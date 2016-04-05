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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 603060316032603360346035>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересный психологический феномен ненависти по принципу участия. Тот, кто был на войне желает того же другому.

Интересно, встречается ли такое ещё где то в мировой практике?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:32

https://varta1.com.ua/news/vsi-viyskovo ... 74808.html

Хтось пояснить: навіщо оця морока з електронним кабінетом, якщо по суті таку ж роль виконує елементарне --- не прийшов уточнити (*протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження*) , то керівник ТЦК вніс до реєстру боржників.
Або не відповів на тлф дзвінок на номер, який сам подав (загубив тлф, то сам зобов'язаний надати новий).

Чому елкабінет-то? Як якесь дивне створіння.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:36

  beee написав:Интересный психологический феномен ненависти по принципу участия. Тот, кто был на войне желает того же другому.

Интересно, встречается ли такое ещё где то в мировой практике?

Ничего нового. Тюрьмы лагеря.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:41

  budivelnik написав:невдаха в тилу але при цьому проходить крізь критерії здоровья через ВЛК - нехай спробує
что значит спробує . Это же не парашютный спорт. От него даже на фронте польза должна быть. А если он в тылу бесполезен, с чего это вдруг на фронте он станет полезным? В вашей схеме всё хорошо, кроме мотивации. Наверное в вашей молодости было не принято спрашивать чего человек хочет. А сейчас это 1й вопрос в любой ситуации. Без мотивации даже лыжи не едут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:45

  hume написав:Сегодня полностью перекрыли оболонский район в Киеве. Что меня удивило это, опять же, количество. Минимальное количество тцкшников на одном посту 5 шт. Максимум видел возле м. Минская - около 15. Такие посты сегодня на всех въездах/выездах на Оболонь. Уже начинаю верить, что службой в ТЦК тоже приторговывают. Иначе сложно объяснить зачем содержать такой человеческий ресур в ТЦК и главное сколько он обходится.

Кстати, массовые мероприятия не только Оболони. Возле моста метро видел парня убегающего от двух людей с автоматическим оружием. Не знаю чем закончилось, но когда я проезжал мимо парень этот забег явно выигрывал)

Сделал вывод, что автомат мешает в поимке ухылянтов. Снижает скорость при преследовании.

акция до 28.12.
https://lb.ua/society/2023/12/26/590721 ... ekovi.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:46

  pesikot написав:Я тут немного почитал законопроект о мобилизации ... "ну ужасс, но не ужасс-ужасс-ужасс"

Что меня смущает

1) 3 группа инвалидности исключена из всех перечней

2) Какой-то там электронный кабинет, в котором обязательно нужно регистрироваться.
Нет, чё ? серьёзно ? Это чтобы рашистам не нужно было далеко ходить за списками военнообязанных
Потому как, в информационную безопасность таких данных я не верю ни разу

3) Какое-то постоянное дрочиво с обновлением данных в ТЦК

4) Руководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должников
Чего блядь ? в реестр должников ?
Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочее

А тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должников
По факту, полный юридический нигилизм и фактический рассадник коррупции

5) Выписывание повесток опять не прописано, только бла-бла-бла-бла

Итого
Руководство страны, в лице всей зелёной шоблы, фактически расписалось в том, что они не способны провести мобилизацию
Поэтому, решили закрутить гайки в надежде на что-то ... на что ?

Офис, ..лядь, простых решений

Ну наконец то дошло и до песикота :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:48

  ЛАД написав:Некоторые вещи не меняются тысячи лет. Глупо требовать от главы государства вместо руководства страной взять в руки автомат и пойти на 0.
Можно послать Залужного в окоп. Но на его место всё равно кто-то нужен будет
с этого и начинается коррупция. Глупо задействовать тыловых военных, полицию, нацгвардию, державну охорону, местных депутатов, их детей. Кто же их бедняжек заменит. А ухылянт со зрением -7 самое оно, тот кто нужен фронту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:49

  vitaliiangel написав:подскажу, инвалиды и особы предпенсионного возраста меньше всего нужны экономике. Продолжать? Далее идут учителя, силовики и чиновники, потому что они не производят добавленную стоимость, а паразитируют на чужих налогах. Что лучше, не заплатить чиновнику 20 тыс зарплаты из бюджета или получить от него кэшбэк 4 тыс в виде налогов?

а "бизнесмены-карусельщики" где?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:53

  beee написав:Интересный психологический феномен ненависти по принципу участия. Тот, кто был на войне желает того же другому.

Интересно, встречается ли такое ещё где то в мировой практике?


Те кто были на войне ,знают насколько нужны люди защищающие свою Страну ,и дающие отпор врагу.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:53

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Я тут немного почитал законопроект о мобилизации ... "ну ужасс, но не ужасс-ужасс-ужасс"

Что меня смущает

1) 3 группа инвалидности исключена из всех перечней

2) Какой-то там электронный кабинет, в котором обязательно нужно регистрироваться.
Нет, чё ? серьёзно ? Это чтобы рашистам не нужно было далеко ходить за списками военнообязанных
Потому как, в информационную безопасность таких данных я не верю ни разу

3) Какое-то постоянное дрочиво с обновлением данных в ТЦК

4) Руководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должников
Чего блядь ? в реестр должников ?
Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочее

А тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должников
По факту, полный юридический нигилизм и фактический рассадник коррупции

5) Выписывание повесток опять не прописано, только бла-бла-бла-бла

Итого
Руководство страны, в лице всей зелёной шоблы, фактически расписалось в том, что они не способны провести мобилизацию
Поэтому, решили закрутить гайки в надежде на что-то ... на что ?

Офис, ..лядь, простых решений

Ну наконец то дошло и до песикота :(

Госпидя ... у тебя память, как у золотой рыбки

О неспособности зелёной команды что-то сделать я писал ещё с 2019 года
Своё мнение я не изменил

И до этого, по поводу мобилизации, я много писал, что делается всё, кроме того, чтобы делать по закону
pesikot
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