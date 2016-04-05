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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60316032603360346035>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:01

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Я тут немного почитал законопроект о мобилизации ... "ну ужасс, но не ужасс-ужасс-ужасс"

Что меня смущает

1) 3 группа инвалидности исключена из всех перечней

2) Какой-то там электронный кабинет, в котором обязательно нужно регистрироваться.
Нет, чё ? серьёзно ? Это чтобы рашистам не нужно было далеко ходить за списками военнообязанных
Потому как, в информационную безопасность таких данных я не верю ни разу

3) Какое-то постоянное дрочиво с обновлением данных в ТЦК

4) Руководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должников
Чего блядь ? в реестр должников ?
Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочее

А тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должников
По факту, полный юридический нигилизм и фактический рассадник коррупции

5) Выписывание повесток опять не прописано, только бла-бла-бла-бла

Итого
Руководство страны, в лице всей зелёной шоблы, фактически расписалось в том, что они не способны провести мобилизацию
Поэтому, решили закрутить гайки в надежде на что-то ... на что ?

Офис, ..лядь, простых решений

Ну наконец то дошло и до песикота :(

Госпидя ... у тебя память, как у золотой рыбки

О неспособности зелёной команды что-то сделать я писал ещё с 2019 года
Своё мнение я не изменил

И до этого, по поводу мобилизации, я много писал, что делается всё, кроме того, чтобы делать по закону

А . ну ладно ...
Вероятно меня всегда блочили на неделю/месяц после реплик на ваше сообщение.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:06

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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:18

Про виплати військовим.
Дитині з першого вересня 2023 не виплачюють стипендію в Дніпрі (заслужену)
Бюджет наполнен?
І як ви міркуете , чі зьявилися в неї думки про уехать із України ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:24

бибе и бобе читать мееедленнннно шевеля губами...

"Залужний: Ротація у війську змусить шукати додатковий боєкомплект"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/12/26/7434657/
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

теперь вторая часть, экономическая ...

Ещё unicdima я писал, на примере Чернигова, что между помощью ЗСУ и выделением денег на нужды города - должен быть баланс. Иначе, где-то обязательно будет торба

Так и с мобилизацией должен быть баланс.
Питание, обмундирование, обеспечение ЗСУ происходит за счёт уплаты налогов внутри страны и только так
Призвать всех - не вариант. Военный с новейшей техникой, но постоянно голодный - мало на что способен

Блокировать счета тем, кто не обновил данные в ТЦК ? Это вообще полный бред
Это приведет к выносу денег из банков, а банковская система так устроена, что одномоментный вынес денег может и не пережить

И я считаю, что кто-то в команде зелёной шоблы решил(и) угробить экономику страны, тем самым сделать то, чего не сделали рашисты

PS. Готов ловить тапки
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:35

  pesikot написав:4) Руководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должников
Чего блядь ? в реестр должников ?
Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочее

А тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должников

Военнообязанный не приходит по повестке - получает админштраф.
Штраф уплатил - не попал в реестр должников
Не уплатил штраф - попал в реестр должников.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:39

  Vadim_ написав:Про виплати військовим.
Дитині з першого вересня 2023 не виплачюють стипендію в Дніпрі (заслужену)
Бюджет наполнен?
І як ви міркуете , чі зьявилися в неї думки про уехать із України ?


Как вы думаете, сможет он сейчас выехать из Украины ?
Бюджет наполнен ?
Про выплаты вийсковым .
При чем тут форум , если ВУЗ не выплачивает стипендию .

Я старался подражать стилю .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:40

  pesikot написав:Блокировать счета тем, кто не обновил данные в ТЦК ? Это вообще полный бред
Это приведет к выносу денег из банков, а банковская система так устроена, что одномоментный вынес денег может и не пережить

Блокування рахунків - це ще не найгірше, що там прописано. Просто не оновив дані після 20 днів з оголошення чергової мобілізації - штрафи, блокування майна, позбавлення водійських прав, відмова в усіх державних послугах (видача/заміна паспортів, посвідчень, свідоцтв, довідок, медобслуговування)...
По суті це позбавлення громадянства без позбавлення громадянства.
Напевно це той вирок, про який Зе волав на стадіоні.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 26 гру, 2023 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:холява Вам уже ответил.
Добавлю только одно. Если фюрер согласен, то зачем сегодняшние попытки наступления?
Наши попытки наступления сорваны, на сегодняшних рубежах они хорошо укрепились. Могли бы не дёргаться, сидеть спокойно на месте, не терять людей и технику.

Але ж ми проти рпв, а в них прорвати наш фронт шансів побільше, ніж в нас були влітку. До рпв вони ще трохи, чи не трохи, відгризуть землі, як мінімум. Добре пам'ятаю, як фюрер ще в 2014 хотів відсунути ЗСУ від Донецька (Авдіївка).
Зрештою, рпв вигідніше слабшій стороні, тобто нам. Без рпв не побудуєш міцну лінію оборони біля фронту.
Що ще може бути не зрозумілим в цьому питанні?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:44

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Некоторые вещи не меняются тысячи лет. Глупо требовать от главы государства вместо руководства страной взять в руки автомат и пойти на 0.
Можно послать Залужного в окоп. Но на его место всё равно кто-то нужен будет
с этого и начинается коррупция. Глупо задействовать тыловых военных, полицию, нацгвардию, державну охорону, местных депутатов, их детей. Кто же их бедняжек заменит. А ухылянт со зрением -7 самое оно, тот кто нужен фронту.

Даже без простите.
Подтасовка чистейшей воды.
Залужный = тыловому военному?
Вы писали о посылке на фронт не "тыловых военных, полицию, нацгвардию, державну охорону, местных депутатов, их детей", а "1м должен иди воевать зеленский, за ним Стефанчук и Безуглая, далее по списку депутаты, чиновники, силовики, бюджетники".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 гру, 2023 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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