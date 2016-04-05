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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6032603360346035>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:45

  lapay написав:
  ЛАД написав:холява Вам уже ответил.
Добавлю только одно. Если фюрер согласен, то зачем сегодняшние попытки наступления?
Наши попытки наступления сорваны, на сегодняшних рубежах они хорошо укрепились. Могли бы не дёргаться, сидеть спокойно на месте, не терять людей и технику.

Але ж ми проти рпв, а в них прорвати наш фронт шансів побільше, ніж в нас були влітку. До рпв вони ще трохи, чи не трохи, відгризуть землі, як мінімум. Добре пам'ятаю, як фюрер ще в 2014 хотів відсунути ЗСУ від Донецька (Авдіївка).
Зрештою, рпв вигідніше слабшій стороні, тобто нам. Без рпв не побудуєш міцну лінію оборони біля фронту.
Що ще може бути не зрозумілим в цьому питанні?


Я у вас уже спрашивал ,откуда вы пишите , из Останкино или Сколково ?
В Сумской области переход на сопредельную сторону ,безболезненный .
Вы сразу окажетесь на стороне победителей , а мы тут постараемся отбиться .
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:45

  lapay написав:
  ЛАД написав:холява Вам уже ответил.
Добавлю только одно. Если фюрер согласен, то зачем сегодняшние попытки наступления?
Наши попытки наступления сорваны, на сегодняшних рубежах они хорошо укрепились. Могли бы не дёргаться, сидеть спокойно на месте, не терять людей и технику.

Але ж ми проти рпв, а в них прорвати наш фронт шансів побільше, ніж в нас були влітку. До рпв вони ще трохи, чи не трохи, відгризуть землі, як мінімум. Добре пам'ятаю, як фюрер ще в 2014 хотів відсунути ЗСУ від Донецька (Авдіївка).
Зрештою, рпв вигідніше слабшій стороні, тобто нам. Без рпв не побудуєш міцну лінію оборони біля фронту.
Що ще може бути не зрозумілим в цьому питанні?

"просто перестать стрелять"(с)бубочка-2019й
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:49

  UA написав:
  pesikot написав:4) Руководителю ТЦК дано право вносить данные в реестр должников
Чего блядь ? в реестр должников ?
Насколько я помню, то сейчас, чтобы вообще попасть в реестр должников - это надо постараться. Потому как, суды и всё такое прочее

А тут, фигак и росчерком пера включают в реестр должников

Военнообязанный не приходит по повестке - получает админштраф.
Штраф уплатил - не попал в реестр должников
Не уплатил штраф - попал в реестр должников.

Долго придумывал ? Или методички подъехали ?
Зображення

И где тут про неуплату штрафа ?
Тут про "невиконання" обов"язкив
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 26 гру, 2023 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:49

  холява написав:
  Vadim_ написав:Про виплати військовим.
Дитині з першого вересня 2023 не виплачюють стипендію в Дніпрі (заслужену)
Бюджет наполнен?
І як ви міркуете , чі зьявилися в неї думки про уехать із України ?


Как вы думаете, сможет он сейчас выехать из Украины ?
Бюджет наполнен ?
Про выплаты вийсковым .
При чем тут форум , если ВУЗ не выплачивает стипендию .

Я старался подражать стилю .

Она.
Так как есть родственники в европе
Заведение ГОСУДАРСТВЕННОЕ (Державне, але грошей НЕМА, не выделили депутаты с филатовым на сесии горсовета), пане Холяво, чому?
Тому що парковки боріса місту важливіші
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 гру, 2023 19:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:49

  ЛАД написав:
  lapay написав:..........
Обидві вимоги абсолютно нереальні. Реально ввести рпв без будь-яких додаткових умов.
Саме з цією офіційною ініііативою треба виступити Зеленському. Тоді і в Успіхів з'явиться шанс демобілізуватись не через 240 місяців, і в України з'явиться шанс на розвиток.

А фюрер согласен на "рпв без будь-яких додаткових умов"?
При рпв в путинском варианте у Успіхів шанс, может, и появится, у Украины на развитие - никаких шансов.

Майже на 100% певен, що рпв буде введений у 2024 році не залежно від бажань Зеленського, як це було в Кореї. Боюсь тільки, щоб не на значно гірших умовах, ніж зараз.

В Корее рпв установлен на тех же границах, с которых и начинали.
Насчёт рпв "на значно гірших умовах, ніж зараз" - к сожалению, вполне возможно.

Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.

Те що в нас лінія зіткнення не так близько до лінії 2021, то це прямий наслідок "підготовки до шашликів" за півроку до вторгнення. Зараз вже пізно пити боржомі і обіцяти війну до кордонів 1992.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.

инфантильность 146го левела...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:54

  Schmit написав:По суті це позбавлення громадянства без позбавлення громадянства.
лишили бы гражданства и всё. делов-то. зачем хвост по кусочку отрезать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:55

Залужний пояснив, що потрібно робити, щоб ротація була кожні пів року
https://ukranews.com/ua/news/974544-zal ... i-piv-roku
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:57

  vitaliiangel написав:..........
то есть когда мне после вуза сказали: "рыночная экономика идите сами себя трудоустраивайте", это была норма. А теперь через 25 лет вспомнили про мой долг перед отечеством. Полагаю у других не лучше. Это так не работает. Ищите причины вялой мобилизации в отношении государства к своим гражданам. Соответственно, чтобы исправить ситуацию, впервые за 30 лет государство должно повернутся к людям лицом. Если не повернётся .... значит так и будет.

Вообще-то, во всех капстранах после вуза говорят: "рыночная экономика идите сами себя трудоустраивайте".
Направление на работу давали в Союзе. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:57

Ігнат натякнув, чим атакували корабель "Новочеркаськ".
https://gazeta.ua/articles/life/_ignat- ... sk/1166662
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