ... на что ?
Офис, ..лядь, простых решений
Ну наконец то дошло и до песикота
Госпидя ... у тебя память, как у золотой рыбки
О неспособности зелёной команды что-то сделать я писал ещё с 2019 года Своё мнение я не изменил
И до этого, по поводу мобилизации, я много писал, что делается всё, кроме того, чтобы делать по закону