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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 18:58
ЛАД написав:
Подтасовка чистейшей воды.
в ваши годы была популярной песня "с чего начинается родина", в наше время она звучала бы так:
"с чего начинается родина
с коррупции в ближнем тылу,
с хороших и верных товарищей,
которых на фронт не берут"
долярчик продолжит.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:00
Прохожий написав: lapay написав:
Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.
инфантильность 146го левела...
Як досягти миру? Воювати, поки всі не розбіжаться: одні з фронту, інші за кордон чи по лісах. Рожевий єдиноріг перемоги, він існує, він там, на кордоні 1991...
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:01
vitaliiangel написав: Schmit написав:
По суті це позбавлення громадянства без позбавлення громадянства.
лишили бы гражданства и всё. делов-то. зачем хвост по кусочку отрезать.
Неможна позбавити особу громадянства якщо в неї немає іншого громадянства.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:01
jump написав:"Слуги народу" визначилися, як комунікувати закон про мобілізацію: мовчати та посилати до військових
Депутати від фракції "Слуга народу" отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Верховної Ради законопроєкту про удосконалення мобілізації і військового обліку.
Деталі: у фракції наголосили на необхідності дотримуватись однієї з президентом лінії з огляду на "чутливість питання", тому "мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить".
У фракції підкреслили, що тут необхідно проявити дисципліну і утримуватись від коментарів доти, поки військове керівництво не почне коментувати положення законопроєкту і не пояснить суспільству, чому саме такі норми пропонуються і чим вони вмотивовані.
"Фракції слід утриматися від коментарів з цього приводу в ЗМІ, на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню", - наголосили у "Слузі народу".
зацініть красу гри - знову зробили усіх
може вони краще геть дистанціювалися від влади, строк минув, депутати спортилися, прострочені та стухли, несіть нових
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flyman
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:02
lapay написав: Прохожий написав: lapay написав:
Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.
инфантильность 146го левела...
Як досягти миру? Воювати, поки всі не розбіжаться: одні з фронту, інші за кордон чи по лісах. Рожевий єдиноріг перемоги, він існує, він там, на кордоні 1991...
Неможливо досягнути миру з тими, хто хоче нас вбити ...
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pesikot
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:09
pesikot написав:
Неможливо досягнути миру з тими, хто хоче нас вбити
Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.
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