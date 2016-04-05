pesikot написав:

Руководство страны, в лице всей зелёной шоблы, фактически расписалось в том, что они не способны провести мобилизацию

Поэтому, решили закрутить гайки в надежде на что-то ... на что ?

Я тут немного почитал законопроект о мобилизации ... "ну ужасс, но не ужасс-ужасс-ужасс"Что меня смущает3 группа инвалидности исключена из всех перечнейКакой-то там электронный кабинет, в котором обязательно нужно регистрироваться.Нет, чё ? серьёзно ? Это чтобы рашистам не нужно было далеко ходить за списками военнообязанныхПотому как, в информационную безопасность таких данных я не верю ни разуКакое-то постоянное дрочиво с обновлением данных в ТЦКРуководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должниковЧего блядь ? в реестр должников ?Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочееА тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должниковПо факту,Выписывание повесток опять не прописано, только бла-бла-бла-блаИтогоОфис, ..лядь, простых решений